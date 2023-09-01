АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента

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Россия может существенно увеличить товарооборот с Африкой, в частности в продовольственном сегменте, а также готова делиться с ней технологиями развития сельского хозяйства для повышения ее продовольственной безопасности. Рост населения и улучшение его уровня жизни формируют хороший платежеспособный спрос во многих странах континента. Однако развитию сотрудничества мешают возникшие из-за западных санкций проблемы, кроме того, в регионе достаточно высокие политические риски для инвесторов

В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила $6,7 млрд, а в январе — июне текущего года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада, которые серьезно усложняют логистику, страхование и проведение банковских платежей. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе прошедшего в июле Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». В целом по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд, и этот показатель можно «радикально увеличить», уверен глава государства. За первое полугодие 2023-го объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. В структуре товарооборота свыше 50 % российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие.



Торговлю сельхозпродукцией можно увеличивать

Африка — важный и дружественный партнер России, при этом одним из ключевых направлений сотрудничества является торговля продовольствием. Россия играет важную роль в обеспечении стран континента сельхозпродукцией, поставляя почти 20 % общего импорта пшеницы, 18 % ячменя, 13 % соевого и подсолнечного масла, рассказывал в ходе форума заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.



По данным центра «Агроэкспорт», в 2022 году Россия экспортировала агропродукцию в 43 африканские страны, крупнейшими покупателями стали Египет, Алжир, Ливия, Судан и Кения. Основной позицией являются зерновые, отгрузки которых в прошлом году составили $3,7 млрд. За первое полугодие 2023 года российский экспорт продукции АПК в африканские страны достиг $3,3 млрд, в том числе поставки пшеницы выросли в 2,5 раза, кукурузы — на 57 %, ячменя — на 42 %, подсолнечного масла — на 41 %. «Наша страна имеет значительный потенциал по удовлетворению растущего спроса африканского континента на самые разные продукты питания», — отметил в ходе форума руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.



Мир в целом активнее торгует сельскохозяйственным сырьем, чем продовольствием, и в партнерстве России и стран Африки именно сельхозсырье должно стать ключевой группой во всей номенклатуре товаров АПК, считает вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. «Конечно, страны Африки очень разнообразны как по уровню доходов населения, так и по развитию производства отдельных товаров, их потреблению. Большинство стран региона в силу климатических особенностей не обеспечены пшеницей, и спрос на пшеничную муку растет по мере увеличения потребления выпечки, белого хлеба, — комментирует она. — Эта тенденция не связана с решением проблемы голода, скорее отражает рост популярности европейской диеты и повышение доходов среднего класса». Среди стран, которые могут наращивать спрос на пшеницу и муку, Снитко называет относительно благополучные государства Восточной и Южной Африки, а также страны Средиземноморья, которые всегда были крупными покупателями на мировом рынке. «Почти на всем континенте знают и потребляют подсолнечное масло, оно популярно, но объемы спроса невелики, и он концентрируется в крупнейших городах. Однако это тоже перспективная ниша для развития», — добавляет она.



Начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе Даниил Козлов тоже думает, что с точки зрения российских возможностей и наличия спроса в Африке при развитии экспорта наша страна может сосредоточиться на наращивании поставок зерна и растительных масел. «Россия уже довольно активно поставляет продукцию АПК в страны Африки — на них приходится более 15 % общего объема агроэкспорта. Наша продукция конкурентоспособна по цене и имеет перспективы более надежно закрепиться на африканском рынке», — уверен он.



С точки зрения расширения географии поставок, по словам Козлова, целесообразно сосредоточиться на двух направлениях: это страны с уже высокими темпами роста импорта российской продукции и страны, которые по тем или иным причинам сократили поставки из России в последние годы. К первой группе стран он относит Алжир, Ливию, Уганду, Кению, Судан, Тунис, ЮАР; ко второй — Нигерию, Танзанию, Конго.



