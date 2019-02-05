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Рынки
Урожай тепличных овощей в 2019 году вырастет до 1,3 млн тонн
Агроинвестор
Агроинвестор
5 февраля 2019
В текущем году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн т овощей, в первую очередь томатов и огурцов, прогнозирует ассоциация «Теплицы России»
журнал «Агроинвестор»
февраль 2019
Дефицит внутреннего производства несезонных овощей и зелени оценивается в 880-900 тысяч тонн.
Фото: Pixabay


Как сообщил президент организации Алексей Ситников, в 2019-м планируется ввести 260 га новых теплиц и 250 га — в 2020-м. Кроме того, предполагает он, начнется развитие производства российских перцев и баклажанов, 90% которых сегодня в Россию импортируется. В прошедшем году было запущено около 300 га зимних промышленных теплиц. По информации Минсельхоза, на конец декабря 2018-го валовой сбор тепличных овощей составлял 930 тыс. т, что на 28% выше аналогичного периода 2017-го. В том числе огурцов — 560 тыс. т, томатов — 356 тыс. т, прочих овощных агрокультур — 14 тыс. т.

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