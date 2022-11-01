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Кормить нельзя служить. Как мобилизация скажется на кадровом составе АПК

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация. Как уточнялось, она должна охватить 300 тыс. резервистов, в первую очередь с необходимыми военными специальностями и боевым опытом. На совещании о ходе сезонных полевых работ Владимир Путин обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий, подчеркнув, что в рамках мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. С учетом того, что отрасль и так испытывает постоянный дефицит кадров, потеря части персонала станет для многих агропредприятий критической


Руководители предприятий и отраслевых ассоциаций после объявления о частичной мобилизации выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией, ведь в период, когда вовсю идет уборочная кампания, сев озимых, подготовка почвы на следующий год, каждый сотрудник для предприятий на вес золота. Так, Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой оказать содействие в предоставлении отсрочки в мобилизации специалистов отрасли, а также работников, задействованных в процессе хранения и переработки плодовой продукции.

Елена Максимова 

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