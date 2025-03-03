«Дамате»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Новые правила должны вступить в силу с сентября 2025 года и пока будут действовать на добровольной основе. Сейчас компартментализация является обязательной только для свиноводческих предприятий. Распространение данного опыта на другие отрасли может повлечь за собой серьезные затраты, которые для многих хозяйств рискуют стать непосильными. В то же время соответствие животноводческих объектов требованиям компартментов будет способствовать стандартизации внутренних и международных требований к качеству продукции, а значит, более полной реализации экспортного потенциала российского АПК, считают эксперты

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в рамках которого компартментализация (разделение хозяйств по степени их биологической защиты) будет применяться к каждому виду сельскохозяйственных животных. Определение такого статуса для всех животноводческих мощностей пока останется добровольным, на основе заявлений собственников. Контроль и принятие окончательного решения о введении той или иной категории будет осуществлять Россельхознадзор. Изменения внесут в закон «О ветеринарии», а заработают они с 1 сентября 2025 года.



Требование времени

Заразные болезни животных оказывают сокрушительное воздействие на аграрный суверенитет многих стран, останавливают развитие сельского хозяйства и причиняют колоссальный экономический урон, напоминает представитель надзорного ведомства. «За последние 15 лет африканской чумой свиней оказались охвачены территории 42 стран мира, включая евроазиатский регион, Океанию и Латинскую Америку, в странах Европы в прошлом году выявлено 7,7 тыс. очагов АЧС, в 2022 году угрожающий масштаб имел и высокопатогенный грипп птиц, вспышки которого в странах Евросоюза, США, Японии уничтожили свыше 110 млн птиц, — рассказывает он. — Определение зоосанитарного статуса поможет обеспечить стабильное развитие отрасли, а также даст производителям торговые преимущества».



Так, например, система компартментов предполагает возможность вывоза продукции c территории предприятий по убою и переработке и (или) хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV. Они исключаются из зоны наблюдения, устанавливаемой при введении ограничений по АЧС, в случае если на момент принятия решения в указанных предприятиях по убою и переработке и (или) хозяйствах не выявлено несоответствия хотя бы одному из критериев компартментализации, указанных в соответствующих правилах, поясняет специалист Россельхознадзора. Продвижение российского продовольствия на внешних рынках также требует стандартизации внутренних и международных требований к качеству и безопасности продукции, обращает внимание представитель Минсельхоза. Предприятиям со средним и высоким зоосанитарным статусом будет проще экспортировать продукцию, утверждает он. Кроме того, компании, получившие высокий статус биозащиты, смогут рассчитывать на более выгодные условия и тарифы страхования.



Изменения в закон «О ветеринарии» — это важный шаг на пути к устойчивому и конкурентоспособному будущему российского птицеводства, считает руководитель направления ВЭД и сертификации Национального союза птицеводов Дарья Подымова. «Благодаря совместным усилиям государства, отраслевых союзов и бизнеса рассчитываем на то, что отрасль продолжит уверенно развиваться, предлагая потребителям по всему миру качественную, безопасную и доступную продукцию», — говорит она.



Компартменты для хозяйств, содержащих КРС, тоже необходимы, поскольку регионы находятся в разном статусе по здоровью животных, а продажа и перемещение скота из субъекта с несвободным по какому-либо заболеванию статусом ограничены, напоминает представитель молочной отрасли. Ограничения действуют даже в тех случаях, если перемещение происходит между хозяйствами, в которых внедрены самые передовые технологии ветеринарной безопасности. Компартменты позволят хозяйству перемещать животных в предприятия с таким же статусом, независимо от статусов самих регионов отправления и прибытия.



«Опыт в свиноводстве наработан хороший, необходимо брать его за основу, — уверен гендиректор компании «Белгранкорм» Михаил Якушев. — Данные о зоосанитарных статусах вносятся в единую государственную систему «Цербер», и ознакомиться с ними может любой желающий». Критерии компартментализации позволяют понимать как уровень биологической безопасности потенциального бизнес-партнера, так и возможные угрозы, добавляет руководитель.



