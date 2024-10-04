ЗОЖ: лазоревые регионы долголетия. Продолжительность жизни можно увеличить, изменив пищевые привычки

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В мире есть несколько зон, в которых люди живут очень долго. И в первую очередь это связано не с их благосостоянием, а с укладом и образом жизни. В России долгожители тоже есть. Многие из них проживают в сельской местности, сами занимаются производством для себя овощей, молочной и мясной продукции, питаются разнообразно и натурально. Что еще можно сделать, чтобы долгие годы сохранять бодрость духа и тела, расскажет автор этой статьи

Продолжительность жизни разительно отличается по странам. Пятерка лидеров — два особых административных района Китая (Гонконг и Макао), Лихтенштейн, Япония и Французская Полинезия — может похвастать средней ожидаемой продолжительностью жизни в 84-85 лет. В отдельных африканских странах это только 53-54 года. Однако жесткой зависимости между продолжительностью жизни и границами государств нет — в отдельных зонах, которые по чистой случайности назвали «голубыми» (по цвету карандаша, которым их выделили первоначально исследователи), люди живут значительно дольше, чем где бы то ни было. К таким зонам относятся провинция Нуоро на острове Сардиния (Италия), полуостров Никоя (Коста-Рика), префектура Окинава (Япония), остров Икария (Греция).

В России также есть регионы, где люди живут дольше, чем обычно. Давайте назовем наши регионы с долгожителями «лазоревыми» во избежание ненужных коннотаций. К таким регионам относятся Дагестан (ожидаемая продолжительность жизни — около 80 лет), Москва и Ингушетия (79 лет), Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург (77 лет).

Как ни странно, самая высокая продолжительность жизни наблюдается не в локациях с самыми высокими доходами. Жители Окинавы в среднем беднее населения Токио, проживающие на Сардинии — жителей Рима, дагестанцы — москвичей и так далее. Очевидно, что после определенного уровня доходы перестают быть определяющим фактором.

Семья и разнообразное питание

Какие же причины стоят за долголетием? Все мировые «столетние» зоны и российский Кавказ — это очень консервативные регионы, где сильны традиции и семейственность. Это подразумевает очень плотные социальные связи, а ведь одиночество — одна из причин ранней смертности.