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Рынки

Не медовый год для пчеловодов. Производство меда становится все менее доходным

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Сбор меда в России на протяжении многих лет остается стабильным, однако эксперты опасаются, что в ближайшей перспективе он будет сокращаться: издержки пчеловодов растут, а повысить цены на продукт не получается из-за ограниченного спроса. Не добавляет рынку уверенности и уменьшение объемов экспорта продукции. При снижающемся потреблении отсутствие стабильного внешнего сбыта формирует излишки меда внутри страны. В итоге рентабельность в отрасли постепенно снижается


Согласно предварительной оценке Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, производство меда в России по итогам 2022 года достигнет 70 тыс. т, что на 9% больше показателя годом ранее (в 2021-м было собрано 64,2 тыс. т). Результат будет сопоставим с рекордным объемом, полученным в 2016 году (также 70 тыс. т). Федеральный научный центр (ФНЦ) пчеловодства не так оптимистичен: общий медовый «урожай» останется на уровне среднемноголетнего значения — 60-65 тыс. т.

Елена Максимова 

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