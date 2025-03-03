Агрострахование на подъеме. Площадь застрахованных площадей увеличилась более чем на треть

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2024 году в условиях серии климатических бедствий состоялось очередное «тестирование» организации агрострахования по всей России — впервые оно включило в себя масштабную проверку новой программы ЧС. В ряде регионов «стресс-тест» выявил наличие работающих механизмов, в других — вывел в приоритеты развития задачу повышения их эффективности. О том как сложился прошлый год для страховщиков и страхователей, расскажет автор этой статьи

Чрезвычайные ситуации в связи с бедствиями, затрагивающими АПК, объявляются в России ежегодно, что является естественным следствием географического расположения, протяженности и многообразия климатических поясов. Но 2024 год отличился каскадным проявлением как типичных для ряда территорий, так и аномальных опасных явлений, которые поэтапно затронули аграрные регионы практически всей территории страны. Если весенние паводки в приграничных с Казахстаном областях произошли до посевной и в большей степени нанесли вред недвижимости, чем сельхозпроизводству, то второе бедствие весны — возвратные майские заморозки после аномально теплого апреля — привели к гибели более чем 1 млн га посевов в Центральной России, Поволжье, на юге и в ЛНР (по оценке Минсельхоза на начало июня, озвученной на совещании с президентом России Владимиром Путиным).

С наступлением лета «эстафету» у заморозков принял дефицит осадков — в Ростовской области ЧС по засухе была объявлена уже в середине июня, а в Центральном Черноземье ситуация стала критичной к осени. Чрезвычайная засуха наблюдалась и в Забайкалье, но в целом в восточной части страны и на Урале ближе к периоду уборки урожая начало набирать силу другое широкомасштабное бедствие — усиленные осадки, вызывающие переувлажнение почвы. Итог — 34 случая объявления природных ЧС в 27 регионах России.

Урожай страховых выплат