Сельскохозяйственные угодья большинства стран Центральной и Южной Африки заняты преимущественно экспортными и техническими культурами, поэтому они заинтересованы прежде всего в закупках дешевого продовольствия из России. И основной статьей российского экспорта сельхозпродукции в этот регион являются пшеница и меслин, говорит руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад. Однако не следует забывать, что африканский континент отличается высоким уровнем рождаемости, и спрос на закупки продукции АПК растет высокими темпами, напоминает он. «Российским экспортерам сельхозпродукции следует уделить больше внимания странам, расположенным к югу от Сахары, где стремительно увеличивается спрос на зерновые и продукты их переработки, а также на мясо птицы», — обращает внимание Поклад.







Нацвалюты помогут торговле? В начале августа Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Согласно документу, при заключении контрактов на организованных торгах с иностранными покупателями, резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З». Механизм расчетов и открытия счетов в национальных валютах вступит в силу с 1 ноября 2023 года.



В ходе форума «Россия — Африка» глава государства говорил о необходимости перехода в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты. «Готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России Системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем», — отмечал президент.



По мнению Фатеева, расчеты в национальных валютах могли бы способствовать увеличению товарооборота между странами. «Пусть все пути расчетов будут в арсенале возможностей покупателя и продавца, будь то доллары, евро, юани, рубли, ранды. Главное, чтобы это было выгодно и удобно партнерам по внешнеэкономической деятельности и в рамках закона», — уверен он. Сейчас развитие взаимной торговли в национальных валютах — заметный тренд во всем мире. Все больше стран, в первую очередь развивающихся и наименее развитых, стремятся к тому, чтобы отказаться во взаимных расчетах от мировых резервных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк), комментирует Даниил Козлов.



«Валюты стран Африки — экзотика не только для российских финансовых рынков. Даже в странах ЕС, которые сохранили торговые связи со своими бывшими колониями, расчеты в национальных валютах совсем непопулярны», — не соглашается Дарья Снитко. По мнению Ланцева, расчет в национальных валютах со странами Африки возможен, но есть и другие, не менее интересные решения: например, бартерные сделки, при которых производится обмен товарами и валюта в принципе не используется.

Чтобы оценить целесообразность торговли в национальных валютах со странами Африки и строить планы по экспорту за рубли, нужно понимать механизм проведения расчетов, рассуждает Бартновская. «Пока его нет, оценить риски и перспективы невозможно. В Африке 54 государства, экономика и национальные валюты которых имеют огромную разницу в части стабильности и надежности, — обращает внимание она. — Если механизм будет сложным, то вряд ли африканские импортеры будут готовы уйти от привычных расчетов в долларах или евро».

Директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Николай Ланцев считает, что перспективная география увеличения российского экспорта охватывает страны как Северной Африки (Алжир, Тунис), так и Субсахарской Африки, где присутствует много интересных для России партнеров, например Нигерия, Гана, Ангола. «В страны Субсахарской Африки в перспективе до 2030 года можно будет экспортировать зерновые культуры примерно на $1,4 млрд, масложировой продукции — на $0,8 млрд, мясной продукции и субпродуктов — на $0,3 млрд», — оценивает он.



Что касается импорта продукции АПК из стран Африки, то, по мнению Ланцева, скорее речь может идти о традиционных для экспортных статей Африки продуктах: фруктах, чае, кофе. Следует наращивать импорт продукции, которая в России не производится в силу климатических условий, в частности тропических фруктов и какао-бобов, вторит ему Поклад. «Традиционно российские компании закупают в Африке виноград, цитрусовые, орехи и какао-бобы. Основными их поставщиками в Россию являются Египет, Марокко и ЮАР, — уточняет он. — Антироссийские санкции влияют на географию импорта, и поставки фруктов из Европы постепенно замещают африканские страны. Так, в первом полугодии список крупнейших поставщиков агропродукции дополнили Кот-д`Ивуар и Кения».



