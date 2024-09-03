Зерновозы для страны. Создание собственного флота судов для экспорта зерна и оптимизация перевозок по железной дороге могли бы упрочить позиции России на внешних рынках

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Задача по увеличению объемов поставок сельхозпродукции за рубеж перед отраслью поставлена. Но даже при текущем вывозе экспортеры очень часто сталкиваются с нехваткой вагонов и судов. Одной из главных проблем остаются и высокие тарифы на транспортировку аграрных грузов. И если новые хопперы внутри страны активно строят, крупнотоннажных судов-зерновозов в современной России пока не выпускали. Государство решением проблемы уже озаботилось, поставив задачу наладить подобное производство. Однако эксперты опасаются, что для этого у страны нет ни материалов, ни технологий

В соответствии с указом президента о национальных целях к 2030 году российский АПК должен нарастить производство на 25%, а экспорт — в полтора раза к уровню 2021-го года. «В частности, объемы зарубежных поставок зерна, по нашим прогнозам, к 2030 году с учетом увеличения урожая должны достичь 80 млн т. Планы очень амбициозные, но я уверен в том, что они выполнимые», — сказал в ходе Всероссийского зернового форума вице-премьер Дмитрий Патрушев, отметив, что перспективы экспорта напрямую будут связаны с возможностями агрологистики.

Он также напомнил, что впервые «достаточно серьезные проблемы» отрасли обнаружились еще в 2017 году, когда было собрано 135 млн т зерна — на тот момент рекордный урожай. «Во-первых, такие объемы было абсолютно негде хранить, во-вторых, не хватало мощности для вывоза», — говорил он. И если за прошедшее время расширить возможности для перевалки удалось почти в полтора раза, то сложности с перевозками по железной дороге все еще остаются.

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в ходе форума обращал внимание, что железнодорожная инфраструктура активно развивается: появляется больше приспособленных для приема сельхозгрузов станций и зерновых терминалов. Как следует из его презентации, парк вагонов за пять лет увеличился на 40%, точек погрузки на станциях отправления стало на 39 больше, а выгрузки на станциях назначения — на 53. «Несмотря на все прогнозы, у нас с начала этого года достаточно неплохая позитивная динамика по доставке продукции по железной дороге», — отметил Шило, добавив, что в этом году стоит задача не снижать объемы перевозки зерновых, чему в том числе должны способствовать льготные тарифы.

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