Ветеринарное благополучие производства постоянно сталкивается с новыми рисками, в том числе поступающими из-за рубежа, комментирует заместитель гендиректора по животноводству УК «Август-Агро» Наталия Козлова. «Введение компартментализации в молочном секторе могло бы перевести контроль за заносом и распространением ряда инфекционных заболеваний КРС на качественно новый уровень», — полагает она. Однако результат данных нововведений будет зависеть от того, какие все-таки разработают правила определения зоосанитарного статуса, отмечает вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко. Пока они рынку не представлены.



Как в свиноводстве, не получится

Распространять опыт свиноводческой отрасли на другие сектора будет не так просто. Попытка уже была предпринята в птицеводстве. Еще в начале лета 2023 года Минсельхоз подготовил текст проекта правил компартментализации в данном сегменте. С июля по декабрь документ прорабатывался с Россельхознадзором. В январе 2024-го ведомство разместило его для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Ознакомившись с правилами, в апреле прошлого года Национальный союз птицеводов, Национальная мясная ассоциация, Национальная ассоциация производителей индейки и Российский птицеводческий союз направили в министерство обращение, в котором подчеркнули нецелесообразность внедрения в российском птицеводстве компартментализации в предложенном варианте, который был аналогичен действующему для свиноводческой отрасли. Они предложили Минсельхозу пересмотреть подходы в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (Кодекс ВОЗЖ): в нем компартмент определяется не по уровням биозащиты, а по конкретным болезням, в отношении которых принимаются меры надзора, биологической безопасности и контроля. Причем вступление в силу любых подобных изменений в законодательство отраслевые союзы предложили предусмотреть не ранее 2030 года. «Мы были бы рады, если бы компартментализация соответствовала рекомендациям Кодекса ВОЗЖ, основного документа для международной и внутренней торговли птицеводческой продукцией», — говорит гендиректор башкирского индейководческого предприятия «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев.



Безопасный выпас Татьяна Нагаева, генеральный директор ООО «Институт молока» В современном молочном животноводстве преобладает стойловое содержание на фермах. Крупные хозяйства с многотысячным поголовьем содержат стадо на закрытых комплексах и пастбищный выпас практически не применяют. Биозащита в таких предприятиях выстраивается с учетом возможности быстро изолировать больных животных в специальные помещения и оперативно приступить к ликвидации очага болезни. Действительно, подобные фермы меньше подвержены эпизоотиям, поэтому данная практика наиболее распространена по всему миру. Но эпизоотии все же случаются и там. Например, свежий случай — вспышка ящура в Германии.



Однако есть и другой опыт. Например, в Ирландии, Австралии и Новой Зеландии на пастбищном содержании несколько раз в течение года находятся от 89 до 99% молочного стада. Считается, что таким образом можно уменьшить количество негативных социальных взаимодействий между коровами, потому что каждому животному предоставляется больше места, чем доступно в помещении. Разумеется, обеспечением биозащиты и санитарно- эпидемиологическими мероприятиями в этих странах тоже занимаются очень серьезно, регулярный ветеринарный мониторинг животных ведется прямо во время пребывания скота на пастбищах.



Широко практиковался пастбищный выпас и в СССР, при этом нормы ветеринарного контроля были тщательно проработаны и строго соблюдались. Советский опыт активно применяется и до сих пор. Методики профилактики и санитарного контроля на пастбищном выпасе применяются хозяйствами, чтобы сэкономить на содержании ферм в теплое время года. Такая практика распространена в фермерских хозяйствах с небольшим поголовьем в Татарстане, Удмуртии и других регионах.



Все это необходимо учитывать при разработке новых правил биобезопасности — и географическое положение, и климатические особенности, и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах. На тех территориях, где на пастбищах отсутствует регулярный ветеринарный контроль, игнорируются профилактические ветеринарно-санитарные меры и фиксируются нарушения правил выпаса, нужно его ограничивать и даже запрещать. И напротив, в хозяйствах, где животные под ветеринарным наблюдением пасутся в границах отведенных пастбищ, где выполняются регулярные противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике болезней, пастбищный выпас нужно сохранять.

После критики проекта правил компартментализации в птицеводстве с представителями отраслевых союзов и ассоциаций в отношении птицеводческих хозяйств обсуждался вопрос установления двух зоосанитарных статусов — благополучный и неблагополучный (в свиноводстве их четыре), сообщает представитель Россельхознадзора. Однако окончательной редакции документа пока нет.