Фрукты, а также продукция на их основе традиционно составляют львиную долю агроэкспорта с Африканского континента, и с точки зрения развития отношений в первую очередь стоит сосредоточиться на этих товарах, соглашается Козлов. «Если не брать экзотику, фрукты или национальные специалитеты, то страны Африки имеют невысокий потенциал для экспорта в Россию, — оценивает Снитко. — Пожалуй, можно было бы выделить говядину, которую экспортируют ЮАР и Намибия, а российский рынок готов покупать ее в большем объеме. Плюс, разумеется, виноделы ЮАР могут существенно нарастить отгрузки в Россию».







По словам заведующего секцией продовольствия и сельского хозяйства Делового совета Россия — ЮАР Михаила Фатеева, в 2022 году около 85 % в структуре экспорта продовольствия из ЮАР в Россию пришлось на фрукты. Это самая стабильная позиция товарообмена между странами, начиная с установления торговых отношений в 1994 году, их доля никогда не опускается ниже 50 %. В основном из ЮАР поставляют цитрусовые (примерно треть всего российского импорта цитрусовых), например, в летний период почти 100 % апельсинов и грейпфрутов, 80 % мандаринов и около 50 % лимонов на прилавках российских супермаркетов — из ЮАР. Такое соотношение сохраняется примерно до октября, когда возобновляются поставки из Северного полушария — Египта и Турции.



В производстве и торговле фруктами с двух сторон заняты сотни тысяч рабочих и специалистов разных категорий, это хороший пример экономического сотрудничества между странами, считает Фатеев. Однако он обращает внимание, что фрукты из ЮАР стали дороже для российских потребителей, поскольку в 2021 году Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение исключить ряд государств — в том числе ЮАР — из перечня развивающихся стран, которые получали тарифные преференции — скидку в 25 % на таможенные пошлины. «На словах декларируется, что торговлю нужно развивать и поощрять, а на деле принимаются такие решения», — отмечает Фатеев, добавляя, что изначально торговля фруктами выстраивалась частными компаниями без участия государства.







В последние годы выросли поставки зерна из России в ЮАР, однако по этому направлению сотрудничества ударило ухудшение отношений нашей страны и Запада. Сейчас на торговлю негативно влияют возникшие сложности с логистикой и системой расчетов. «Африканцу все равно, кто продает зерно, ему главное, чтобы был хлеб на столе, — говорит Фатеев. — А цепочка поставок зависит от глобальной экономики. Произвести и отправить зерно в порт недостаточно, нужно его погрузить, доставить, разгрузить. И за зерно поставщики требуют доллары, а не рэнды ЮАР, а с расчетами в долларах проблемы». Политическая воля по развитию работы с Африкой есть, и это хорошо и правильно, но, как развивать это сотрудничество, непонятно, добавляет он.



Рост населения повышает спрос на зерно

Если в прошлом году Россия экспортировала в Африку 11,5 млн т зерновых, то только за первые шесть месяцев этого года отгрузки достигли почти 10 млн т, приводил на форуме данные Владимир Путин. Он подчеркнул, что наша страна уделяет и будет уделять особое внимание поставкам африканским государствам пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН. В частности, в ближайшие месяцы Россия готова безвозмездно поставить странам Африки — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее — по 25-50 тыс. т зерна, в том числе обеспечить бесплатную доставку потребителям.



Однако на континенте растет и платежеспособный спрос на зерно. Так, по прогнозу Рабобанка, к 2035 году население 22 стран в восточной области Африки к югу от Сахары (ESSA) увеличится с нынешних 520 млн до 705 млн человек. Разрыв между быстрым ростом населения и низким производством зерна обеспечит значительный рост спроса на него. В странах ESSA усиливается урбанизация, повышаются доходы и меняются привычки питания, отмечают аналитики, в частности, увеличивается потребление пшеницы. Согласно консервативному сценарию Рабобанка, к 2035 году восемь крупнейших стран региона будут импортировать от 2 млн т до 3 млн т пшеницы. И хотя странам Африки нужно наращивать собственное производство, одновременно им необходимо улучшить доступ к международным рынкам пшеницы и сельскохозяйственных товаров, считают аналитики.



Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в августе отмечал, что, несмотря на предпринимаемые государством усилия по расширению сельскохозяйственных угодий, страна по-прежнему будет нуждаться в поставках пшеницы из-за рубежа на фоне растущего внутреннего потребления, сообщало РИА «Новости». Египет входит в число крупнейших в мире импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее закупках оценивается в 80 %.



Для дальнейшего развития поставок российской зерновой продукции в страны Африки необходимо хеджировать финансовые риски и переходить к прямому взаимодействию с локальными потребителями, отметил в ходе форума Дмитрий Краснов. «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) на протяжении последних пяти сезонов экспортирует зерно в 13 африканских стран: Египет, Кению, Ливию, Мозамбик, Нигерию, Сенегал, Судан, Танзанию, Уганду, ЮАР и др. С 2018/19 сельхозгода ОЗК отгрузила в страны Африки около 3,5 млн т пшеницы, в том числе 167 тыс. т в текущем сезоне. «До недавнего времени с основными партнерами из стран Африканского континента, за исключением Египта, мы работали через международных трейдеров. Изменившаяся геополитическая ситуация стала стимулом к развитию прямого взаимодействия как с государственными организациями, проводящими тендеры, так и с частными импортерами», — сообщила «Агроинвестору» ОЗК.



Некоторые государства, например Египет, Алжир, Марокко и Нигерия, входят в первую десятку стран по объему импорта пшеницы и обладают собственной портовой инфраструктурой, что позволяет выстраивать планомерную работу в данном экспортном направлении. С другой стороны, есть государства, которые не имеют выхода к морю и одномоментно закупают объемы зерна, недостаточные для формирования полноценной судовой партии. Поставки в эти страны требуют особых компетенций в сфере логистики и ручного управления при каждой сделке, отмечает ОЗК. Кроме того, не последнюю роль играют платежеспособность страны-покупателя и возможность обеспечить безопасность поставки.



Сейчас приоритетной задачей ОЗК является выстраивание прямого диалога с импортерами зерна, в том числе из африканских стран. «Это возможность предложить партнерам индивидуальный подход, обсудить их потребности по объему и качеству зерна, методы и способы платежей. Наша цель — обеспечить бесшовную логистику от поля до покупателя, охватывающую все аспекты экспортных поставок, включая финансовые вопросы, — уточняет компания. — Содействие со стороны государства и институтов поддержки экспорта дает российским экспортерам возможность наладить прямой диалог с государственными и частными организациями-импортерами из стран Африки».



«Государственный зерновой оператор» (Запорожская область) в ходе форума «Россия — Африка» провел стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции. В частности, возможностями региона по поставкам зерновых и других агрокультур заинтересовались представители Южной и Центральной Африки, сообщала компания.



«Астон» за прошлый год поставил в Африку около 100 тыс. т растительного масла и намерен увеличивать объемы торговли, рассказывал в ходе панельной дискуссии «Эффективная стратегия сотрудничества в АПК», прошедшей в рамках российско-африканского форума, заместитель гендиректора по взаимодействию с государственными органами компании Владимир Очатов. По его словам, основой для этого являются две тенденции — рост численности населения и развитие экономики африканских стран, что ведет к росту благосостояния и возможности смены покупательских предпочтений.



Высокая конкуренция и экспортные барьеры

По данным Россельхознадзора, в 2022 году был получен допуск по 10 наименованиям животноводческой продукции в четыре африканских государства. В целом на конец июля с африканскими странами было согласовано 86 ветеринарных сертификатов. ГАП «Ресурс» экспортирует продукцию в Африку более 10 лет. К 2025 году группа рассчитывает увеличить поставки в 10 раз и довести их минимум до 20 тыс. т, рассказывал на форуме директор компании по внешним связям и GR Дмитрий Антонов. По его словам, «Ресурс» также готов участвовать в проектах по созданию инфраструктуры на территории континента — перевалочных мощностей, холодильных складов, парка автотранспорта.



