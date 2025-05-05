От синтеза клетки до зрелого цветка. Компания «Горкунов» вложила 2,5 млрд руб. в производство орхидей полного цикла

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Новое для группы направление деятельности разместилось в Ярославской области на базе уже действующего комбината, который также выращивает горшечные розы и огурцы. После выхода на полную мощность здесь будет производиться до 2,5 млн орхидей рода фаленопсис. Такой объем может заместить треть продукции, поставляемой на российский рынок из-за рубежа. При благоприятных обстоятельствах рентабельность бизнеса составит 30%, а окупятся вложения за несколько лет

ГК «Горкунов» запустила промышленное производство орхидей полного цикла на базе тепличного комбината «Ярославский». На 5 га ежегодно будут выращиваться до 2,5 млн орхидей рода фаленопсис. По словам основателя и руководителя группы компаний Бориса Горкунова, такая мощность обеспечит импортозамещение до 50% цветочной продукции данной категории на отечественном рынке к 2027 году. «Выращивание орхидеи — крайне сложный процесс: от синтеза клетки в лаборатории микроклонального размножения до зрелого цветка, готового к реализации, проходит около трех лет — это тяжелый и очень кропотливый труд», — сказал он на церемонии открытия производства. Это первый и единственный роботизированный комплекс по выращиванию орхидей в стране, подчеркнул тогда губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Уже запущены две очереди проекта. На полную мощность предприятие выйдет в октябре этого года, когда в эксплуатацию будет введена третья очередь, уточняет руководитель цветочного направления группы Светлана Горкунова. Полный цикл выращивания орхидей занимает более 2,5 лет.

Все этапы производства на «Ярославском» полностью автоматизированы. На комбинате внедрены передовые технологии, позволяющие контролировать микроклимат, уровень освещенности, систему полива и внесения удобрений в режиме реального времени. Это повышает эффективность выращивания и снижает влияние человеческого фактора на конечное качество продукции.

Собственные разработки