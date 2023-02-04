Рынок кормов преодолел кризис. Цены на продукцию отрасли стабилизировались

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В первом полугодии прошлого года производство мяса грозило стать убыточным: корма и кормовые компоненты резко подорожали, а вслед за ними поднялись и цены на мясную продукцию. К осени ситуация стабилизировалась, что позволило отечественным животноводам немного сократить себестоимость. О том, какие тенденции определяли состояние кормового рынка в 2022 году, рассказывает автор этой статьи



По оценке FEEDLOT, в 2022 году в России был произведен рекордный объем готовых кормов для сельскохозяйственных животных — порядка 41 млн т, что на 8% больше, чем в 2021-м. В предыдущие годы прирост производства в среднем составлял 3%.