Группа компаний «Дамате» в августе 2021 года сообщала, что начала поставки колбасных изделий в страны Западной Африки, первые партии продукции объемом более 100 т были отправлены в Бенин, Либерию и Гану. Большая часть продукции — сосиски из индейки, которые пользуются спросом у местного населения. До этого времени агрохолдинг поставлял в Африку только замороженное мясо индейки.



Группа «Черкизово» начала поставлять продукцию в страны Африки в 2020 году. Мясо бройлера и индейки отгружается в Бенин, Либерию, Габон, Анголу, Конго, Гвинею и Экваториальную Гвинею. Поставки в среднем составляют около 1,5 тыс. т в год. «Прогнозируем, что объем экспорта по итогам 2023 года сохранится на этом же уровне», — говорит директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД «Черкизово» Наталья Бартновская.



По ее словам, компании было бы интересно экспортировать в Африку широкий перечень готовой мясной продукции глубокой переработки, включая колбасы, сосиски, наггетсы и др. «Черкизово» планирует также развивать поставки брендированной продукции в розничный канал, где волатильность цен значительно меньше, чем при сырьевых поставках. «Особое внимание будет уделяться развитию поставок халяльной продукции, спрос на которую показывает положительную динамику в связи с ростом мусульманского населения в Африке», — добавляет Бартновская.







Основным барьером для развития экспорта в Африку являются не столько меры протекционизма, актуальные для ряда стран континента, сколько высокий уровень конкуренции со стороны ведущих мировых экспортеров мяса птицы и свинины, прокомментировала она «Агроинвестору». «Конкурировать по ценам с продукцией птицеводства США (куриные окорока) и Бразилии, экспортирующей более 30 % производимого мяса птицы, российским поставщикам пока трудно», — признает Бартновская. Доля мяса птицы из России в странах Африки пока невелика и составляет менее 1 % всего объема импорта. Вместе с тем можно предположить, что в дальнейшем объемы отгрузок в данном направлении будут расти на фоне постоянного демографического роста, наблюдаемого в Африке, и постепенного улучшения благосостояния населения, добавляет она.



Николай Ланцев в числе факторов, ограничивающих экспорт российской продукции в Африку, называет действующие фитосанитарные требования, а также запреты на поставку отдельных категорий продукции, например мяса в ЮАР. Кроме того, сильные позиции на континенте имеют транснациональные компании, также невозможно не учитывать традиционный уклад жизни населения и уровень платежеспособности, перечисляет он.



Африканские страны в торговле между собой и с крупнейшими торговыми партнерами других континентов используют режим беспошлинной торговли, что обеспечивает серьезные торговые преференции, обращает внимание Владимир Поклад. «В Африканскую континентальную зону свободной торговли (AfCFTA) входят 44 из 54 африканских стран. Закон о росте и возможностях Африки (AGOA), принятый США в 2000 году, предоставляет странам континента, расположенным к югу от Сахары, беспошлинный доступ на американский рынок, точно так же США имеют возможность беспошлинно ввозить свои товары в эти страны, — рассказывает он. — У России пока нет договоров о свободной торговле с африканскими странами: на финальной стадии переговоров находится соглашение с Египтом, а соглашения с Алжиром, Тунисом, Марокко и ЮАР — пока в планах».



Россельхознадору нужны бегемоты В середине августа ТАСС писал, что Россельхознадзор намерен обсудить с коллегами из Южно-Африканской Республики возможность импорта для зоопарков в России бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг.



Российская сторона также попросила коллег из ЮАР предоставить развернутые сведения о распространении на территории страны таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и др. Кроме того, ЮАР должна сформировать перечень предприятий, заинтересованных в поставках по каждому виду животноводческой продукции. После этого стороны обсудят условия импорта мясной продукции, а также диких животных из ЮАР.

