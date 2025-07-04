ФГИС вам в помощь. Как работают внедренные в агроотрасль информсистемы

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Федеральные государственные информационные системы охватили главные направления растениеводства: учет земель и урожая, производство и закупку семян, применение СЗР и удобрений. Чтобы аграрии активнее использовали эти цифровые инструменты все основные ФГИС — «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн», о землях сельскохозяйственного назначения — сделали обязательными. По изначальному замыслу, внедренные системы должны стать единой платформой для эффективного взаимодействия бизнеса и власти, а также дальнейшего развития цифровизации АПК. Пока же растениеводы считают их одним из факторов роста затрат

Федеральные государственные информационные системы «Зерно», «Сатурн» и «Семеноводство» должны стать привычным инструментом для аграриев уже в течение ближайших двух лет, отмечает гендиректор «Агропромцифры» Ольга Чебунина. В прошлом году компания получила от Минсельхоза статус единственного поставщика по развитию и эксплуатации всех его информационных систем, кроме ФГИС «Зерно», за которую по-прежнему отвечает «Центр Агроаналитики». Именно за такой период планируется создать единую цифровую экосистему. Интеграция существующих программ позволит избавиться от дубляжа данных и облегчит аграриям обмен информацией. Движение в этом направлении уже началось. Так, с января 2024 года идет процесс объединения ФГИС «Зерно» с Единой федеральной информационной системой о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), а с сентября реализуется интеграция ФГИС «Семеноводство» и «Зерно».