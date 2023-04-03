Защита от потерь или лишние расходы? Недоверие сельхозпроизводителей к агрострахованию сохраняется, несмотря на совершенствование условий по договорам

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С прошлого года в России действует новый механизм страхования от чрезвычайных ситуаций, который, как заверяют страховщики, упрощает растениеводам получение выплаты при наступлении страхового случая. По крайней мере, на бумаге. Однако растениеводы к агрострахованию относятся все еще с недоверием и порой отказываются от него, даже понимая, что такое решение приведет к снижению уровня господдержки их бизнеса. В то же время в животноводстве интерес к страхованию растет, несмотря на то что с марта этого года правила выплат при потере поголовья в случае возникновения опасных болезней ужесточились



До прошлого года в России действовало мультирисковое страхование с государственной поддержкой, также аграрии имели возможность получить от государства возмещение убытков, если в регионе объявлялся режим чрезвычайной ситуации. При этом наблюдался высокий уровень неопределенности, связанный с ЧС, размером компенсации и оценкой ущерба, который погода наносила сельхозпроизводителям. Чтобы сделать все условия более понятными, было принято решение создать единую программу страхования, в рамках которой застраховавшиеся аграрии гарантированно получают возмещение ущерба из-за погодного фактора, даже если во всем регионе не была объявлена ЧС и пострадало только одно поле.