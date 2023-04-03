Непосильное семя. Квотирование поставок зарубежных семян может негативно повлиять на рынок

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Инициатива Минсельхоза квотировать импорт семян некоторых агрокультур имеет серьезный шанс быть реализованной, и уже с начала 2024 года из недружественных стран в Россию будет ограничен ввоз семенного материала картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Ведомство считает, что эта мера подстегнет развитие отечественной селекции и семеноводства. Однако эксперты рынка и аграрии опасаются возможного дефицита качественных семян в ближайшие годы и снижения рентабельности в растениеводстве

Минсельхоз предложил квотировать ввоз семян из недружественных стран (ограничения не будут распространяться на товары, которые поступают на российский рынок из стран ЕАЭС). Вопрос рассматривался на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при Минэкономразвития 17 февраля. Ведомство предлагает ввести ограничения на импорт семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы с 1 января по 31 декабря 2024 года. Объем квот на момент подготовки материала был неизвестен. Минсельхоз обещает, что регулировать объемы ввозимых семян будет гибко, а уменьшать квоты — поэтапно.



В начале марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» отмечал, что инициатива агроведомства на правительственной подкомиссии по тарифно-таможенному регулированию была поддержана. Каким будет размер квот и на какие семена они все-таки в итоге будут распространяться, определит правительство на основе предложений Минсельхоза. «Планируем идти поступательно, аккуратно, уменьшая квоты в перспективе следующих трех лет по мере увеличения внутреннего производства семян», — заверял глава министерства.



Что касается сотрудничества с иностранными семенными компаниями, то с ними ведомство тоже хочет «нормального взаимодействия», без тотальной зависимости от импортного материала. «Можете поставлять и семена, но поставляйте и чистые линии, чтобы мы эти семена производили на своей территории. В такой конфигурации мы готовы работать и рады всех видеть», — цитировал Патрушева «Коммерсантъ». Министр также ранее отмечал, что ничего не будет сделано в ущерб урожаю. По его словам, без ограничения иностранной селекции нельзя получить толчок к развитию собственной. А Россия, находясь в условиях санкций, может неожиданно столкнуться и с ограничениями поставок семян. «И вот тогда ситуация будет совсем тяжелая», — говорил глава Минсельхоза.



Согласно данным агроведомства, в сахарной свекле на отечественные семена приходится около 3% общего высева, в картофеле — 9%, подсолнечнике — 22%. По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, это говорит о недостаточной эффективности реализуемых мер господдержки отечественных семеноводов, а также об отсутствии должного спроса на российские семена со стороны аграриев. По словам Митина, важно не только вырастить семена, но и обеспечить их высокое качество. «Ключевой вопрос: что нужно сделать для создания и внедрения в агропромышленный комплекс передовой отечественной селекции и семеноводства, востребованных рынком. Объективно оценить — востребованы ли результаты труда ученых российскими аграриями», — подчеркнул он.



Вотум недоверия

Однако далеко не все эксперты рынка согласны с тем, что упор на качество и искусственные ограничения могут сосуществовать. Возможность выбирать из всего спектра, а не брать навязанные искусственно семена важна для аграриев, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Это поддерживает адекватную конкурентную среду на рынке. Отсутствие импорта автоматически создает монополию отечественных производителей, совсем не приводя к росту качества продукции, как задумывалось авторами инициативы по квотированию ввоза семян.



Кроме того, производства так или иначе локализуются, в России немало площадок разведения, и закупка семян должна продолжаться для их функционирования, обращает внимание эксперт. «И в целом смена семян — дело непростое, затратное, а иногда и рисковое. Процесс выбора подразумевает испытания нескольких вариантов, что требует временных и финансовых ресурсов, — указывает он. — А при не самой лучшей рентабельности зерновых многие аграрии просто не готовы проводить эксперименты — для многих наступил период экономии».



Российская селекция зачастую предоставляет изолированный результат, отдельные сорта, а аграриям проще купить всю технологию — иностранные гибриды с агрономической поддержкой и понятным результатом, продолжает Корбут. Кроме того, в стране слабая и неотлаженная система продвижения отечественных семян, а ведь мало их произвести и зарегистрировать в реестре, нужно еще и показать сельхозпроизводителям, как они работают на практике.



