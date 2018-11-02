 «Царица полей» сдает позиции? Урожай кукурузы в этом году может стать самым низким за последние пять лет — Агроинвестор
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Рынки
«Царица полей» сдает позиции? Урожай кукурузы в этом году может стать самым низким за последние пять лет
Елена Максимова
Агроинвестор
2 ноября 2018
Валовой сбор кукурузы в сезоне-2018/19 составит от 10 до 12 млн т против 13,2 млн т в предыдущем сельхозгоду. Основными причинами снижения урожая являются сокращение площадей и невысокая урожайность. Сказался и ценовой фактор: стоимость кукурузы в последние два сезона стагнировала, а затраты на ее производство выше, чем на другие зерновые
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2018
На 200 тысяч тонн до 5,8 млн т вырастет потребление кукурузы на внутреннем рынке в сезоне-2018/19, прогнозирует «ПроЗерно»
Фото: Pixabay


Последние годы в России наблюдалась коррекция севооборота с переходом от массово выращиваемой пшеницы к другим агрокультурам, востребованным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одной из таких альтернатив стала кукуруза. На фоне растущего на нее экспортного спроса в предыдущие сезоны и с учетом динамики потребления в российском животноводстве отечественные аграрии планомерно расширяли площади под этой агрокультурой, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Так, с 2014 по 2017 годы посевы кукурузы на зерно выросли с 2,7 млн га до 3,1 млн га, отмечает он, ссылаясь на данные Росстата. Результатом такой позитивной динамики стало увеличение ее валовых сборов с 11,3 млн т в 2014-м до рекордных 15,3 млн т в 2016-м. В прошлом году только из-за погодных условий, неблагоприятных для выращивания кукурузы, ее производство увеличить не удалось.

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