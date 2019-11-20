Доля в «Агро-Белогорье» обошлась «Русагро» в 8,5 млрд рублей

Группа «Русагро», один из крупнейших в России производителей сахара, масложировой продукции и свинины, заплатила за долю в холдинге «Агро-Белогорье» 8,5 млрд руб. Об этом гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказал в ходе телефонной конференции по результатам работы в третьем квартале. «У нас есть долгосрочное желание консолидировать эту компанию, через слияние или приобретение», — добавил он (цитата по «Прайм»).

По словам Басова, «Русагро» уже начала переговоры с собственниками «Агро-Белогорья», однако возможные сроки сделки топ-менеджер не озвучивает и не ожидает, что она может состояться в ближайшее время. Пока компания останется миноритарным акционером и продолжит налаживать диалог и искать возможности для синергии с «Агро-Белогорьем». «Агроинвестор» направил запрос в «Агро-Белогорье».

«Русагро» сообщила о покупке 22,5% акций «Агро-Белогорья» в августе. Тогда холдинг Вадима Мошковича сообщил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта. Детали, стоимость сделки и стратегия дальнейшего развития бизнеса тогда не уточнялись. По данным kartoteka.ru , свою долю в «Агро-Белогорье» продал экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев. Он пояснял «Коммерсанту-Черноземье», что это связано с необходимостью дальнейших инвестиций в медицинское направление его бизнеса. Доли других совладельцев «Агро-Белогорья» не изменились: у основателя компании Владимира Зотова 72,5%, у гендиректора Ларисы Ковалевой 5%.

Ранее эксперты и участники рынка свинины говорили «Агроинвестору», что, по всей видимости, покупка 22,5% акций — это первый шаг «Русагро» на пути поглощения компании или как минимум получения контрольного пакета. При этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отмечал, что это абсолютно закономерный процесс. «Масштабирование бизнеса — один из способов быть более конкурентоспособным. На данном этапе для «Русагро» покупка «Агро-Белогорья» - это приобретение синергетического актива. Белгородское предприятие очень сильное с точки зрения как объемов, так и позиционирования. Кроме того, это полностью вертикально интегрированная компания, имеющая все подразделения, опыт, наработанные технологии и компетенции. Дальше все будет зависеть от стратегических планов собственников», — рассказывал он.

По прогнозу НСС, процесс консолидации в свиноводстве будет усиливаться, в том числе на фоне падения цен на свинину, а также повышения конкуренции на внутреннем рынке при ограниченных экспортных поставках. Сейчас, по оценке союза, доля топ-20 российских производителей составляет 65% рынка, хотя в странах с развитым мясным рынком этот показатель приближается к 80%. Покупка «Агро-Белогорья» может позволить «Русагро» стать крупнейшим в стране производителем свинины, хотя, возможно, и временно. По итогам прошлого года в сумме компании произвели почти 438 тыс. т свинины в живом весе, лидер рынка — «Мираторг» - выпустил около 422 тыс. т. Правда, последний реализует проект удвоения мощностей свиноводческого дивизиона. Однако такие же планы реализует и «Русагро». За пять лет она намерена увеличить производство свинины более чем вдвое: группа возводит новые площадки в Тамбовской области и Приморском крае, а также достраивает секции на имеющихся комплексах.

В ходе конференц-звонка Максим Басов рассказал, что «Русагро» обсуждает с китайскими компаниями проект увеличения производства свинины на Дальнем Востоке до 1 млн т, но он возможен только при условии открытия китайского рынка для российской свинины. Если власти КНР разрешат ввоз свинины из России, то группа готова не только экспортировать свою продукцию, но и создать новые мощности со сроком окупаемости менее четырех лет, добавил он. Однако без долгосрочного партнерства с китайским бизнесом «Русагро» не будет инвестировать в свиноводство существенные средства, по крайней мере за пределами Китая, уточнил Басов. Ранее он сообщал, что совет директоров холдинга в ноябре рассмотрит вопрос о реализации инвестпроекта в Китае, не уточняя, о работе в каком секторе идет речь.

Группа компаний «Агро-Белогорье» основана в 2007 году. В ее состав входят селекционно-генетический центр, 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, три зерновые компании, перерабатывающие предприятия и молочная компания. Земельный банк — свыше 110 тыс. га. Также с 2015 года компания занимается садоводством. В прошлом году компания переместилась с четвертого на третье место в рейтинге НСС крупнейших производителей свинины и потеснила «Русагро».

Группа «Русагро» создана в 1995 году и является одним из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. В рейтинге Forbes крупнейших российских частных компаний «Русагро» занимает 122-е место с выручкой 83 млрд руб. Компания является 12-м в стране производителем мяса по итогам 2018 года и четвертым агрохолдингом по посевным площадям, согласно рейтингам «Агроинвестора».