Для всех без исключения стран Африки при торговле с Россией главной проблемой является логистика — удаленность и наличие развитой портовой инфраструктуры в странах, уверена Дарья Снитко. Страны Северной и Западной Африки находятся в более выгодном положении, маршруты российских экспортеров позволяют с экономической целесообразностью поставлять в порты Нигерии или Марокко и зерно, и другие товары. Однако при доставке на юг и восток логистические издержки часто не обоснованы, говорит эксперт. Даниил Козлов соглашается, что в рамках работы над расширением взаимной торговли нужно учитывать необходимость развития логистических возможностей: выстраивания маршрутов доставки, расширения мощностей хранения в портах отгрузки и назначения, планирования наземной логистики до стран-партнеров, не имеющих выхода к морю.



Еще одной проблемой в торговле России с Африкой является то, что из-за санкций крупнейшие компании, осуществляющие контейнерные перевозки, перестали доставлять грузы из России, а своих контейнеровозов у страны нет, добавляет Поклад. В Африку из России идут в основном насыпные и наливные грузы, а контейнерные поставки осуществляются транзитом через дружественные страны, что существенно увеличивает транспортные расходы российских экспортеров, обращает внимание он.







Доля России в продовольственном импорте ЮАР составляет около 2 %, в основном в страну поставляется зерно. Ввоз российской мясной продукции запрещен, на молочную не согласованы ветеринарные сертификаты, рассказывает Фатеев. «Государственные органы обеих стран должны уделять больше внимания этим вопросам, если целеполагание состоит в расширении торговли, — подчеркивает он. — Можно сколько угодно призывать бизнес увеличивать поставки, уговаривать идти в Африку, но предприниматель на первое место будет ставить качество нужного ему продукта и его цену и лишь затем смотреть, откуда он его повезет. География — это политические соображения, частному предпринимателю нужна прибыль. Нужно также отметить, что в условиях чрезвычайной емкости российского рынка, а также исходя из нехватки опыта молодого российского бизнеса во внешней торговле для него затруднительно и хлопотно выходить на рынки дальних стран, поэтому необходимы поиски мер государственного стимулирования работы российского малого и среднего бизнеса в Африке. Деловой Совет Россия — ЮАР готов оказывать содействие отечественному агробизнесу, заинтересованному в продвижении своих товаров и услуг на южноафриканском рынке».



Российские удобрения для повышения продбезопасности

Россия может не только наращивать экспорт продовольствия в Африку, но и готова делиться со странами континента экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении передовых технологий, сказал в ходе пленарного заседания форума Владимир Путин. «Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», — отметил президент.



Перспективы для рыбы Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев в ходе деловой программы форума «Россия — Африка» обратил внимание, что значительным потенциалом роста обладает взаимная торговля рыбной продукцией. В 2022 году Россия экспортировала 2,3 млн т водных биоресурсов, из которых лишь около 10% пришлось на африканские государства. Однако количество стран Африки, в которые поставляется российская рыбная продукция, увеличивается: так, в этом году были открыты рынки Нигерии и Туниса. «Возможно рассмотреть вопрос создания инфраструктуры в северо-западной части Африки для дальнейшего распределения выловленных водных биологических ресурсов в страны Африки», — добавил Яковлев.



По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), поставки российской рыбы в Африку могут увеличиться в четыре раза — с 50 тыс. т до 200 тыс. т, что в денежном выражении даст прирост примерно на $0,5 млрд. «Африка — это рынок недорогостоящей рыбы малых пелагических видов — скумбрии и сельди, а также дешевой аквакультурной тилапии, — говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев. — Однако если аквакультура в Африке развита довольно хорошо, например, Египет ежегодно выращивает 1,5 млн т рыбы, то крупномасштабное рыболовство — нет. А это открывает российским рыбакам как крупнейшим добытчикам сельди в мире хорошие перспективы для наращивания поставок». По его словам, 29% африканского рынка — это импорт, объем которого сейчас оценивается в $6 млрд, хотя еще в 2000 году он был на уровне $1 млрд.

«Африка является наиболее неблагополучным в плане продовольственной безопасности регионом в мире. 278 млн человек в Африке страдают от хронического голода. Это соответствует 20 % населения континента, — напомнил в ходе форума посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. — При сохранении текущей динамики импорт продовольствия, который сегодня измеряется гигантской суммой в $55 млрд, в денежном выражении удвоится уже к 2030 году».