Воспроизводить гибриды сахарной свеклы непросто Этим занимаются специальные хозяйства с весьма дорогостоящим оснащением по своей строго отлаженной системе. «Причем семена сахарной свеклы можно получить только на второй год: в первый сезон убирают штеклинги — небольшие корнеплоды, которые лежат в хранилище до весны, потом их снова сажают, чтобы они дали семена», — рассказывает Евгений Иванов из ИКАР. Хотя эксперименты по выращиванию гибридов и проводились в различных точках земного шара, в итоге производство семян свеклы (более 90%) сосредоточилось именно на юге Франции и севере Италии, где климат идеально подходит для двухлетнего цикла выращивания, акцентирует внимание он.

В стране уже зарегистрированы отечественные сорта и сахарной свеклы, и масличных, и картофеля. Но не все аграрии готовы их использовать, и на то есть вполне объяснимые причины, относящиеся не только к плохой маркетинговой составляющей. «Если мы будем использовать материал российских компаний, мы потеряем в урожайности, — опасается директор по растениеводству «Русской аграрной группы» (Рязанская область) Дмитрий Гарнов. — Пока что российский подсолнечник дает с гектара на 40% меньше, по сое поздние сорта также более выигрышные у зарубежных партнеров, ввозная кукуруза более устойчива к заболеваниям и меньше реагирует на погодный фактор». Если озимая пшеница, по словам руководителя, практически во всей стране используется отечественной селекции, то яровая — импортной, хотя и выращенной в России. То же самое касается и ячменя. Соя в «Русской аграрной группе» на 50% отечественной селекции, на 50% — австрийской, рапс, кукуруза и подсолнечник — импортные, но производятся в России, хотя родительские формы и завезены из-за рубежа.



По мнению Гарнова, стоит поставить себя на место зарубежных компаний — любые изменения им также надо понять и принять, только внутренние обсуждения и адаптация могут занять немало времени. А если задача — перенести родительские формы на территорию России, то необязательно избавляться от иностранных партнеров, можно просто дать им возможность локализовать производства в значительно большей степени, чем сейчас.



Отечественная селекция может активно развиваться, но европейские компании, занятые семеноводством, ведут свою историю с 1930-40-х годов, плюс фундамент их развития — частная инициатива, а не государственная, что во многом помогает работать эффективнее, акцентирует внимание топ-менеджер. Отечественным НИИ с ограниченным количеством не самых высокооплачиваемых работников и столь же ограниченным бюджетом может быть трудно угнаться за прогрессом, скептичен он.



«Сахарная свекла, которую мы сеем, на 100% из импортных семян, — рассказывает президент ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский. — И любые попытки использовать отечественный материал оборачивались снижением урожайности на 100-150 ц/га». Подсолнечник компания также выращивает полностью из импортного материала (в сравнении с отечественным разница в урожайности на 8-10 ц/га выше в пользу зарубежного). Кукуруза на 30% краснодарская, на 70% — зарубежной селекции, хотя и тут российская демонстрирует результаты хуже. По сое соотношение обратное — ввозные семена составляют 30%, так как в целом качество отечественных группу устраивает. Зерновые же на 90% российской селекции.







«Агротех-Гарант» законтрактовал необходимые своим хозяйствам объемы семян на ближайший сезон и рассчитывает их получить. Инициатива квотировать ввоз приведет к получению ощутимо меньшего объема валовой продукции из-за зачастую более низкой урожайности отечественных сортов и гибридов, полагает Оробинский. «Даже если останутся только отечественные семена, заменять агрокультуры мы, конечно, не будем, но расходы придется сократить — например, на удобрения и пестициды, а это, разумеется, приведет к дополнительному негативному влиянию на урожай», — заключает топ-менеджер.



Позитивные примеры использования достижений отечественной селекции тоже есть. Агрохолдинг «Степь» уже несколько лет реализует программу импортозамещения, в том числе направленную на замещение семян иностранной селекции. Уровень самообеспеченности семенами основных агрокультур в компании превышает среднероссийский показатель, утверждает гендиректор «Степи» Андрей Недужко. По основным производственным позициям, например пшенице и ячменю, агрохолдинг обеспечен отечественным посевным материалом на 100%. Полностью замещен импортный посевной материал кондитерского подсолнечника, горчицы, льна, кориандра. «У нас сформирован пул надежных российских поставщиков, который обеспечивает нашу потребность в качественном семенном материале, кроме того, мы используем семена собственного производства», — делится топ-менеджер.



