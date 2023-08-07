Выходы к морю. Дефицита в терминалах для отгрузок зерна на внешние рынки нет, но есть внутренние перекосы

Е. Егоров

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские мощности по перевалке зерновых культур оцениваются от 62 млн до 72 млн т. Учитывая, что на экспорт через море в сезоне 2022/23 было отправлено менее 51 млн т, с одной стороны, имеющегося объема достаточно. С другой — большая часть терминалов сосредоточена на юге, что как минимум накладывает ограничения на географию закупок продукции для вывоза: отправлять пшеницу из Сибири или Поволжья через Черное море экономически не целесообразно. Стране нужны новые перевалочные мощности, в первую очередь на Балтике, что заметно расширило бы экспортный потенциал и облегчило бы работу трейдерам



По данным аналитического центра «Русагротранса», общая мощность терминалов для перевалки зерна по состоянию на конец 2022 года составляла в России 62,5 млн т в год, из которых на юг страны приходилось 53 млн т. В сезоне 2022/23 отечественными портами было отгружено 50,8 млн т зерна (в 2021/22 — 33,9 млн т) — это около 80% общей емкости и вполне оправданно с учетом неравномерной нагрузки на порты в различные месяцы года, изменчивой конъюнктуры, погодных условий и прочего, говорит руководитель центра Игорь Павенский.