Статус предприятий КРС можно определять в соответствии с уже существующими ветеринарными требованиями, считают некоторые представители молочной отрасли. «Все хозяйства «Дамате» и так соблюдают стандарты биобезопасности, потому что от этого зависит благополучие поголовья и, как следствие, безопасность и качество выпускаемой продукции, — рассказывает Андрей Григоращенко. — Мы не видим смысла определять то, что и так уже определено: все наши предприятия имеют зоосанитарный статус по определенным болезням, это установлено правилами проведения регионализации». Исходя же из определения «Зоосанитарного статуса», которое используется в мировой практике и в законодательстве ЕАЭС, он может быть благополучный и неблагополучный по тем или иным заболеваниям с проведением вакцинации или без нее. Других критериев существовать не должно, считает руководитель.







Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк полагает, что введение компартментов для мясного КРС по аналогии со свиноводством контрпродуктивно. «Огородить все пастбища, в соответствии с требованиями компартментов, невозможно, пришлось бы инвестировать средства, равные стоимости всей отрасли, а в случае невыполнения требований — вырезать весь скот, — категоричен он. — Обеспечение безопасности необходимо, но с этой задачей справляются пока и существующие ветеринарные правила».



Переходный период

Важным аспектом планируемых нововведений является добровольное определение зоостатуса. То есть участникам рынка будет предоставлена возможность адаптироваться к новым требованиям в комфортном темпе, а принимая во внимание международный опыт, есть все основания рассчитывать на то, что компании, подтвердившие высокий уровень зоосанитарной защиты, смогут не только укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и расширить свою экспортную деятельность, в том числе за счет стран с более строгими ветеринарными требованиями, надеется Подымова. «Безусловно, внедрение таких подходов так или иначе потребует инвестиций в модернизацию производства и обучение персонала, но поэтапный характер изменений позволит предприятиям своевременно и качественно подготовиться к новым условиям без значительных потрясений, — уверена она. — Мы рассчитываем на то, что при разработке подзаконных актов для добросовестных товаропроизводителей будут учтены особенности и условия их работы, что позволит минимизировать их затраты, также будет важна поддержка малого и среднего бизнеса, так как часто именно они сталкиваются с трудностями при внедрении новых правил».



Компартменты четырех уровней I — незащищенные от угроз хозяйства



II — хозяйства с низким уровнем защиты



III — хозяйства со средним уровнем защиты



IV — хозяйства с высоким уровнем защиты





Внедрение требований биобезопасности наложит определенные издержки на производителя, а их величина будет зависеть от степени готовности к этому процессу на текущем этапе деятельности предприятий птицеводства, соглашается Андрей Ковалев. Также законодательные инновации могут создать затруднения в логистике и торговле на внутреннем рынке. «Возможно, придется дополнительно маркировать продукцию, а это всегда на практике чревато задержками в отгрузках, не исключены и возвраты на момент ввода маркировки, но уже по отгруженным партиям, — рассуждает он. — Любые новшества требуют апробации, настройки, согласованных действий всей партнерской цепочки».



Именно переходный период от добровольности к обязательности сделает такую отладку менее травматичной для предприятий. Опираясь на уже существующий опыт внедрения в животноводстве новаций в регуляторных процессах, Наталия Козлова полагает, что наиболее трудной будет первая стадия. «На этом этапе по вполне понятным причинам (отсутствие наработанного опыта взаимодействия или недоработка правовой базы процесса) возможна практика излишней формализации, которая, конечно, не остановит производство, но создаст определенную напряженность», — предупреждает она.



Впрочем, замруководителя уверена, что те, кто проведет компартментализацию, в конечном итоге выиграют. «По аналогии с другими отраслями промышленного животноводства можно предположить, что даже если введение компартментов в молочном скотоводстве и создаст определенные трудности с практической реализацией, то ее эффективность в перспективе превысит затраты на привлеченные человеческие и финансовые ресурсы», — считает она.