Совместно с партнерами «Степь» активно ведет и селекционную работу. Удачный пример — высокоурожайный сорт пшеницы Система. По результатам контрольной уборки в хозяйствах краснодарского кластера компании его урожайность составила более 101 ц/га, что значительно выше среднего показателя по этой культуре в регионе. При разработке удалось решить и другие задачи — сорт устойчив к недостатку влаги, грибковым, вирусным заболеваниям, способен выдерживать морозы до -25 ºС. Отличают его и высокие показатели качества — зерно получается 3-го класса, с содержанием белка почти до 14,8% и клейковины до 29%. Агрохолдинг и в дальнейшем планирует наращивать темпы развития селекционного направления. При переходе на отечественный посевной материал финансовый результат и эффективность не снижаются, констатирует Недужко.



Квотирование импорта семян как одна из мер повышения продовольственного суверенитета является ответом на внешние риски, считает руководитель. Важная задача регулирующих органов — не допустить снижения уровня конкуренции, который помогает российским селекционерам повышать качественные показатели продукции и удерживать доступную ценовую политику. Импортозамещение должно осуществляться поэтапно и, кроме квотирования ввоза, включать меры по развитию научной базы отечественной селекции и поддержке российских производителей посевного материала, рассуждает Недужко.



«Для обеспечения продовольственной безопасности страны, особенно в текущих условиях, значительно увеличивается потребность в семенах отечественного производства», — комментирует гендиректор ГК «Продимекс» Виктор Алексахин. В агропредприятиях самой группы используются семена как импортной, так и отечественной селекции. Озимая пшеница полностью представлена российскими сортами. Яровой ячмень и яровая пшеница, а также соя и кукуруза — сортами как отечественной, так и импортной селекции. А вот семена подсолнечника и сахарной свеклы в основном зарубежные. В опытах на полях компании ежегодно проходят испытания и российские гибриды этих агрокультур. И пока, в частности, по сахарной свекле отмечается определенное отставание российских гибридов по урожайности и выходу сахара с гектара.



Самая импортозависимая

Более 90-95% семян сахарной свеклы завозится из ЕС (Германия, Бельгия, Франция, Италия, Дания, Австрия, Польша), информирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Незначительные поставки также идут из Сербии, Беларуси, Турции (скорее реэкспорт) и прочих стран.



«Качество семян определяется в первую очередь генетическим потенциалом и многодесятилетней селекцией. И больших успехов тут у нас нет уже очень давно», — признает эксперт. Гибриды (а не просто сорта) во всех странах мира доминируют уже несколько десятилетий в таких агрокультурах, как сахарная свекла, подсолнечник, рапс, соя, кукуруза, тепличные овощи и прочих. Гонку в селекции гибридов свеклы СССР/Россия начала проигрывать еще в 1970-90-е годы, утверждает Иванов. Именно тогда семеноводство перешло к гибридам, и с каждым десятилетием доля сортов сокращалась и даже уходила в ноль. «Гибриды с уникальными свойствами позволяют существенно увеличить выход сахара с гектара, а это, в свою очередь, зависит от урожайности, дигестии, содержания мелассообразующих веществ, лежкости корнеплодов, устойчивости к болезням и вредителям и т. д. », — перечисляет эксперт.



«Крупицы знаний и компетенций по созданию семян сахарной свеклы сохранены в ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова, на Льговской и Первомайской селекционных станциях и еще ряде российских организаций, — знает Иванов. — Селекционные работы так или иначе ведутся, но пока не впечатляет итоговый результат — объем закупок семян отечественной селекции. Импортные семена по-прежнему доминируют». В России построено два современных семенных завода сахарной свеклы: совместное предприятие воронежского «Агротех-Гаранта» и бельгийской компании Sesvanderhave в Белгородской области и «Бетагран Рамонь» — проект «Щелково Агрохим» и ГК «Русагро» в партнерстве с «СоюзСемСвеклой» в Воронежской области. Однако по большей части эти производства подрабатывают семена иностранной селекции.







