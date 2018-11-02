«Царица полей» сдает позиции? Урожай кукурузы в этом году может стать самым низким за последние пять лет



Последние годы в России наблюдалась коррекция севооборота с переходом от массово выращиваемой пшеницы к другим агрокультурам, востребованным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одной из таких альтернатив стала кукуруза. На фоне растущего на нее экспортного спроса в предыдущие сезоны и с учетом динамики потребления в российском животноводстве отечественные аграрии планомерно расширяли площади под этой агрокультурой, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Так, с 2014 по 2017 годы посевы кукурузы на зерно выросли с 2,7 млн га до 3,1 млн га, отмечает он, ссылаясь на данные Росстата. Результатом такой позитивной динамики стало увеличение ее валовых сборов с 11,3 млн т в 2014-м до рекордных 15,3 млн т в 2016-м. В прошлом году только из-за погодных условий, неблагоприятных для выращивания кукурузы, ее производство увеличить не удалось.