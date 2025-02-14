Инвестиции «Черкизово» в 2024 году достигли 36 млрд рублей

Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО в прошлом году упала на 39,8% «Черкизово»

В 2024 году инвестиции группы «Черкизово» в развитие бизнеса составили 36 млрд руб. — на 8,2% больше, чем годом ранее. Однако на 2025-й инвестиционная программа будет значительно сокращена с учетом снижения субсидируемого финансирования и очень высокой стоимости заемного капитала, которые негативно повлияли на чистую прибыль и ликвидность, говорится в сообщении компании.



Так, чистая прибыль «Черкизово» по МСФО в 2024 году упала на 39,8%, до 19,91 млрд руб., сообщила компания. В то же время выручка выросла на 13,7%, почти до 259,3 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 6,1%, до 68,44 млрд руб., операционная — на 24,5%, до 30,55 млрд руб. «Наряду с переоценкой биологических активов на снижение показателя повлияла сильная инфляция затрат во всех сегментах. Операционная рентабельность снизилась на 5,9 п.п. — с 17,7% в 2023 году до 11,8% в 2024 году», — говорится в сообщении агрохолдинга. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 25,6%, до 20,35 млрд руб., EBITDA — на 4,7%, до 46,35 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась с 21,3% до 17,9%.



Несмотря на сложные условия, компания будет стремиться органически расти и осуществлять стратегические приобретения, инвестируя в развитие производственных активов в ключевых регионах России и усиливая степень вертикальной интеграции. Приоритетными проектами в течение года станут развитие мясоперерабатывающего кластера в Ефремове (Тульская область), расширение площадок для выращивания бройлеров на Алтае и в Центральном федеральном округе, модернизация существующих мощностей, развитие птицеводческих активов на Урале и в Башкирии, а также быстрая интеграция нового актива в Тюменской области (производство бройлера «Руском»), говорится в сообщении «Черкизово».



Также в планах дальнейшая концентрация на развитии каналов фудсервиса и экспорта, увеличение объемов брендированной продукции в ритейле, совершенствование операционных процессов, оптимизация затрат и производственной эффективности, повышение автоматизации производств. Кроме того, компания продолжит изучать потенциальные возможности слияний и поглощений.



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