Два дня до фуры. Что меняет СПОТ для импорта товаров из ЕАЭС

М. Чистякова

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С 1 июня 2026 года все автомобильные поставки товаров из стран ЕАЭС в Россию идут через новую цифровую платформу с обеспечительным платежом. С введением системы подтверждения ожидания поставки меняется планирование отгрузок продукции, движение денег и распределение ответственности между сторонами сделки. Автор данной статьи расскажет, что это значит для импортеров в Россию молочной продукции, кормов, зерна и сельхозтехники — и что им нужно сделать уже сейчас

По данным таможенной статистики, на государства Евразийского экономического союза приходится значительная часть аграрного импорта в Россию: в страну активно поставляются белорусские молочные продукты, сыры и мясо, казахстанские зерно, мука и комбикорма, армянские фрукты и вино, киргизские овощи и ягоды. До сих пор движение этих товаров через российскую границу шло по сравнительно простой схеме: налоговая декларация по косвенным налогам подавалась импортером после ввоза — в течение 20 дней следующего месяца, налоги уплачивались в тот же срок. С 1 июня 2026 года логика поменялась на обратную: сначала — заявка и обеспечительный платеж в бюджет, и только после этого фура едет к границе. Без подтвержденной заявки и QR-кода машину теперь просто не пропустят на границе.



Новое решение называется «Система подтверждения ожидания поставки товаров» (СПОТ) и регулируется двумя федеральными законами от 17 апреля текущего года (о самой системе и о порядке учета обеспечительного платежа на едином налоговом счете). На первый взгляд, это сугубо техническая реформа: цифровая платформа Федеральной налоговой службы (ФНС), электронный документ о предстоящей поставке, QR-код на пограничном пункте. Для импортера сельхозпродукции эффект, однако, ощутимее. С нововведением меняется планирование поставок, движение денег и распределение ответственности между сторонами сделки.



Зачем государству еще один цифровой контур

Внутри Евразийского экономического союза нет таможенных границ в классическом смысле — товар свободно перемещается между государствами-участниками, а косвенные налоги (НДС и акцизы) взимаются по принципу страны назначения. Это означает, что импортер — российская компания платит эти налоги не на границе, а в составе текущих налоговых обязательств, по декларации, поданной после ввоза. Контроль добросовестности данных платежей ранее велся постфактум, и государство давно фиксировало здесь существенные потери бюджета: серые импортные цепочки, фирмы-однодневки, занижение цен и неуплата НДС.



СПОТ — это попытка переломить схему. Уплата налогов переносится с момента «после ввоза» на момент «до ввоза», а сам факт уплаты становится условием физического допуска товара в страну. Для этого создается единая цифровая платформа таможенного и налогового контроля, где ФНС выступает оператором системы, Федеральная таможенная служба (ФТС) — контролирующим органом, а данные о каждой машине, пересекающей границу, попадают в общий контур, доступный обоим ведомствам.



По задумке, это должно решать сразу несколько задач: повышение собираемости НДС, прозрачность всей цепочки от иностранного поставщика до конечного покупателя, а также возможность отсекать неподтвержденные поставки на въезде, а не разбираться с ними по итогам квартала. Дополнительно таможенные органы получают еще один источник статистической информации об объеме и ценах ввезенных товаров.







Как это устроено на практике

За два календарных дня до планируемого ввоза товара импортер обязан подать в ФНС электронный документ — он называется «документ о предстоящей поставке» (ДоПП). Сделать это можно двумя способами: через личный сервис заявителя на сайте налоговой (доступ по усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП) или через оператора электронного документооборота из своей учетной системы. Параллельно импортер вносит обеспечительный платеж — сумму, рассчитанную как предполагаемый НДС по предстоящей поставке, а по подакцизным товарам еще и акциз. Платеж зачисляется на единый налоговый счет компании. Если товар освобожден от обеспечительного платежа, ДоПП также нужен, а подать его можно позже — но не позднее чем за четыре часа до ввоза товара в Россию.



Возникает вопрос, как быть со сборными грузами: закон говорит, что ДоПП оформляется на товары, отправляемые на основании одного транспортного (перевозочного) документа. Это значит, что, если фура везет товары по нескольким транспортным накладным, ДоПП оформляется на каждую из них.



ФНС проверяет заявку, и, если все в порядке, документу присваивается статус «Обеспечен», формируется QR-код, в законе он называется «визуализированная ссылка». Сведения автоматически уходят в ФТС. Когда фура подъезжает к российской границе, мобильная группа таможенников сканирует QR-код, сверяет данные из ДоПП с товаросопроводительными документами и при совпадении пропускает машину. После того как импортер подает обычную декларацию по косвенным налогам (по итогам месяца), обеспечительный платеж засчитывается в счет фактических налоговых обязательств. Если на счете образовалось превышение, то оно учитывается на едином налоговом счете, но распорядиться им можно только после камеральной проверки налоговой декларации по косвенным налогам.



