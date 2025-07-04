Сезон слабого зернового экспорта. Отгрузки из России сократились более чем на четверть

Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Вывоз зерна по итогам сезона 2024/25 получился существенно ниже, чем в предыдущем сельхозгоду. Основная причина сокращения поставок — падение урожая в 2024-м. Основная — но не единственная. Укрепление рубля на фоне невысоких мировых и относительно хороших внутренних цен на пшеницу делали ее экспорт невыгодным для трейдеров. В наступившем сезоне значительных изменений как по объемам отгрузок, так и по стоимости эксперты пока не ожидают

По информации аналитического центра «Русагротранса», за 11 месяцев сезона 2024/25 из нашей страны за рубеж было отправлено 49 млн т зерновых культур, что на 18,2 млн т меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт составил 67,1 млн т. При этом вывоз пшеницы сократился на 10 млн т — с учетом поставок в страны ЕАЭС на внешние рынки продано 40,9 млн т.

В последние месяцы завершившего сезона отгрузки очень серьезно, но предсказуемо снижались, комментирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Как в сравнении с первой половиной сельхозгода, так и с аналогичным периодом сезона 2023/24. «По итогам июня экспорт будет совсем невелик, в частности, пшеницы удастся вывезти лишь около 1 млн т», — говорил эксперт в конце мая. За весь сезон общий объем поставок может составить 50,2 млн т, а главной зерновой позиции — около 40,8 млн т, прогнозировал он тогда же, добавляя, что это «неформальные оценки, поскольку официальные таможенные данные закрыты, плюс есть неопределенности по экспорту с новых территорий».