«МарибоХиллесхог» является оригинатором гибридов сахарной свеклы брендов «Марибо» и «Хиллесхог». Ежегодно завод в г. Холеби (Дания), принадлежащий материнской «ДЛФ Бит Сид АпС» (прежнее наименование — «МарибоХиллесхог АпС»)», получает из Италии и Франции более 5 тыс. т семян после первичной обработки. После всех технологических процессов готовые семена отправляются на реализацию в Россию и прочие страны, рассказывает гендиректор компании Алла Гриневская. Сейчас на территории России зарегистрировано 33 гибрида брендов «Марибо» и «Хиллесхог», испытания ежегодно проходят от трех до шести новых гибридов. «Сейчас отечественные производители самостоятельно не могут покрыть потребности российских аграриев в семенах сахарной свеклы, — отмечает руководитель. — И пока уровень селекции в России не достигнет уровня европейских селекционных компаний, предпочтение будет отдаваться импортным семенам». По мнению Гриневской, даже при благоприятных условиях процесс импортозамещения займет не один год.



Отечественными гибридами сахарной свеклы может похвастаться совместное предприятие «Щелково Агрохим», ГК «Русагро» и «СоюзСемСвеклы» — оно располагает линейкой из 27 гибридов. «В прошлом году испытания прошли наши новые гибриды, причем во всех свеклосеющих регионах России, они почти везде показали отличные результаты по урожайности», — заверяет гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Рынок гибридов сахарной свеклы весьма непростой с точки зрения конкуренции, но дело в первую очередь в привычке, сформированной у российской аграриев за 25 лет, покупать семена иностранной селекции, считает руководитель. К тому же зарубежные селекционные компании, прогнозируя возможные трудности с поставками семян, летом 2022 года завезли значимый объем материала, который обеспечил почти годовую потребность российского рынка, добавляет он. Но компания продолжает работать над вытеснением импортных гибридов и повышением качества собственных семян.



Не уступают в качестве

У отечественных селекционеров, безусловно, есть перспективные гибриды масличных и новые наработки, акцентирует внимание исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако с учетом тех достижений, которые демонстрируют мировые лидеры среди оригинаторов семян, самостоятельный переход России исключительно на результаты собственной селекции потребует больше времени по сравнению с разумной кооперацией отечественных и зарубежных селекционеров, предупреждает он. «Позиция нашего Союза остается неизменной: необходимо не только развивать собственную селекцию, но и стимулировать локализацию полного цикла производства семян на территории России иностранных партнеров, и механизм квотирования в этом поможет», — уверен эксперт. При этом важно сообщить о всех тонкостях квотирования и локализации заблаговременно — цикл производства семян длительный, компании должны четко понимать, что и в каком объеме они смогут поставлять и каковы их перспективы на российском рынке. «Благодаря ускоренному развитию отечественной селекции в кооперации с мировыми лидерами в ближайшие несколько лет страна сможет серьезно нарастить долю российской селекции в общем портфеле потребления и продвинуться к целевому показателю самообеспеченности отечественным семенным материалом в 75%», — добавляет Мальцев.







Российские производители пока не могут покрыть потребности аграриев страны в семенах, считает гендиректор селекционно-семеноводческой компании Ruseed Антон Слащев. Дефицит по некоторым стратегическим культурам составляет порядка 60%. По его оценке, для полного замещения потребуется не менее трех лет. Портфель продуктов Ruseed сейчас включает семена подсолнечника, сои и льна, в планах — добавить кукурузу. Ориентировочный объем производства семян подсолнечника в 2023 году составит порядка 1 млн посевных единиц, что позволит засеять около 2,5 млн га, отмечает топ-менеджер.



