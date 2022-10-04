Профицит свекловичных гранул. Внутреннему рынку грозит избыток жома, если его производители не найдут новые рынки сбыта

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В рамках шестого пакета санкций Евросоюз запретил входящим в него странам закупать в России остатки от переработки растениеводческой продукции, к которой относится в том числе гранулированный свекловичный жом. С учетом общих объемов производства и экспорта данного продукта в стране могут образоваться запасы более 1 млн т, которые будут занимать место на складах сахаропроизводителей в разгар сезона переработки. Решить проблему могли бы рост внутреннего потребления и развитие альтернативных направлений для внешних поставок



В 2021 году Евросоюз импортировал из России отходов переработки растениеводческой продукции на €161,3 млн, за первый квартал 2022-го — на €68 млн, следует из данных Eurostat. Почти 98 % этого объема приходится на гранулированный свекловичный жом. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2021/22 российские свеклосахарные компании выпустили около 1,5 млн т данного продукта. «Гранулируется почти весь сухой жом, сушится с каждым годом все большая доля сырого, но его остается все еще много — и это потенциал для дальнейшего наращивания объемов сушки и грануляции», — отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По данным заведующего отделом селекции полевых культур ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А. Л. Мазлумова Анатолия Корниенко, количество получаемого жома составляет 17-20 % от переработанной на сахар свеклы. С учетом того, что урожай последней в прошлом году составил 40,1 млн т, можно подсчитать, что побочного продукта в виде свекловичного жома было выработано порядка 7-8 млн т.