Рис завис. Урожай одной из главных крупяных культур в этом году может сократиться на 30%

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Из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае посевы риса в стране уменьшились на четверть. Даже при неплохой урожайности объем валового сбора может снизиться до 700 тыс. т, в то время как последние более чем 10 лет производство превышало или было немного менее 1 млн т. Однако дефицита крупы не ожидается. Вывоз риса временно закрыт, а значит, все объемы пойдут на внутренний рынок



Посевы риса под урожай 2022 года уменьшились в России на 25 % по сравнению с показателем 2021-го. По словам председателя совета Национального рисового союза (НРС) Игоря Лобача, причиной сокращения площадей стала авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, произошедшая в апреле. На объекте разрушилась часть плотины и обвалилась дорога, из-за этого оказались под угрозой около половины посевов на Кубани: гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов региона. При этом в крае сосредоточено порядка 70 % от всего отечественного рисового производства. Согласно оценке Южного рисового союза, из-за обрушения дамбы был риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га.