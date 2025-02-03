Аграрии заработали на масличных. Первая половина масличного сезона 2024/25 стала доходной для сельхозпроизводителей

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сокращение валового сбора масличных привело к росту цен и повышению рентабельности продаж для сельхозпроизводителей. Значительнее всего подорожал относительно аналогичного периода прошлого сельхозгода подсолнечник. Аграрии, реализовывавшие в этот период урожай, смогли неплохо заработать. А вот переработчики из-за высоких цен на сырье в сентябре-январе, напротив, недополучили доход. Во второй половине сезона дефицит семян для переработки будет нарастать, что поддержит стоимость масличных и станет стимулом для расширения их площадей в 2025 году

Урожай масличных в стране (без учета новых территорий) в 2024 году получился чуть больше объема, собранного в 2023-м, — 30 млн т против 29,9 млн т соответственно, оценил Масложировой союз России. При этом, согласно предварительным данным Росстата, производство подсолнечника сократилось на 4%, до 16,6 млн т, сои увеличилось на 3,1%, до 7 млн т, а рапса прибавило почти 11%, до 4,7 млн т. В первую очередь данная динамика была обоснована изменением посевных площадей. Так, главной масличной культурой под урожай прошлого года было занято на 75 тыс. га, или 0,8%, меньше, чем в 2023-м, — 9794 тыс. га, а соей и рапсом, соответственно, больше на 659 тыс. га, или 18% (всего — 4327 тыс. га), и на 629 тыс. га, или почти 30% (2741 тыс. га), информирует МЖСР. Также в завершившемся году было собрано 1,7 млн т прочих масличных культур (в 2023-м — 1,6 млн т).

«Несмотря на опасения в начале сезона о возможном серьезном недоборе по подсолнечнику, урожай его оказался достойным, если учесть средние показатели за предыдущие годы, — комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — С учетом доначислений весной итоговый сбор данной масличной может превысить 17 млн т с новыми территориями». Что касается сои и рапса, были получены очередные рекордные показатели по их производству, добавляет эксперт. И это несмотря на сокращение урожайности из-за погодных условий. «Если бы не весенние заморозки и летняя засуха, то результаты были бы еще лучше», — уверен он.