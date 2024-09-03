Куда поедут российские шрот и жом. Пошлины на импорт продукта в ЕС могут привести к профициту на внутреннем рынке и снижению цен

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского союза на ввоз из России зерна, масличных, продуктов их переработки и кормовые товары. И если отечественные зерно и масличные на европейский рынок уходили в незначительных объемах, то для шрота, в первую очередь рапсового, а также свекловичного жома ЕС был одним из основных покупателей. Эксперты считают, что перераспределить данные объемы на другие страны хоть и сложно, но реально, а сами производители этой продукции активно ищут новых покупателей

Пошлины на отгрузку из России в Европейский союз шрота и свекловичного жома с 1 июля 2024 года составляет 50% таможенной стоимости, что, по сути, является запретительным уровнем для поставок. Совет ЕС ранее отмечал, что, вводя ограничения на импорт этих и других продуктов из нашей страны, старается предотвратить дестабилизацию европейского рынка и снизить доходы российского сельского хозяйства. По мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, решение о введении запретительной пошлины на отечественное зерно, масличные и продукцию их переработки скорее ударит по европейским пищевым и портовым отраслям, в то время как наша страна может легко диверсифицировать рынки сбыта.

По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в страны ЕС в сезоне 2023/24 отправлено всего около 1,5 млн т зерновых, без зернобобовых. И хотя это незаметные в общем экспорте объемы, российским экспортерам придется искать новые рынки сбыта, например, для твердой пшеницы, ведь она в основном уходила на переработку в Италию. Кроме того, эксперт считает чувствительными запретительные пошлины на рапсовый шрот — доля его вывоза в ЕС высокая. Однако в августе переработка масличных находилась на относительно низком уровне: прошлогодние запасы к концу сельхозгода 2023/24 остались очень небольшие, а сбор нового урожая только начался, отмечал эксперт. «Мы толком еще не прочувствовали давление на рынок пошлин со стороны ЕС, — говорил Рылько тогда. — Нужно “вкатиться” в новый сезон, чтобы понять, как на самом деле они скажутся на нашем рынке». Но все же по факту ограничения скорее будут гораздо более чувствительны для европейского животноводства, чем для отечественных компаний, добавлял он.