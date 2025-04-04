Индейка на взлете. Российское производство этого вида мяса выросло почти на 4%

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Объем выпуска индейки в 2024 году приблизился к 440 тыс. т в убойном весе. Темпы экспорта индюшиной продукции тоже увеличиваются, однако в прошлом году вырос и импорт. И хотя в сравнении с объемами внутреннего производства ввоз совсем невелик, эти поставки свидетельствуют о недостаточной насыщенности отечественного рынка, что обеспечивает благодатную почву для дальнейших инвестиций. Уже заявленные сельхозпроизводителями проекты через пару лет позволят нарастишь производство мяса индейки до 500 тыс. т. Помешать динамичному росту могут нехватка инкубационного яйца российского производства, зависимость от импортных ветпрепаратов и оборудования, а также кадровый вопрос

В секторе мяса птицы наиболее динамично растет производство индюшатины. Так, если в 2024 году в целом птицеводство прибавило 2%, то объем выпуска в сегменте индейки увеличился на 3,8%. Согласно данным Минсельхоза, по итогам прошлого года в России произведено 438 тыс. т этого вида мяса в убойном весе. Российские производители уже обеспечивают более 95% внутренней потребности в этом продукте, а его потребление в стране увеличивается на 10% ежегодно, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По его оценке, доля индюшатины в общем производстве мяса птицы увеличилась с 6,5% в 2020 году до 8% в 2024-м.

Рост обеспечивают крупные компании

Еще один тренд индейководства (совпадающий с общим трендом в птицеводстве) — сосредоточение производства в руках крупных и средних предприятий. Они уже дают стране около 93% от всего объема выпускаемой индейки. Причем 85% в 2024 году пришлось лишь на пять компаний — «Дамате», «Черкизово», «СоюзПромПтица», «Руском» и «Агро-плюс» (в 2023-м их доля была 83%). Более 50% производства обеспечивает лидер отрасли — компания «Дамате».

Предприятия среднего сегмента стремятся сохранить и приумножить свою долю рынка, инвестируя в развитие. В прошлом году практически все относительно небольшие региональные компании увеличили свои поставки на 5-10%, а татарстанская «Ак-Барс» — почти втрое, сообщает президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев.