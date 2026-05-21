«Логика молока» инвестирует 3,8 млрд рублей в производство глазированных сырков

Мощность производства превысит 10 тысяч тонн

Инвестиции «Логики молока» в развитие производств в 2026 году составят более 9 млрд рублей
«Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) начала строительство цеха по производству глазированных сырков на своем молочном комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области. Инвестиции в проект составят около 3,8 млрд руб., его мощность — порядка 10,5 тыс. т продукции в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Также уточняется, что в целом «Логика молока» планирует вложить в развитие и модернизацию «Ялуторовского комбината» 6,2 млрд руб. 

По словам гендиректора компании «Логика молока» Якуба Закриева, для сохранения лидерских позиций предприятию необходимы автоматизация и внедрение научных и производственных технологий. Он добавил, что компания приступила к реализации масштабной инвестиционной программы, которая позволит расширить производственные мощности, внедрить роботизированные технологии и выйти в новые категории продукции, обеспечив рост спроса как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев ранее говорил «», что молочные десерты включают несколько подкатегорий: творожные десерты (некоторые к ним относят мягкий творог, но технологии производства у них отличают), пудинги, а также глазированные сырки. То есть, пояснял он, к категории относится то, что используется не столько для перекуса, сколько в качестве возможности порадовать себя. И только она в прошлом году показала рост относительно всего сегмента. «В 2025-м произошло снижение потребления всей молочной продукции — по разным оценкам, оно составило 0,5-1%. Но ложковые йогурты и творожные десерты показали рост в штуках», — комментировал Груздев «». Причин для такой динамики может быть несколько: во-первых, они наиболее доступны по цене за единицу, во-вторых, зумеры, доля которых растет, чаще потребляют порционные десерты. В-третьих, урбанизация также влияет на увеличение спроса на порционные продукты.

В апреле «» писал, что инвестиции «Логики молока» в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб. Об этом Закриев говорил ТАСС. Он напомнил, что в прошлом году была принята инвестиционная программа в размере 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов она стала дороже. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнял Закриев. Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Модернизация и реконструкция так или иначе затронут все 13 производственных площадок компании

По словам Закриева, уже в этом году компания рассчитывает выйти на объем производства 1 млн т готовой продукции и в дальнейшем наращивать объемы, сохранив лидирующие позиции в отрасли. Также компания увеличивает экспорт. В прошлом году поставки за рубеж составили 17 тыс. т, экспортная выручка выросла на 14,2%, до 3,5 млрд руб. Основной объем поставок приходится на государства ближнего зарубежья — страны СНГ и Закавказья. Сейчас «Логика молока» изучает возможность выхода на рынки некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