Потенциал сельскохозяйственного производства африканских государств огромен, но на континенте не используется около 60 % плодородных земель, обращает внимание президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Вместе с тем население Земли к 2050 году увеличится на 2 млрд и достигнет 9,8 млрд человек, и половина этого прироста придется на Африку. «Чтобы прокормить такое количество людей, необходимо нарастить производство продуктов питания на 60 %. И если Африка сама не добьется такого роста и не достигнет продовольственного суверенитета, то это приведет к колоссальной гуманитарной катастрофе мирового масштаба», — предупреждает Гурьев.







Резкое увеличение сельхозпроизводства на континенте возможно за счет эффективного применения минеральных удобрений, уверен он. Россия готова обеспечить Африканский континент всеми видами минеральных удобрений, в том числе инновационной, экологически предпочтительной продукцией, удобрениями с биодобавками, рассказал он, уточнив, что за последние пять лет Россия увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки более чем в два раза, до 1,6 млн т в 2022 году. Сейчас на долю нашей страны приходится около 10 % африканского рынка минудобрений. В ближайшие пять лет российские производители также готовы удвоить поставки. Однако для увеличения экспорта удобрений в Африку необходимо расширять портовую и железнодорожную инфраструктуру, налаживать поставки внутрь континента, запускать образовательные программы для аграриев, добавил Гурьев. РАПУ также видит перспективы в научно-техническом сотрудничестве, считает важным обмен опытом добычи и переработки минерального сырья с африканскими производителями минеральных удобрений для внедрения на их производствах современных эффективных технологий.



В том числе группа «ФосАгро», крупнейший российский экспортер минудобрений в Африку (33 %), в перспективе трех лет планирует удвоить поставки удобрений в страны континента. Фактором расширения экспортного потенциала станет запуск завода-миллионника в Волхове, рядом с балтийскими портами, ориентированными на вывоз продукции в дружественные страны. По словам гендиректора компании Михаила Рыбникова, экспорт увеличился со 117,9 тыс. т в 2018 году до 540 тыс. т в 2022-м. География поставок продукции «ФосАгро» на африканский континент охватывает 21 страну, в лидерах по импорту — ЮАР, Сенегал, Кот’д-Ивуар, Мозамбик и Танзания.



Кроме того, «ФосАгро» запустила лекционную платформу Pro Agro Lectorium — онлайн-сервис с образовательными лекциями, разработанными специально для африканских аграриев, о ведении устойчивого сельского хозяйства, основах минерального питания растений, правильном применении минудобрений. В 2019 году компания выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН). Сейчас сеть насчитывает 143 лаборатории в 48 странах континента, они оценивают качество и безопасность удобрений и следят за состоянием почв. Еще один проект «ФосАгро» и ФАО — глобальная программа «Доктора для почв», которая включает производство сельскохозяйственных наборов инструментов — почвенных аптечек. Они позволяют фермерам в развивающихся странах, в первую очередь африканским, самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять, какие питательные вещества необходимо применять для получения максимального урожая.



Агротехнологии и инвестиции для Африки

Сельское хозяйство имеет все шансы стать одним из крупнейших направлений взаимодействия между Россией и африканскими странами, во многом это связано с повышенным спросом на эффективный АПК в условиях роста населения, считает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. «Россия может как наращивать поставки непосредственно продовольствия, так и стать лидером в экспорте технологических решений в Африку, — уверена она. — Отечественный агротех вышел на высокий уровень, и его достижения будут пользоваться спросом».



Согласно опросу, проведенному Россельхозбанком в сообществе AgroCode Hub, объединяющем специалистов в современных технологиях в сельском хозяйстве, 82 % респондентов рассматривают для себя возможность выполнения проектов в сфере агротехнологий в странах Африки, а среди стран континента, где их опыт был бы наиболее востребован, называют ЮАР, Мали, Алжир, Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Нигерию, Кению, Уганду и Гану. При этом менее четверти опрошенных считают, что эффективность сельхозпредприятий в Африке при применении российских агротехнологий вырастет незначительно, тогда как большинство — 76 % — оценивают потенциал роста более чем на 10 %.



