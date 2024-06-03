Урожай «горит», вымерзает и тонет. Чрезвычайные ситуации, связанные с погодными аномалиями, могут привести к банкротствам хозяйств

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Весна преподнесла аграриям множество неприятных сюрпризов. Март ознаменовался паводками, затоплением ряда территорий и объявлением ЧС в регионах Урала и Сибири. Ранняя весна и высокие температуры в апреле стимулировали ранний сев, однако в мае были зафиксированы возвратные заморозки в Центральной России, Поволжье и на юге страны. Отдельные районы, напротив, страдают от недостатка влаги, который летом может перерасти в полноценную засуху. Последствия для агробизнеса пока определить сложно. Однако эксперты, да и сам Минсельхоз, уже начали снижать свои оценки по будущему урожаю

В этом году погода не балует аграриев. В марте паводки в УрФО и СФО привели к введению чрезвычайной ситуации в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае. В некоторых регионах ЧС не объявляли, но тоже фиксировали сильное подтопление. В частности, о сильном разливе вод сообщали Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области. В то же время высокие температуры в апреле стимулировали аграриев выйти в поля раньше обычного, чтобы успеть захватить весеннюю влагу. Однако в мае случилась еще одна неприятность — в регионах Центральной России, Поволжья и на юге страны были зафиксированы возвратные заморозки. По этому случаю режим ЧС был объявлен в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях и 32 районах Волгоградской области (по состоянию на 14 мая). О серьезном влиянии минусовых температур на посевы и садовые культуры говорят в Татарстане, Башкирии, Кировской, Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском крае.

Природные аномалии серьезно повлияют на урожай. Уже в апреле Минсельхоз заговорил о снижении объемов сбора зерна в текущем году до 132 млн т против почти 145 млн т в 2023-м. Оценка по производству масличных тоже меньше — 28 млн т против 29,9 млн т годом ранее, сахарной свеклы — 47 млн против 53,1 млн т соответственно. И это без учета возвратных заморозков. В середине мая министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что после всестороннего изучения ситуации прогноз может быть скорректирован.