Российский сорт в открытом и закрытом грунте. Доля семян отечественной селекции в овоще- и картофелеводстве может вырасти не раньше 2030 года

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Товарные производители овощных культур и картофеля с начала 2000-х годов заметно продвинулись и в объемах производства продукции, и в совершенствовании технологий ее выращивания. В селекции и семеноводстве этих агрокультур работа также ведется, но ее важность для отрасли чиновники отметили всего несколько лет назад. Теперь на федеральном уровне прописаны меры необходимой поддержки, однако для более быстрого обеспечения аграриев российским семенным материалом эту помощь нужно усиливать. Чтобы создать и предложить рынку новый сорт, ученым нужно от пяти до 10-12 лет

Согласно данным «Технологий Роста», урожаи всех видов овощей во всех типах хозяйств в России в текущем столетии находятся в пределах 12,5-14 млн т в год. И если до 2020 года четко прослеживался повышательный тренд по валовому сбору, то в последнюю пятилетку объемы производства все чаще определяются погодными условиями. И в обозримом будущем эта тенденция вряд ли изменится, считает гендиректор компании Тамара Решетникова. Совокупный урожай, скорее всего, будет сохраняться на примерно том же уровне, а вот сама структура рынка по типу производителя наверняка продолжит меняться в сторону усиления роли товарных овощеводов. По оценке «Технологий Роста», сейчас вклад коммерческого сектора превышает 55%, тогда как 12 лет назад он был ниже 36%. Напротив, урожаи населения ежегодно сокращаются, обращает внимание эксперт.



В 2023 году на территории России было собрано 13,8 млн т овощей, не считая картофеля, всеми типами хозяйств, включая население, информирует Решетникова. Самыми популярными овощными культурами оказались огурцы и томаты, их совокупный валовой сбор составил 4,8 млн т, или почти 35% в общем овощном урожае. «Фактически каждый третий килограмм в общей овощной корзине россиян — это огурец или томат», — подчеркивает она. Почти половина этого объема выращена в условиях защищенного грунта населением и товарными производителями (всего 2,1 млн т), что вполне понятно, принимая во внимание климатические особенности большинства регионов России. «Собственно, в открытом грунте овощи из семейств пасленовых и тыквенных успешно культивируют только на юге страны, где и сосредоточены крупные овощеводческие хозяйства», — констатирует эксперт.



По мнению Решетниковой, товарное овощеводство в защищенном грунте в течение последних 10 лет стало безусловным лидером отечественного АПК как по скорости роста валового сбора, так и по технологической оснащенности, применению научных достижений и концентрации высококвалифицированных кадров. Главным двигателем тепличного бизнеса являются крупные и средние сельскохозяйственные организации, то есть промышленные теплицы. На их долю приходится около 87% товарного производства овощей и зелени в защищенном грунте, или порядка 1,4 млн т, в прошлом году. Население в парниках и весенних теплицах тоже до сих пор занимается овощеводством, но его урожаи ежегодно сокращаются, а периоды сборов обычно ограничены двумя месяцами.



«Прогнозы на текущий год по объемам валового сбора в промышленных и фермерских теплицах однозначно повышательные», — прогнозирует Решетникова. По оценкам «Технологий Роста», урожай овощей у товарных производителей вплотную приблизится к 1,7 млн т. И если бы не серьезные проблемы в приграничных областях, то валовой сбор был бы еще выше. Общее производство в открытом и закрытом грунте в 2024 году в товарном секторе превысит 7,4 млн т.



Определяющее влияние на успехи отрасли оказывают в первую очередь ее полное техническое переоснащение и внедрение современных агротехнологий, считает эксперт. За предыдущие 12 лет площадь защищенного грунта у товарных производителей увеличилась на 60%, тогда как валовой сбор — в 2,7 раза. «Таким образом, наши тепличники давно прошли стадию экстенсивного развития, и теперь основная ставка идет на рост интенсивности и оптимизации всех производственных процессов», — отмечает она.



Больше овощей в рационе В прошлом году самообеспеченность россиян тепличными овощами составила 11,2 кг, а в 2024-м, скорее всего, этот показатель вырастет до 11,6 кг на человека в среднем, оценивает Тамара Решетникова из «Технологий Роста». И это притом что еще в 2012 году на каждого жителя приходилось лишь 4,2 кг, напоминает она.

