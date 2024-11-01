Гендерная трансформация АПК. Цифровизация и развитие технологий должны сделать сельское хозяйство более привлекательным для женщин

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Россельхозбанк отмечает возросший интерес прекрасного пола к вакансиям в АПК и повышенную потребность россиянок из сельской местности в получении аграрного образования. В Минсельхозе уверены: изменение модели сельхозпроизводства окажет существенное влияние на участие женщин в отрасли. Рекрутинговые компании пока не видят устойчивой тенденции, хотя руководители агрокомпаний готовы активнее принимать женщин на работу, в том числе на традиционно «мужские» вакансии, и даже разрабатывают для этого специальные программы

По оценкам Минсельхоза, в России сельскохозяйственным трудом занято около 6 млн человек. Этого, по мнению чиновников, явно недостаточно, чтобы обеспечить рост производства на 25% к 2030 году (такую задачу ставил президент страны в ежегодном послании к Федеральному собранию). Однако только за прошлый год аграрная отрасль потеряла 200 тыс. работников, оценивала летом министр сельского хозяйства Оксана Лут. С января по сентябрь 2024-го предприятия и компании АПК опубликовали на рекрутинговой платформе HeadHunter (hh.ru) более 238 тыс. вакансий, что на 22 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 53 тыс. больше, чем за девять месяцев 2022-го.

Отрасль всегда ощущала нехватку кадров, а сейчас в связи с активным развитием компаний, импортозамещением, а также СВО началась настоящая битва за специалистов среди предприятий разных индустрий, комментирует директор по развитию направления АПК компании «Рексофт» Анастасия Вяликова. «Агросектору ввиду не самой высокой маржинальности бизнеса и регулирования цен сложно конкурировать с такими отраслями, как оборонно-промышленный комплекс, строительство или розница, по уровню заработных плат, — акцентирует внимание она. — Впрочем, такая ситуация характерна и для ряда других направлений в большей или меньшей степени».