Все производимые компанией семена — селекции Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта. «Сейчас мы готовы предложить сельхозпроизводителям восемь гибридов подсолнечника, пять сортов сои и один сорт льна», — рассказывает Слащев. — В производство 2023 года запланировано добавить порядка пяти новых гибридов подсолнечника». По сумме хозяйственно-ценных признаков (подразумевают под собой технологичность, урожайность, масличность, адаптивность к неблагоприятным условиям, скороспелость, доступность по цене и надежность поставок) семена отечественной селекции, произведенные Ruseed, не уступают импортным. «Наши гибриды являются более стабильными биологическими объектами, что в особенности проявляется в регионах с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями», — заявляет руководитель. Так, в одном из хозяйств Усть-Лабинского района Краснодарского края был заложен опыт из 24 гибридов подсолнечника, в число которых входили и популярные гибриды иностранных компаний. Отечественный гибрид Сурус занял второе место, показав урожайность 31,2 ц/га при средней по опыту 26 ц/га. А в КФХ «Березка» Челябинской области гибрид Спринт также продемонстрировал сбор с гектара выше по сравнению с гибридами иностранной селекции с разницей от 8 до 28,5%.







Селекционно-семеноводческое подразделение ГК «ЭкоНива» ежегодно производит порядка 80 тыс. т семян полевых культур, включая зерновые, зернобобовые, масличные, кормовые и газонные травы. Всего в портфеле группы 74 сорта 10 культур. Собственный Центр селекции и первичного семеноводства группы существует уже восемь лет. За это время в Государственный реестр селекционных достижений внесено семь новых сортов озимой пшеницы (в том числе два сорта в начале 2023 года) и три сорта сои. Специалисты ГК «ЭкоНива» ежегодно передают на государственные испытания и регистрацию два-три новых селекционных достижения озимой пшеницы и один новый сорт сои. «А качественные семена, конечно, есть и у отечественных, и у зарубежных селекционеров», — утверждает директор Центра селекции и первичного семеноводства ГК «ЭкоНива» Виталий Волощенко.



Чипсы и фри — из иностранных семян

Квотирование ввозных семян может негативно отразиться на рынке картофеля уже в ближайшее время, опасается исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Ведь доля импортных семян, особенно в сортах картофеля для переработки, в частности для тех же фри или чипсов, тоже высока.



Деньги на развитие отечественного семеноводства и селекции в отрасли направляются в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской̆ Федерации» на 2017−2025 годы. Благодаря этой поддержке только в 2022 году было выведено около 30 новых отечественных сортов картофеля. Однако интерес у производителей реально вызывали лишь несколько из них, знает эксперт. Остальные сорта не полностью соответствовали всем необходимым требованиям. Так что пока российские разработки большого распространения не получили, признает он. Поэтому сужать каналы поставок семенного материала картофеля не совсем разумно, полагает Красильников.



По оценке Картофельного союза, товарному сектору требуется от 750 до 850 тыс. т семян картофеля ежегодно. Из них на отечественную селекцию приходится по опыту прошлых двух-трех лет не более 50 тыс. т. К тому же, по данным Россельхозцентра, 270-300 тыс. т семенного посадочного материала, производимого в стране, вовсе не подлежит идентификации, он обозначается как несортовой. Из Европы ежегодно ввозится порядка 9-13 тыс. т семян картофеля, прежде всего высоких репродукций, уровня элита и суперэлита. «В течение двух-трех лет эти семена репродуцируются уже на наших землях, — рассказывает Красильников. — Плюс есть возможность ввозить картофель в виде микрорастений и мини-клубней».







Несмотря на то что в Госреестре селекционных достижений сейчас порядка 500 сортов картофеля, в реальном севообороте находятся не более 200, из них 50 на 50% соотношение зарубежной и отечественной селекции. «А если смотреть по тоннажу, то в двадцатке лидеров лишь два российских сорта, да и то один из них нашим можно назвать лишь с натяжкой — оригинатором является зарубежный селекционер», — указывает эксперт.



С овощными культурами тоже не все просто. Некоторые сорта отечественной селекции, наоборот, выращиваются за рубежом — их маточники находятся в Испании, Италии и Франции. Произведенные там семена затем отправляются в Голландию, где просеиваются, проходят обработку, а после возвращаются в Россию. «Сейчас нет понимания, как и что будет квотировать Минсельхоз, шаги по локализации производства семян важны, и они делаются, но все это проходит поэтапно, и нельзя искусственно торопить процесс, — добавляет Красильников. — Непрозрачность механизмов квотирования, отсутствие обсуждения с экспертным сообществом и бизнесом внесут сумятицу на рынок».