Рост значимости товарного производства в последние десятилетия наблюдался и в картофельном секторе. За 20 лет производство клубня в товарном секторе выросло в четыре раза, сообщает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Если в 2000 году урожай картофеля у сельхозпроизводителей составил 2,6 млн т, то в 2023-м — уже 8,6 млн т.



Параллельно в отрасли также идет тренд на снижение производства в личных подсобных хозяйствах. В начале 2000-х доля производства картофеля в ЛПХ доходила до 95%. А затем объемы, собираемые в огородах частников, ежегодно опускались на 0,6-1 млн т. «В принципе, этот тренд объясним — традиционно картофелеводством и огородничеством занимались наши дедушки, бабушки, родители, которые в силу определенных причин уже физически не могут этим заниматься, а молодежь зачастую просто не знает, как сажать картошку, поэтому обеспечивает свои потребности, закупая ее в магазинах», — объясняет Красильников.



Таким образом, для товарного сектора вырисовываются интересные перспективы. С учетом дальнейшего сокращения производства в секторе ЛПХ перед сельхозпроизводителями ставится задача увеличить валовой сбор почти до 12 млн т уже к 2026 году, указывает эксперт.



На фоне прошлогоднего рекорда урожая площади под картофелем в этом году были сокращены на 30 тыс. га, отмечает Красильников. Поэтому, а также из-за неблагоприятных погодных условий в периоды вегетации и уборки, сбор клубня будет ниже, чем годом ранее. «Может быть накопано до 7,5 млн т, если за оставшийся период копки не случится никаких новых природных катаклизмов, — оценивал эксперт в середине октября. — По состоянию на 25 сентября было обработано 52% площадей картофеля, собрано порядка 3,8 млн т, что на 600 тыс. т меньше аналогичного показателя на ту же дату в прошлом году». Существенное снижение урожая отмечается в крупных производящих клубень регионах. Например, по Брянской области, которая является лидером в картофелеводческом секторе, сокращение производства на конец сентября составило 130 тыс. т, по Нижегородской — 120 тыс. т, по Московской и Тульской — по 70 тыс. т.



Основные площади агрохолдинга «Дмитровские овощи» сосредоточены на севере Московской области, хотя есть небольшое производство ранних овощей в Краснодарском крае. Обычно предприятие собирает 42-50 тыс. т продукции открытого грунта. «В этом году, наверное, объем будет ближе к нижней границе наших средних показателей, так как погода была неблагоприятной. С другой стороны, чем меньше мы производим, тем больше мы зарабатываем», — говорит президент компании Сергей Филиппов. Также компания занимается выращиванием картофеля. Товарным производством и семенным проектом в «Дмитровских овощах» занято порядка 1,7-1,8 тыс. га.



В ГК «Малино» площади картофеля под урожай 2024 года составили почти 5,7 тыс. га, овощей — 1 тыс. га. На конец первой декады октября в группе компаний уборка урожая еще продолжалась. «Пока процесс идет нормально, хранилища заполняем практически полностью, много овощей и картофеля продаем», — делилась заместитель гендиректора «Малино» Татьяна Губина.



Влияние импортозависимости

Быстрое наращивание урожаев тепличных овощей промышленными и фермерскими теплицами до сих пор так и не привело к полному насыщению внутреннего рынка и жесткой конкуренции среди производителей, акцентирует внимание Решетникова. Рост отпускных цен на тепличные огурцы и томаты в последнее время бьет все рекорды. По сравнению с 2022 годом средние цены по итогам 2024-го, скорее всего, будут выше в 1,5 раза на томаты и на 30% — на огурцы. Такая скорость роста заметно опережает темпы официальной инфляции. И потенциал для дальнейшего роста цен еще явно не исчерпан, предупреждает эксперт.



Повышательные ценовые тренды обусловлены целым рядом объективных и субъективных факторов, начиная от значительного увеличения себестоимости производства, вынужденного роста фонда оплаты труда, затрат на логистику и заканчивая увеличением фискальной нагрузки и роста стоимости кредитов, перечисляет Решетникова. Не стоит забывать и о таком риске, как импортозависимость отрасли. В частности, отечественные теплицы более чем на 70% зависят от внешних поставок специального оборудования и систем, запасных частей для ремонта, средств защиты растений (как био-, так и химических). Почти треть расходных материалов приходится закупать за рубежом.







