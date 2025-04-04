Созданы в России. Доля семян российской селекции в посевах приблизилась к 68%

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2025 году тенденция повышения уровня самообеспеченности по семенному материалу должна продолжиться, он может подняться еще как минимум на несколько процентов. Существенную роль в данном процессе играют введение квот на импорт семян, а также соответствующие меры господдержки семенной отрасли и самих аграриев. Сельхозпроизводители, хоть и опасаются снижения урожайности, связанного с недостаточным качеством отечественных аналогов высокопродуктивных зарубежных гибридов, все же уверены, что переход на российскую селекцию — насущная необходимость

Согласно плану Минсельхоза, общая площадь посевов в этом году составит 83,7 млн га (в 2024-м — 82,6 млн га). По состоянию на середину марта у сельхозпроизводителей в наличии было 97,4% от прогнозной потребности в проверенных и готовых семенах зерновых и зернобобовых культур, сои — 127%, ярового рапса — 87%, сахарной свеклы — 70,3%, кукурузы — 60,5%, сообщало агроведомство. Данные показатели соответствуют средним значениям за последние пять лет, подчеркнули в министерстве. При этом во многих регионах подготовка семян к севу на тот момент практически завершилась. Так, в Ростовской и Омской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Удмуртской республиках уровень обеспеченности по отдельным агрокультурам достигал 90-100%. Особое внимание Минсельхоз уделяет использованию семян отечественной селекции. В 2024 году их доля в среднем на рынке увеличилась до 67,6% (в 2023-м — 62,5%).

В новом сельхозсезоне работа по обеспечению аграриев страны семенами российской селекции продолжится, заверила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. «Мы увеличиваем долю отечественных семян каждый год и должны выполнять планы по использованию семян отечественной селекции. Все меры поддержки будут направлены исключительно на семена отечественной селекции», — обратила внимание она.