Агрохолдинг «Дары Малиновки» (Красноярский край) производит семена картофеля, рапса, сои, овса, ячменя, яровой и озимой пшеницы, тритикале, озимой ржи и льна, сообщает совладелец и директор компании Анна Герман. В портфеле предприятия есть и собственные сорта, и свободные сорта, у которых закончился срок патентной защиты, а также сорта отечественных и зарубежных производителей, с которыми работа возможна в рамках лицензионных соглашений. «Сейчас мы запусками два новых сорта картофеля, — делится руководитель. — Один наш сорт — Лила — это картофель со светло-розовой мякотью, в котором содержится повышенное количество антацидов, другой — Арго — устойчив к болезням и поэтому подходит для экологичного земледелия, где технологией предусмотрено наименьшее количество обработок». По словам Герман, импортные семена более специализированы под конкретные требования. Например, если говорить про картофель, то у иностранных производителей есть такой параметр, как устойчивость к механической уборке. Это значит, что есть определенные сорта, более устойчивые к повреждениям, которые картофель получает при уборке комбайном. В то же время эти семена могут уступать по другим характеристикам, обращает внимание она.



Теплицы будут обеспечены?

Семена тепличных овощей квотировать не планируется, однако появилась информация о том, что зарубежные оригинаторы перестали регистрировать новые продукты на территории России. По информации гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, на середину марта ситуация не изменилась: компании, хоть и не заявляют об этом официально, более не рискуют заходить в страну с новыми селекционными разработками, опасаясь давления со стороны мировой общественности и правительств стран, в которых они зарегистрированы. Для России это значит, что отечественные теплицы теперь не будут иметь права высаживать новые гибриды современной селекции, а уже через год это приведет к определенному отставанию и потере рентабельности.



В противовес компания «РайкЦваан» (головной офис находится в Нидерландах), лидер в мировой селекции овощных культур, заявила, что намерена продолжить поставки семян в Россию, а также регистрацию в стране своих селекционных достижений. «Семена — это ключевое звено в цепочке снабжения населения продовольствием, поэтому компания “РайкЦваан” продолжает поставки семян в Россию и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с производителями овощной продукции и партнерами в цепочке продаж (включая переработчиков овощной продукции, розничные сети и других)», — уверяет гендиректор «РайкЦваан Русь» Ольга Симович. По ее данным, уже в этом году компания подала заявки на регистрацию новых гибридов томата с высокой устойчивостью к коричневой морщинистости плодов.



«Для обеспечения российского защищенного грунта необходимым объемом качественного посевного материала томата и огурца нам потребуется два-три года, — уверяет руководитель профессионального направления российской селекционно-семеноводческой компании «Гавриш» Дмитрий Бричук. — Мы обладаем успешными коммерческими гибридами и необходимыми навыками для их воспроизводства, а это значит, что при необходимости и при создании соответствующих условий мы можем масштабировать объемы производства семян в любой прогрессии»



«Гавриш» на рынке уже 30 лет, и за этот период ее селекционерами создано и внесено в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, более 800 сортов и гибридов различных овощных культур. Основное направление селекции компании — создание высокоурожайных и технологичных гибридов томата и огурца для всех типов защищенного грунта от фермерских тоннелей до высокотехнологичных теплиц с технологией светокультуры. «Одной из наших сильных сторон является селекция зеленных культур и салата для открытого грунта и для проточной культуры на рассадно-салатных линиях в защищенном грунте, — подчеркивает Бричук. — Также у нас есть и коллекция сортов укропа».



Качество семян компании соответствует требованиям ГОСТ, обращает внимание руководитель. «Если говорить о качестве гибридов, то занимаемая нами доля на рынке говорит сама за себя: если бы наши гибриды были хуже других, их бы не покупали! Более того, мы экспортируем значительное количество семян в страны СНГ, Ближнего Востока и западной Европы, — говорит он. — Бывает, производственники сетуют, что отечественные гибриды не достигают максимальной продуктивности в производстве. В этом случае всегда хочется задать встречный вопрос: достигают ли наши предприятия показателей продуктивности, которые получают голландские овощеводы на тех же иностранных гибридах? Очевидно, что нет! А это значит, что не гибрид является ограничивающим фактором в получении максимального результата, а технология его выращивания».