В Африке есть резерв по повышению урожайности за счет более эффективного растениеводства, соглашается Ланцев, а вопрос внедрения передовых технологий будет упираться в распределение инвестиций между участниками: за этим должен быть экономический стимул. «На наш взгляд, отечественные компании только начинают выходить на рынок консалтинга или экспертизы, первыми для апробации будут страны СНГ и только затем дальнее зарубежье», — считает он.



По мнению Козлова, агротехнологии могут стать перспективным направлением для развития взаимодействия со странами Африки. В России на данный момент есть успешные и развивающиеся проекты в сфере биотехнологий, интернета вещей, точного земледелия, беспилотников для АПК, фудтеха и др. Расширение использования таких технологий в сельском хозяйстве является общемировым трендом и может быть актуально для повышения эффективности АПК стран Африки. «Кроме поставок технологий непосредственно для ведения сельского хозяйства, Россия может оказать странам Африки поддержку в цифровизации смежных направлений, таких как управление цепочками поставок, доступ к финансам, анализ данных рынка, настраивание взаимодействия между участниками рынка, прочие информационные услуги, — перечисляет он. — В свою очередь, потенциальное наличие интереса со стороны российских компаний и стартапов к расширению своей деятельности на страны Африки может быть обусловлено возможностью сбора дополнительных данных и параметров для донастройки и повышения точности работы технологических и информационных продуктов».



Президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе форума сообщил, что «Ростсельмаш» в ближайшие пять лет планирует поставить в страны Африки около 400 комбайнов и тракторов. Сейчас компания экспортирует технику в восемь африканских стран. В советское время компания поставляла сотни машин в десятки стран Африканского континента и сейчас постепенно возвращается на рынок Африки, добавил он. При этом, по словам Бабкина, «Ростсельмаш» не только продает африканским партнерам технику, но и учит ее обсуживать.



Африканцам построят деревни В начале августа в Тверской области состоялась церемония закладки первого камня под строительство Афродеревни. Предполагается, что на участке, оборудованном всей необходимой инженерной инфраструктурой, появится поселение выходцев из стран африканского континента, которые будут заниматься сельским хозяйством — выращивать картофель или заниматься разведением КРС. «Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на Африканском континенте», — сказал ректор Евразийского международного университета, генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко. Проект Афродеревни в пилотном формате также реализуется в Московской области. Программа рассчитана на пять лет. В Россию планируется переселить около 3 тыс. африканеров.

Кроме того, поскольку Россия подписала со многими африканскими странами двусторонние инвестиционные соглашения, наша страна может наращивать свое присутствие в регионе и развивать там бизнес. «Учитывая, что из Африки импортируется сельхозпродукция, которая не растет в России, наиболее перспективными были бы вложения в переработку этой продукции, — думает Поклад. — Очевидно, что ввозить в Россию концентрат гораздо выгодней, чем фрукты на переработку. Однако преобладающая часть российских инвестиций в Африке пока направляется на добычу алмазов, бокситов и других полезных ископаемых». Крупнейшими инвесторами в экономику Африки в последние годы являются ОАЭ, Китай, США, Бельгия, при этом более трети вложений направлялось именно в производство и переработку сельхозпродукции, добавляет эксперт. Основной объем инвестиций сосредоточился в зерновом и масличном секторах, также были популярны проекты по производству сахара и кондитерских изделий.



У российских компаний может быть интерес к инвестициям в агропроизводство в Африке, но в основном это могло бы касаться стран с растущим внутренним спросом, то есть прежде всего с растущим населением, полагает Дарья Снитко. «К сожалению, в странах Западной Африки, которые как раз относятся к растущим рынкам, иностранные инвестиции связаны с высокими политическими рисками и не всегда предсказуемой экономической политикой», — отмечает она.

