Тепличный комплекс «Кедр» расширит производство в Астраханской области

В 2023 году сбор томатов и огурцов на комплексе превысил 6,5 тысяч тонн Pixabay

Тепличный комплекс «Кедр», специализирующийся на выращивании томатов, планирует расширить производство в Астраханской области. Первый заместитель генерального директора комплекса Элах Боршигов рассказал ТАСС, что компания намерена построить вторую очередь на площади 15 га. Инвестиции в этот проект превысят 5 млрд руб. Сейчас на территории комплекса уже функционируют тепличные блоки общей площадью 9 га. Стоимость этого комплекса составляет 3,3 млрд руб.



В 2023 году объем собранной продукции в комплексе превысил 6,5 тыс. т. Однако предприятие столкнулось с проблемой недостаточного качества водоснабжения, которую обещало решить региональное руководство. Улучшение водоснабжения способствует более эффективному росту растений и увеличению объема производства. Согласно прогнозам Боршигова, к 2024 году объем производства может превысить 7 тыс. т.



В феврале 2024 года ГТРК «Лотос» сообщал, что за прошлый год тепличный комплекс «Кедр» реализовал 6,5 тыс. т продукции, в том числе 2,5 тыс. т огурцов и 4 тыс. т томатов. Показатель на предприятии называли хорошим, учитывая, что это только первый год работы. На предприятии выращивают томаты сорта «Мерлис». С 1 кв. т в месяц собирают 10-11 кг, со всей теплицы — 900 т. «В неделю мы выращиваем порядка 200-250 т, из которых около 200 т томаты высшего сорта. Они уходят на федеральную сеть, а все остальное оптовым покупателям», — говорил Боршигов. Предприятие «Кедр» отправляет свою продукцию в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ярославль, Дагестан, Ингушетию, Южный федеральный округ. В планах расширить географию рынка.



Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей в Астраханской области, с основным акцентом на растениеводстве. В 2023 году аграрии региона собрали более 2,5 млн т овощей и картофеля, что превышает показатели предыдущего года на 9%. Согласно данным Rusprofile, тепличный комплекс «Кедр» зарегистрирован в 2009 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Учредителями предприятия указаны АО «ИК Альянс Капитал», которое владеет 98%, еще 2% принадлежат Руслану Абдукаримову. Выручка «Кедра» в 2023 году составила 681 млн руб., чистая прибыль — 141 млн руб.



В 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22,8%, после отрицательного показателя (-0,2%) в 2022 году, сообщал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «Рентабельность тепличных овощей достигла рекордных значений за последние шесть лет, почти 23%, что свидетельствует о положительном тренде» - говорил Некрасов. По его словам, рентабельность производства овощей в открытом грунте увеличилась с 17,7% в 2022 году до 31,8% в 2023 году. В то же время доходность выращивания картофеля снизилась с 32,7% до 18,3%. Несмотря на то, что рекордная рентабельность картофеля в 46% за 2021 год не была достигнута, 18,3% представляют собой значительный положительный показатель без учета государственной поддержки, отмечал чиновник.



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