Актуальная поддержка

Основная проблема, с которой сталкивается отечественная селекция, — нехватка молодых квалифицированных кадров, считает Виталий Волощенко. По его словам, селекционер — далеко не самая популярная сейчас профессия. Повышать привлекательность и интерес к этой деятельности — главный вызов, стоящий перед отраслью. Кроме того, необходимо продолжать работу над консолидацией сектора для формирования единой позиции компаний — профессионалов в области селекции.



Кроме того, развитию отечественной селекции поспособствуют инвестиции со стороны государства: в форме субсидий производителям семян, льготных кредитов, а также в виде возмещения затрат на капитальное строительство, перечисляет руководитель. «В мировой практике коммерческая привлекательность селекционной деятельности в области семеноводства формируется за счет уплаты покупателями семян роялти в адрес селекционера, — знает он. — В России действует так называемая фермерская льгота — мера, которая позволяет малому бизнесу не платить роялти в случае, если семена используются только для внутренней деятельности хозяйства. К сожалению, это значимо снижает уровень поступлений в адрес селекционера и мало способствует развитию направления».



Основная причина торможения развития отечественной селекции — перегруженность рынка импортными семенами, уверен Антон Слащев. «В свое время они заняли нишу различными, не всегда корректными способами, — комментирует он. — Это привело к тому, что искусственно были созданы условия, в которых семенам отечественной селекции было крайне сложно конкурировать». Сдерживает развитие сектора и ограниченное количество участков, отвечающих всем требованиям гибридизации.



Нужна дорожная карта развития селекции Безусловно, мотивировать иностранные компании переносить производство в страну и развивать отечественную селекцию нужно, считает Дмитрий Гарнов из «Русской аграрной группы». Однако должен быть длительный переходный период, да и путь ограничений не единственный вариант мотивации, уверен он. «Я негативно отношусь к инициативе ограничения ввоза импортных семян, так как я в первую очередь рассуждаю с точки зрения ведения бизнеса, и очевидно, что последствия квотирования могут быть критичными для отрасли, — предупреждает он. — Нам нужна подробная дорожная карта, программа по развитию отечественной селекции лет на семь или более, и лучше — без насильственного сокращения поставок».

Селекции в России недостает системной государственной поддержки, акцентирует внимание Анна Герман. Производство семян — это сложный и технологичный бизнес. В него входят селекционеры, наука, первичное семеноводство, центры размножения, технологи, продажники. «Это цепочка создания стоимости, включающая сотни организаций и тысячи людей и имеющая на конце готовый продукт с определенными потребительскими свойствами и экономикой каждого участника. И все должно работать как единое целое, — отмечает она. — В том числе и поэтому иностранные сорта, поддерживаемые крупными фирмами-распространителями с большими бюджетами и высокой мотивацией менеджеров по продажам, часто выигрывают по конкуренции у российских аналогов».



Частично также проблема и в том, что в России нет единого патентообладателя на сорта, продолжает Герман. В зарубежных странах у каждого сорта есть свой оригинатор, который получает большую часть дохода от продаж сортов и поэтому заинтересован в их продвижении. В России сорт часто принадлежит большому количеству институтов. Они не заинтересованы в их продвижении и развитии, не обучены и не мотивированы продавать.



«Отсутствуют у нас и центры размножения, — говорит Герман. — Иногда встречаются сорта, которые существуют только на бумаге или в пробирке в НИИ, и на рынок им попасть очень сложно из-за того, что плохо выстроены патентные отношения». Уже были случаи, когда компания, которая распространяла семена, вкладывала большие ресурсы в сорт, а НИИ затем продавал патент третьим лицам, знает руководитель.



Необходимо принять меры стимулирования сельхозпроизводителей по организации участков семеноводства отечественных гибридов и обеспечить их финансирование, предлагает Слащев. Также, по его мнению, требуется государственная поддержка при приобретении гибридов отечественной селекции в виде субсидий. Важно вести системную работу, настаивает Анна Герман. Она может включать в себя увеличение государственного регулирования, снижение доли контрафактных семян, стандартизацию требований к семенам и систематические субсидии. По большинству агрокультур в течение трех-пяти лет можно серьезно нарастить долю отечественной селекции, уверена руководитель. «Главное — это системные действия бизнеса, науки и власти», — заключает она.