Любая система требует совершенствования, тем более что в каждой отдельной отрасли имеются свои тонкости, акцентирует внимание Якушев. «Сложности, безусловно, будут, но они временные — кому-то наконец впервые придется всерьез заняться вопросом биобезопасности, кому-то — сделать дополнительные инвестиции, но в итоге будет выше уровень биологической защищенности, а значит, сохранится и приумножится производство мяса и другой продукции сельского хозяйства, в том числе на экспорт», — резюмирует он.







Одним из отдаленных последствий всеобщего введения зоосанитарных статусов, особенно когда эти требования станут обязательными, эксперты считают сокращение числа представителей малого бизнеса в отрасли. Такую картину можно наблюдать в свиноводстве. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, при современных требованиях данная отрасль может существовать только в крупных масштабах. «Биозащита предприятия требует огромных вложений, к которым оказались не готовы (и ушли с рынка) многие небольшие хозяйства, — говорит он. — И из-за роста стоимости инвестпроектов в связи с необходимостью обеспечить требования биозащиты при нынешней ключевой ставке появление на свиноводческом рынке новых игроков из сектора МСБ маловероятно».



Аналогичные процессы могут происходить и в птицеводстве. Есть большая вероятность, что далеко не все птицефабрики смогут соответствовать требованиям компартментов. Такую же ситуацию Наталия Козлова предвидит и в молочном животноводстве. «На практике вспышки особо опасных заболеваний КРС в большинстве случаев имеют место не на промышленных комплексах, а в ЛПХ, и значительную долю таких случаев составляют нарушения карантинного режима перемещения поголовья, — рассказывает она. — При этом невозможно себе представить, что частное подворье, фермерское хозяйство или мелкая ферма будут вводить компартментализацию».



Работа действительно предстоит большая. Например, в Татарстане — главном молочном регионе страны — свиноводческие и птицеводческие предприятия давно перешли на закрытый режим содержания, а вот среди молочных ферм в 2024 году полностью обеспечить биологическую безопасность удалось лишь 20%, сообщает начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов. В обеспечение биологической защиты молочной фермы входят ограждение по всему периметру хозяйства, дезинфекционный барьер и санпропускник, карантинные площадки.



Кодекс здоровья наземных животных ВОЗЖ определяет санитарные меры, которые должны принимать ветеринарные органы импортирующих и экспортирующих стран, чтобы не допустить передачи патогенных возбудителей болезней животным и человеку. При этом кодекс не должен создавать необоснованных санитарных барьеров. У зарубежных экспортеров существуют свои правила обеспечения биобезопасности, учитывающие специфику государства и предприятия (масштабы деятельности, характеристики местности с точки зрения рисков, площади, которые занимает предприятие и т. п. ).



В обязательном порядке в кодексе прописаны системы: вакцинации, идентификации животных (включает идентификацию хозяйств или владельцев, лиц, несущих ответственность за животных, их перемещения и сведения, содержащиеся в других реестрах идентификации) и раннего предупреждения (действует под контролем ветеринарной службы с целью раннего выявления и выяснения распределения болезней или инфекций животных), а также профилактические меры в системах выращивания животных (включают проведение пред- и послеубойных обследований, нейтрализацию угроз, связанных с кормлением животных, меры биологической безопасности на уровне производства и контроль антибиорезистентности у скота и птицы).

Хотя финансовые трудности, связанные с внедрением инноваций, могут возникнуть и у крупных предприятий. Так, один из участников рынка полагает, что при ограниченности свободных финансов и сложностях с кредитованием те же птицеводы могут снизить инвестиционную активность, связанную с расширением производства, ведь капитальные вложения в обеспечение соответствия зоостатусу, будут приоритетными.



Большую роль в минимизации негативного эффекта нововведения, смягчении переходного периода может сыграть государственная поддержка. Представители агрокомпаний считают обязательным предусмотреть помощь хозяйствам, модернизирующим производство в соответствии с требованиями компартмента.



Также крайне важно при решении данного вопроса обратить внимание на модернизацию ветеринарных служб, на их кадровое пополнение, подчеркивает гендиректор «Института молока» Татьяна Нагаева. «Стоит сделать акцент на техническом оснащении ветеринарных станций, наделить ветслужбу полномочиями, а также возложить ответственность за осуществление контроля над санитарно-эпидемиологической обстановкой вверенной территории», — предлагает она.

