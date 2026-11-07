От крупы до земли. Челябинский переработчик зерновых будет развивать собственное сельхозпроизводство

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Один из крупнейших производителей круп — «Ресурс» — решил самостоятельно выращивать часть сырья для своих перерабатывающих предприятий. Подобный опыт для этой отрасли довольно редок, однако при выполнении определенных условий проект может быть успешным. Среди главных рисков эксперты выделяют погодные условия, необходимость осваивать более сложные, чем переработка, технологии, а также трудности с получением сырья нужного качества. Тем не менее компания настроена постепенно увеличить земельный банк с 7 тыс. до 25 тыс. га

В сентябре южноуральский крупяной гигант «Рecyрс» (ТМ «Увелка») объявил о переходе на вертикально интегрированную модель бизнеса и формировании собственного агродивизиона. На базе наделов в Челябинской области компания намерена снабжать собственные перерабатывающие мощности овсом и гречихой. В рамках проекта производитель круп ввел в оборот 7 тыс. га в Увельском районе региона, рассчитывая расширить земельный банк до 25 тыс. га. За счет собственного урожая предполагается обеспечивать порядка 20% потребности в овсе и 10% — в гречихе. При этом производственные мощности «Увелки» по переработке зерна в крупу составляют 174,5 тыс. т в год. В плановый севооборот компания собирается ввести просо, подсолнечник, рапс, а также озимую и яровую пшеницу.

Переход к вертикальной интеграции

Во время церемонии официального запуска работ директор и совладелец «Рecyрса» Виталий Зяблин отметил, что прежде переработчик не относил растениеводство к числу приоритетных задач. Однако, по его словам, текущие тенденции аграрного рынка подтвердили необходимость создания собственной аграрной базы. «Развитие растениеводства является частью перехода “Рecyрса” к вертикально интегрированной модели бизнеса. Для компании это возможность лучше контролировать всю производственную цепочку», — сообщил представитель предприятия. Агродивизион призван расширить сырьевые возможности, однако основную часть потребностей компания все-таки будет закрывать за счет независимых аграриев, подчеркнул он.