В части удобрений, заменителей грунта и упаковки готовой продукции ситуация намного оптимистичнее, отмечает эксперт. В этом направлении российские компании совершили реальный прорыв, поскольку еще три года назад эти цифры были кратно выше. Но самым критичным фактором все-таки остается глобальная зависимость от посадочного материала, констатирует она. Так, крупные промышленные теплицы, применяющие системы ассимиляционного досвечивания, более чем на 95% используют зарубежную селекцию. Для выращивания томатов и огурцов с естественным освещением и для выращивания в открытом грунте отечественные семена покупают гораздо чаще, но даже в этом случае зависимость от импорта весьма критична. В зависимости от культуры она составляет от 70 до 96%.



«Фактически в России есть только одна селекционная компания, активно работающая на корпоративном рынке для промышленных теплиц, все остальные отечественные селекционеры и семеноводы производят семена овощей для населения и в лучшем случае для мелких фермерских теплиц и парников или для открытого грунта», — утверждает Решетникова. В итоге российский рынок семян для промышленных тепличных комплексов в основном занят достижениями зарубежных селекционеров.



Самообеспеченность семенами отечественной селекции в картофельном секторе постепенно увеличивается, хотя все еще остается на минимальном уровне. По оценке Картофельного союза, в 2022 году на их долю приходилось 6,7% объема общего использования семенного материала. По итогам 2024-го показатель может составить уже 10%. Тем не менее это все же слишком низкий показатель. Из 20 самых популярных сортов, высаживаемых аграриями и сертифицированных в системе Россельхозцентра, только пять российской селекции, акцентирует Красильников.



Что касается импорта семян картофеля, то с учетом имеющейся зависимости от зарубежного материала власти «немного перегибают палку», считает Красильников. В прошлые сезоны в Россию поставлялось по 10-12 тыс. т семян высоких репродукций ежегодно. Прежде всего это сорта для промышленной переработки. После установления квот на импорт семян и других ограничений Россельхознадзора в этом году пока завезено лишь 700 т, из них из Европы только 300 т, при 11-12 тыс. т раньше. «Соответственно, здесь возникает риск для переработки — из какого сырья будут вырабатываться те же фри и чипсы? Ведь на эти цели, как правило, идет картофель полученный исключительно из семян зарубежной селекции», — констатирует эксперт.



Не раньше 2030-го

Сами аграрии уделяют большое внимание развитию селекции и семеноводства. Крупные холдинги инвестируют в эту сферу для обеспечения собственной технологической безопасности, отмечают аналитики Strategy Partners. Объем финансирования в рамках федеральной программы к 2030 году увеличится в шесть раз, а объем инвестиций в проекты развития селекции и семеноводства только за 2024-2026 годы, по оценке компании, вырастет на 32%.



Необходимо разделять понятия «селекция» и «семеноводство», комментирует руководитель направления по работе с АПК группы трансформации бизнеса Б1 Андрей Буханцов. «Если мы говорим о селекции, то в картофелеводстве, например, ситуация не изменилась и практически все используемые сорта и гибриды иностранные. Если мы говорим о семенах, то тут наоборот — большинство из них отечественные, — отмечает он. — Оригинаторами большей части сортов картофеля являются Германия и Голландия, это страны — лидеры по селекции, но уже давно имеют у нас как представительства, так и партнеров и с 2015—2016 по 2020 год завозили преимущественно суперсуперэлиту, дальше уже занимались репродукцией в нашей стране, а с 2020 года уже и высокие репродукции получают в России из микроклубней».



Что же касается отечественной селекции, то здесь основной лимитирующий фактор — это время, отмечает Буханцов. Создание и вывод новых сортов на рынок — это длительный процесс, требуется до пяти лет чистой работы без учета всех процедур регистрации. «Мы полноценно приступили к этой задаче только пару лет назад, столько же необходимо на развертывание инфраструктуры и наем людей, поэтому существенный рост доли отечественной селекции начнется не раньше примерно 2030 года», — оценивает аналитик.



