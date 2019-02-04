Производитель «девятка» яиц инвестирует 3 млрд рублей в развитие бизнеса

Агрохолдинг «Комос Групп», один из крупнейших в стране производитель яиц и мяса, в этом году планирует вложить 3 млрд руб. в развитие своих предприятий и производственных площадок, рассказал «Агроинвестору» управляющий акционер компании Андрей Шутов.



В частности, уже согласован инвестпроект по реконструкции трех птичников птицефабрики «Державинская» (Татарстан, ранее она называлась «Лаишевская») на сумму 119,8 млн руб. Предприятие вошло в состав «Комос Групп» в начале 2018 года после того, как столкнулось с проблемами из-за вспышек гриппа птиц в 2017-м. «Новый комплекс мы покупали с полным осознанием всех возможных рисков, — говорит Шутов. — Определяющими критериями стало расположение актива — на территории республики Татарстан, которую с середины 2016 года мы считаем домашним регионом (тогда холдинг купил здесь свинокомплекс «Татмит-Агро»). Здесь мощная система государственной поддержки бизнеса, что способствует эффективной реализации инвестпроектов. Вторая причина — наличие платежеспособного спроса делает Татарстан отличным рынком для сбыта нашей продукции».



В течение прошлого года на «Державинской» были внедрены унифицированные для всех птицефабрик холдинга процессы кормления, содержания птицы, а также стандарты качества, продолжает Шутов. «К началу 2019 года поголовье птицы насчитывало 449 тыс., а производство яйца по итогам 2018-го составило 20 млн штук, — приводит данные топ-менеджер. — Общие вложения в запуск фабрики, приобретение птицы, сырья для кормов и т. д. ориентировочно составили 153,3 млн руб.». При успешном завершении всех запланированных работ к концу этого года производство яиц достигнет 120 млн штук, добавляет Шутов.



Другие птицефабрики «Комос Групп» - «Вараксино» (Удмуртия) и «Менделеевская» (Пермский край) — совокупно выпускают 1 млрд яиц в год — это около 3% от общего объема в России, оценивает Шутов. В начале этого года удмуртская птицефабрика стала широко известна благодаря упаковке из девяти яиц, а не привычного десятка. И хотя, по информации холдинга, он начал выпускать яйца в такой фасовке еще в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга, резонанс это вызвало лишь сейчас на волне роста стоимости яиц почти на 26%. Пользователи соцсетей активно обсуждали этот маркетинговый ход, как иронизируя, так и негодуя по поводу подобного даунсайзинга. И если одни отмечали, что давно есть упаковки, например, по четыре или по шесть яиц, и в этом нет ничего особенного, то другие рассуждали, что таким образом производители пытаются скрыть удорожание продукции. «Комос Групп» тогда пояснял, что руководствовался тем, что такая упаковка достаточно распространена и популярна в Европе, и объявил, что начнет выпускать яйца в упаковке по девять штук под брендом «Вараксино» на постоянной основе. При этом компания заверила, что девять яиц будут продаваться по цене восьми.



Андрей Шутов не исключает, что холдинг продолжит расширяться за счет сделок слияния и поглощения. В первую очередь, это будет зависеть от ценового предложения и того, насколько успешно новый актив сможет интегрироваться в структуру бизнеса, комментирует он. «Как правило, в качестве будущего актива мы рассматриваем предприятия, находящиеся в непростом финансовом положении, но обладающие определенным потенциалом, — поясняет топ-менеджер. — Мы реанимируем их, «прокачиваем» до своих стандартов, вкладывая значительные суммы в восстановление и развитие производства, активно участвуем в жизни местных сообществ».



Правда, Шутов признает, что сейчас все же не самое лучшее время для покупки других игроков. «Сегодня мы работаем в достаточно жестких условиях, доходность бизнеса в целом снижается, — говорит он. — Это обусловлено факторами объективного характера: ужесточением налогового давления, резким сокращением покупательной способности населения, высокой волатильности цен на определенные виды продукции и др.». В этой ситуации компаниям, в первую очередь, необходимо акцентировать усилия на повышении эффективности управления затратами, уверен Шутов.



Кроме птицефабрик в состав «Комос Групп» входят три свинокомплекса, мясокомбинат, хладокомбинат, рыбоперерабатывающее предприятие, три комбикормовых завода, единое предприятие по переработке молока «Милком», включающее шесть производственных площадок, хозяйства, занимающиеся растениеводством и производством молока, а также фирменная розница. По итогам 2017 года холдинг стал пятым в стране по объему производства яиц. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса «Комос Групп» занял 22-ю строчку.

