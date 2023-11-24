ГК «Сыробогатов» инвестирует почти 3 млрд рублей в модернизацию производства

ГК «Сыробогатов» - признанный лидер на рынке сыров Уральского региона ГК «Сыробогатов»

Компания «Орел», входящая в состав ГК «Сыробогатов», планирует инвестировать 2,8 млрд руб. в модернизацию производства сыра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление правительства Орловской области. Компания намерена увеличить мощности переработки молока до 500 т в сутки и производство сыра до 100 т в сутки к 2024 году.



В рамках проекта планируется модернизировать производство, увеличив мощности существующего оборудования на 30% до 45 т сыра в сутки. Кроме того, компания намерена приобрести вторую линию полутвердых сыров производительностью 60 т сыра в сутки, построить складской комплекс и организовать производство творожных сыров. Сейчас ежедневный объем переработки молока на предприятии «Орел» составляет около 300 т, что позволяет производить 1 тыс. т сыра в месяц.



В 2019 году был открыт реконструированный комплекс ООО «Орел», в который с 2017 года было вложено около 1,2 млрд руб. В 2018-м банк ВТБ предоставил ГК «Сыробогатов» льготный заем в размере 1,05 млрд руб., а через год группа получила еще 270 млн руб. для пополнения оборотных средств и 100 млн руб. на закупку сырья. В 2022 году ООО «Орел» завершило модернизацию цеха производства сухих молочных продуктов мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год за 258 млн руб. Также были объявлены планы компании на 2023 год, включая ввод в эксплуатацию цеха фасовки и расширение ассортимента продукции.

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года в Орловской области объем производства сыра составил 8,7 тыс. т (109,5% к аналогичному периоду 2022 года). В прошлом году в регионе произвели 11 тыс. т сыра (108,7% к 2021-му). Основным производителем сыра в Орловской области является ООО «Орел». Также сыры производят «Болховский сыродельный завод» и «Ливенский маслозавод». В целом в России в 2022 году было выпущено 669 тыс. т сыра.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что ГК «Сыробогатов» - признанный лидер на рынке сыров Уральского региона. Продукция поставляется по всей стране и в страны бывшего СНГ, компания имеет узнаваемый сильный бренд на рынке. В 2022 году компания вывела на проектную мощность новый завод в Орловской области и сразу вошла в топ-20 крупнейших сыроделов страны. Сегодня она занимает 16-е место в рейтинге «Союзмолока» и Milknews.



Сыроделие остается крайне привлекательным с точки зрения инвестиций, сказал Белов «Агроинвестору». По данным союза, спрос на сыры сейчас растет (+13% с января по август). В долгосрочной перспективе потребление также имеет высокий потенциал к увеличению, так как в среднем на одного жителя сегодня потребляется 6-6,5 кг сыра в год, что вдвое меньше среднеевропейского уровня, отметил Белов. Среди рисков реализации проекта он выделил физическую и экономическую доступность сырья в регионе, в том числе в соседних субъектах: здесь сохраняется высокая конкуренция за сырье.



Важная составляющая проекта — сушка сыворотки, так как экономика проекта в целом зависит от доходности в паре «сыр-сыворотка», продолжает эксперт. Здесь также компания могла бы иметь дополнительный источник дохода при реализации сыворотки как внутри страны, так и на внешние рынки. Кроме того, инвестиции в производство сухой сыворотки и продуктов на ее основе поддерживаются государством, поэтому есть перспектива претендовать и на господдержку, обратил внимание Белов.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова также сказала «Агроинвестору», что компании необходимо озаботиться долгосрочными контрактами с производителями молока-сырья, а также продумать возможность глубокой переработки сыворотки, в том числе с высокой степенью деминерализации, выпуска концентрата сывороточного и молочного белка (КСБ) и так далее. ГК «Сыробогатов» сотрудничает с крупнейшими ритейлерами страны, что позволит компании усилить представленность в ряде регионов, считает она.



Доля расходов потребителей на продукты питания остается стабильной, продолжает Петрова. За девять месяцев 2023 года объем российского производства сыров увеличился на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. Если в прошлом году наблюдалось снижение продаж в сетевом ритейле на 1% в связи со сложившейся политико-экономической ситуацией в стране, то в 2023-м наблюдалось восстановление продаж, в том числе за счет активного развития СТМ, отметила она. «Сыры являются привычным базовым продуктом для россиян, который используется в том числе для приготовления многих блюд. Рынок сыра будет развиваться, особенно в таких нишевых направлениях, как безлактозные, низкокалорийные. Кроме того, развитию рынка будет способствовать спрос на сухие продукты переработки сыворотки», — заключила Петрова.



По данным Rusprofile, головное юридическое лицо ГК «Сыробогатов» - ООО ТД «Король сыров» - было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2005 году. Уставной капитал составляет 205 тыс. руб. У компании две производственные площадки: в Орле и Екатеринбурге (фасовочная фабрика и производство плавленых сыров). Директор и единственный владелец — Вера Семыкина. Выручка в 2022 году составила 7,7 млрд руб., чистая прибыль — 150 млн руб.



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