Российская селекция овощных культур уже достигла значительных успехов, считает представитель компании «Гавриш» (занимается селекцией и семеноводством семян овощей). «Мы видим рост спроса отечественного ритейла на разработку новых отечественных гибридов овощей, соответствующих современным требованиям рынка: высокая урожайность, лежкость и транспортабельность плодов, устойчивость к заболеваниям, масштабируемость и управляемость в условиях промышленного производства, высокие вкусовые качества, — перечисляет спикер. — Однако не стоит забывать и про сдерживающие факторы». Основным из них является высокая себестоимость производства семян на территории России, которая обусловлена большой долей именно ручного труда, особенно в сегменте гибридных семян. Для сравнения в таких странах, как Индия и Китай, показатель себестоимости производства семян в два-три раза ниже. Вторым важным фактором, тормозящим развитие отрасли, является, по мнению представителя «Гавриша», отсутствие заградительных ввозных пошлин на «профессиональные семена» овощных культур.







Потенциал томатного сектора «Технологии Роста» провели исследование рынка томатов, обозначив доли ведущих селекционных компаний, поставляющих семена этой овощной культуры на российский рынок. Расчеты проводились по сортиментным матрицам крупных отечественных производителей томатов в защищенном и в открытом грунте. И как показал анализ, все они явно предпочитают зарубежные семена томатов известных мировых бридеров, на долю которых в совокупности приходится около 74% рынка. Хотя такая ситуация наблюдается и во многих других сегментах растениеводства, зависимость от импорта семян томатов выше только в сегменте сахарной свеклы, отмечает Тамара Решетникова. «В целом же можно констатировать, что овощные культуры, включая картофель, пока еще далеки от самодостаточности по семенному материалу, — говорит она. — С одной стороны, картина вырисовывается явно не утешительная, с другой — те же самые цифры и факты можно рассматривать и как огромный потенциал для отечественного семеноводческого бизнеса».

Объемы производства семян самой компании в последние годы заметно возросли, что связано с повышением спроса на качественные профессиональные семена отечественной селекции, указывает спикер. «Среди наших новых разработок высокоурожайные конкурентоспособные гибриды томатов, огурцов, салатов и зеленных культур, обладающих улучшенными продуктовыми и вкусовыми характеристиками, с высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям, — сообщает он. — Мы видим и второй тренд по запросам и планируем в ближайшее время вывести на рынок новые гибриды томата и огурца, пригодные для переработки и консервирования, а также для длительного хранения, и актуальные для пищевой и перерабатывающей промышленности». Сейчас свою долю на рынке семян для защищенного грунта в отечественных промышленных теплицах сам «Гавриш» оценивает в 20%.



Вопрос развития отечественной селекции и семеноводства фундаментально важен для перспектив российской отрасли овощеводства защищенного грунта, комментирует представитель ГК «Рост». «Вопросу обеспечения российским семенным материалом государство уделяет значительное внимание, и мы, как крупнейшие игроки на рынке, не можем не реагировать на этот сигнал, — говорит он. — Качественные семена овощей — то, без чего мы просто не можем существовать». Группа активно ведет работу по взаимодействию с ведущими российскими селекционерами томата и огурца в части создания ими конкурентоспособных гибридов. В основном это сотрудничество заключается в проведении испытаний новых селекционных достижений, а также в формировании технического задания в виде описания характеристик томата и огурца, которые будут в перспективе востребованы на рынке.



В качестве примера представитель «Роста» приводит работу с компанией «Гавриш» в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП). «В нашем совместном проекте предусмотрено создание пяти гибридов томата и огурца для светокультуры, и эта работа уже началась, — делится он. — Среднее время создания гибрида, даже с использованием современных технологий, около пяти-восьми лет, и мы надеемся, что к 2030 году такие гибриды появятся».



Сейчас же необходимый группе отечественный семенной материал отсутствует, констатирует спикер. И пока «Рост» ориентируется на иностранных поставщиков. «Особенно это касается светокультуры, то есть той технологии производства овощей, которая импортирована в последние годы, успешно внедрена в российское производство и позволяет нам получать максимально высокие урожаи вкусных томатов и огурцов круглый год», — отмечает он.



От импорта пока не уйти

Другие аграрии тоже в основном работают все же на иностранном семенном материале. В «Дмитровских овощах» овощи открытого грунта («борщевой набор») занимают почти 1 тыс. га, при этом на долю сортов российской селекции приходится лишь 6-7%. По словам Сергея Филиппова, отечественных гибридов овощей, не входящих в «борщевой набор», практически нет. «Последние 30 лет селекцией этих культур почти никто не занимался», — сетует он. Хотя и с «борщевым набором» тоже не все так гладко. Компания использует российские гибриды капусты, а вот отечественные гибриды моркови в стране отсутствуют, столовой свеклы — есть, но с учетом тех требований к этому корнеплоду, которые необходимы для переработки, российская селекция агрохолдингу не всегда подходит, отмечает руководитель. Лука компания производит немного, но тоже использует исключительно зарубежные гибриды. «Общую ситуацию с семенами овощей открытого грунта я бы назвал критической и в ближайшей перспективе вряд ли что-то изменится», — считает он.



