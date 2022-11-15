Компания «Иррико» вложила в развитие бизнеса 1,4 млрд рублей

39% обрабатываемых земель агрохолдинга находится на поливе «Иррико»

ГК «Иррико» (Ставропольский край) в 2022 году вложил 1,4 млрд руб. в развитие своей деятельности. Средства для этого были предоставлены ВТБ, сообщила пресс-служба банка. В том числе около 800 млн руб. было направлено на оплату сезонно-полевых работ, 500 млн руб. — на заключение кредитных соглашений на приобретение новой сельхозтехники и оборудования, которые необходимы для реализации проекта по орошению земельных участков.



Среди расходов «Иррико», среди прочего, были покупка химических и биологических средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов, оплата услуг по текущему ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, уточняет ВТБ.



Старший вице-президент банка Артем Кулик отметил, что сотрудничество с предприятиями АПК с использованием доступных государственных программ поддержки позволяет сохранять привлекательность этого сектора для инвестиций, создавать новые рабочие места. Также это способствует выполнению задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, напомнил он.



В Ставрополье «Иррико» реализует один из самых масштабных в стране проектов по орошаемому земледелию: 39% обрабатываемых земель находится на поливе, говорит управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко. Он отметил, что это позволяет получать на некоторых полях холдинга по два урожая за сезон. Предприятие также является крупнейшим производителем картофеля на Юге России.



У «Иррико» 28 тыс. га земли, ежегодно она выращивает 180 тыс. т продукции, в том числе свыше 130 тыс. т зерновых, масличных и бобовых, говорится на сайте компании. Зерновые выращиваются как на богаре по нулевой технологии, так и на орошении по классической технологии. Также агрохолдинг занимается контрактным производством семян подсолнечника и кукурузы на площади около 1 тыс. га в сотрудничестве с компаниями «Долина Семян» (Remington Seeds), Syngenta и Euralis. Около 50 тыс. га занимают овощи и картофель, последний в том числе идет на производство чипсов и картофеля фри.



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