В то же время на рынке имеют место проблемы с импортом семян овощей, напоминает Филиппов. «Ввоз семенного материала регулируется государством, поэтому нет гарантии, что нам вовремя поставят семена именно тех сортов, которые нужны, — рассказывает он. — Как правило, каждый сорт любой культуры закупается для каких-то определенных целей, а учетом того, что наша компания производит овощи не только для поставок в розницу в свежем виде, но и выращивает их на переработку, нам нужен достаточно большой ассортимент разных гибридов». Чтобы подстраховаться, теперь в компании семена овощных культур заказывают заранее — если раньше под урожай следующего года их бронировали в декабре, а оплачивали в феврале-марте, то теперь приходится закупать за год вперед. «И зачастую мы вынуждены приобретать то, что есть в наличии, а не то, что необходимо, так, например, было в этом году», — признается руководитель.







Что касается картофеля, то в этом году компания на 100% площадей использовала российские семена, однако практически все они, за небольшим исключением, размножены из сортов иностранной селекции. «В отличие от овощей, семян картофеля в текущем году завезли очень мало», — известно Филиппову. В силу того, что клубень размножается вегетативно, у производителей выстроена и отработана технология, когда семена получают из того материала, который находится на территории России. Хотя первоисточники нужно постоянно обновлять. «Благо семеноводством в сегменте картофеля, в том числе оригинальным, у нас в стране занимаются немало отечественных компаний, — обращает внимание он. — Многие из них в последнее время построили свои меристемные лаборатории [для микроклонирования. — Прим. ред.], чтобы полностью работать самостоятельно».



Доля семян картофеля российской селекции в ГК «Малино» в 2024 году составила 20%. «Это достаточно много, ведь в среднем по России этот показатель составляет 7-10%», — знает Татьяна Губина. «Среди столовых сортов картофеля подбираем те, которые отвечают заданным требованиям со стороны потребителя — как конечного, так и торговых сетей, — рассказывает она. — Это двухкожурные сорта правильной формы, устойчивые к механическому воздействию, болезням и, самое главное, вкусные».



Сама группа тоже занимается селекцией и уделяет большое значение созданию сортов для переработки на чипсы и фри, делится замруководителя. В структуре «Малино» есть чипсовый завод, что дает возможность сразу пробовать сорт прямо на производственной линии. Один из сортов компании — Евпатий — отлично показывает себя на производстве, и как раз им засаживают те самые 20% общей площади. Другие несколько сортов картофеля, выведенных в группе, пока проходят испытания. «Также мы выращиваем российские сорта, созданные другими селекционерами, — дополняет Губина. — Всего на опытных участках заложено около 40 сортов, включая такие, как Пламя, Феникс, Варяг, — они показывают себя наилучшим образом».



Иностранный семенной материал «Малино» сейчас не завозит, работает с отечественными семенными компаниями, которые в основном продают иностранные локализованные семена — то есть зарубежную селекцию, размноженную в России. «Поскольку у нас две лаборатории, мы и сами размножаем свободные сорта, в том числе импортной селекции», — поясняет замруководителя.







Что касается овощных культур, то 90-95% общей площади посевов группы составляют зарубежные семена. В этом году компания заложила сортоучасток, на который пригласила одну иностранную и три российские селекционные компании, в том числе Федеральный центр овощеводства (ВНИИССОК). «Посеяли капусту, морковь, столовую свеклу и сравнивали результаты, полученные из семян и гибридов зарубежного и российского производства, — рассказывает Губина. — Наша селекция очень достойно себя показала, будем и дальше продолжать сотрудничество с отечественными селекционерами». Замруководителя подчеркивает, компания не впервые работает с российскими учеными, но в первый раз этот опыт был проведен в сравнительной методике и стал публичным.



В составе «Малино» есть собственное предприятие по селекции и выращиванию лука-севка «Лукаморе». В этом году компания зарегистрировала первый российский сорт лука-севка Озерский. Это индустриальный сорт для холодного хранения. По словам Губиной, он показывает себя достаточно хорошо.



Промсектор готов ждать и содействовать

Поддержка селекции и семеноводства прописана в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы. Однако эксперты и участники рынка полагают, что имеющихся мер недостаточно. Алексей Красильников также отмечает, что в распоряжении правительства «Об утверждении перечня основных сельскохозяйственных культур и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур (до 2030 года)» обозначены индикаторы по ряду стратегических культур и, в частности, по картофелю. Однако некоторые показатели вызывают недоумение. «До 2029-го цифры вполне объективные, достижимые, постепенный прирост по 1% в год с выходом на 15%-ную самообеспеченность семенами картофеля, но уже в 2030-м этот показатель должен составлять 50% — это не совсем понятно», — признается эксперт.



В рамках взаимодействия с Минсельхозом по реализации ФНТП предусмотрены субсидии на развитие селекции, семеноводства и участие в научных программах, напоминает представитель «Гавриша». «В 2024—2025 годах нами будет зарегистрировано 25 новых гибридов томата и огурца, при использовании (покупке) которых отечественным промышленным производителям будет возвращено государством 70% их себестоимости, — говорит он. — Данная мера делает отечественные семена более доступными для отечественного промпроизводителя вне зависимости от их масштабов». В связи с программой обеспечения продовольственной безопасности следующим шагом компании может стать работа по созданию гибридов культур, по семенам которых наблюдается наибольшая зависимость от иностранных поставщиков, — например, перцы и баклажаны.







Для более активного роста отрасли «Гавриш» видит необходимость внедрения ряда мер, позволяющих стимулировать производство отечественных семян и снижать зависимость от импортных аналогов. Среди них — внедрение заградительных ввозных пошлин на «профессиональные семена» овощных культур, установление квот на импорт семян в Россию, создание в регионах с благоприятными климатическими условиями специальных экономических семеноводческих зон (агропарков) для локализации производства профессиональных семян овощных культур с льготным режимом налогообложения и административной поддержкой.



«Конечно, работа нашими селекционерами ведется, появляются новые интересные сорта, но для того, чтобы их продвинуть на рынок, нужно заинтересовать и потребителей», — комментирует Красильников. Одной из мер может стать популяризация отечественных сортов. Так, Картофельный союз сейчас прорабатывает вопрос, чтобы на упаковке картофеля указывать, что это именно сорт российской селекции. Отклик от торговых сетей на подобную инициативу имеется положительный, утверждает эксперт.



«Дмитровские овощи» готовы наращивать долю семян российской селекции, однако важно, чтобы такая продукция была интересна потребителю, соглашается Филиппов. «Торговые сети и оптовые покупатели хорошо знают, что им нужно, и, к сожалению, пока не всегда отечественные сорта могут удовлетворить этот спрос», — отмечает он. И все же руководитель уверен, что со временем российские сорта будут востребованы отечественными аграриями. Селекционная работа ведется, и наверняка вскоре появятся сорта, которые станут отвечать всем требованиями как производителей, так и потребителей, верит он.



В «Малино» долю российской селекции тоже планируют увеличивать и дальше, но селекционная работа — процесс длительный, на выведение сорта требуется минимум 7-12 лет, акцентирует внимание Губина. «Это я говорю только о создании сорта, — подчеркивает она. — Чтобы его размножить, нужно еще дополнительное время». Кроме того, это очень дорогая работа. Тем не менее она все же идет, и ощутимые результаты могут быть получены в ближайшие годы, уверена замруководителя. А еще важно, что сейчас все селекционеры заточены под создание сортов для промышленного производства, добавляет она.



Сложность создания новых сортов овощей заключается в том, что нужно получить гибрид, который соответствует как минимум четырем критериям: высокая урожайность, отличный вкус, устойчивость к болезням, стабильность (сохранение характеристик в течение всего вегетационного периода), перечисляет представитель ГК «Рост». Пока, по его словам, отечественным селекционерам все же не удается получить такие гибриды, которые целесообразно использовать в промышленном производстве. Так, в России есть гибриды, которые дают высокую урожайность, но не устойчивы к болезням, или устойчивы к болезням, но не обладают ярким вкусом и низкоурожайные. «Мы понимаем, что выведение гибридов — это большая и сложная работа, которая занимает много времени. И наша компания открыта к испытаниям новых российских сортов и сотрудничеству со всеми отечественными селекционерами», — заверяет спикер.