Когда обеспечительный платеж вносить не нужно

Закон предусматривает несколько категорий лиц, освобожденных от обязанности вносить обеспечительный платеж. Прежде всего это крупнейшие налогоплательщики и компании, находящиеся в режиме налогового мониторинга, — то есть бизнес с уже выстроенными и прозрачными отношениями с ФНС. Также не платят обеспечительный платеж уполномоченные экономические операторы, если товар адресован непосредственно им. Обеспечение не уплачивается и при ввозе товаров, освобожденных от косвенных налогов по одному из пунктов статьи Договора о ЕАЭС или по Налоговому кодексу. Сюда относится, например, ввоз для личных нужд, реализация физлицам через электронные торговые площадки или передача внутри одного юридического лица. Также освобождение распространяется на резидентов особых экономических зон при импорте товаров на территорию пограничных свободных и особых экономических зон (СЭЗ и ОЭЗ). Кроме того, обеспечение не нужно при транзите между странами ЕАЭС через Россию и при ввозе предметов лизинга, если по договору право собственности на них переходит к лизингополучателю.



Для аграрного импорта это означает следующее: крупные федеральные сети, агрохолдинги верхнего эшелона и переработчики, входящие в реестр крупнейших налогоплательщиков, проходят систему «вхолостую», то есть подача ДоПП обязательна, обеспечительный платеж — нет. Средние и небольшие импортеры продуктов питания и сельхозпродукции, такие как региональный дистрибьютор сыров, поставщик сырья на отдельный комбикормовый завод, оптовый поставщик фруктов и овощей, проходят полную процедуру с реальной заморозкой средств при каждой поставке.



Пилот и официальный запуск

Между объявлением реформы и ее обязательным применением действовал пилотный режим — с 6 апреля по 27 мая 2026 года. На время пилота участие было добровольным, обеспечительный платеж не требовался, ФНС собирала обратную связь через сайт и мессенджер «Макс». С 1 июня система работает в штатном режиме: подача ДоПП, уплата обеспечительного платежа и присвоение QR-кода обязательны для каждой поставки.



Что касается обеспечительного платежа, постановление правительства установило отсрочку для его применения — он стал обязательным с 1 июля, но при ввозе товаров через российско-белорусский участок государственной границы, когда поставщиком является белорусская организация или ИП, отсрочка действует до 31 октября.



Для тех, кто пилот пропустил, июнь и июль становятся периодом первого практического столкновения с системой. По опыту аналогичных цифровых внедрений (например, обязательной маркировки или системы прослеживаемости) большинство ошибок выявляется именно в первые шесть-восемь недель работы, и цена ошибки здесь измеряется не штрафами, а остановленными на границе фурами.



Исключения из правил Под новую систему попадают не все товары. Из контура исключены наличные деньги и денежные инструменты, нефть и нефтепродукты, электроэнергия, все, что идет трубопроводным транспортом, личный багаж физических лиц, грузы между Калининградской областью и остальной территорией страны, транзит через Россию между другими странами ЕАЭС, дипломатические грузы и сведения, составляющие государственную тайну. Правительство России вправе расширять перечень исключений отдельными актами. На первом этапе СПОТ работает только для автомобильного транспорта — другие виды (железная дорога, авиа, морские поставки) подключат не ранее 2027 года отдельным решением властей.

Что произойдет, если что-то пойдет не так

Главное правовое следствие новой системы — отсутствие подтвержденного ДоПП с QR-кодом становится основанием для отказа в допуске машины с товаром на территорию России. Это не штраф, не санкция в обычном смысле, а прямой запрет на въезд. Перевозчику, который оказался на границе без правильного статуса ДоПП или QR-кода, вручается предписание выехать обратно в течение трех часов — отдельная норма закреплена в правилах СПОТ. Такие же последствия возникают, когда фактическое количество товара в фуре превышает заявленное в документе. Ситуация усугубляется тем, что контроль QR-кодов на границе выборочный, а мобильные группы таможни действуют не только на приграничных территориях, но и на крупных магистралях внутри страны, — выполнить предписание о выезде, полученное где-нибудь на Урале, за три часа будет весьма затруднительно.



Для импортера последствия материальные. Развернутая на границе машина — это не только потерянное время и стоимость обратной перевозки, это нарушенные обязательства по контракту с поставщиком, штрафные санкции по логистическим договорам, риск порчи скоропортящегося товара. Для молочной продукции, охлажденного мяса, свежих фруктов и овощей задержка в сутки уже становится коммерчески значимой. К прямым убыткам в будущем добавится административная ответственность: за неподачу ДоПП, за невнесение обеспечительного платежа, за представление недостоверных сведений. Вполне вероятно появление новых составов в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) по мере накопления практики.



Отдельные риски несет перевозчик. Отказ предъявить QR-код по требованию мобильной группы таможни может квалифицироваться по двум действующим статьям КоАП — неповиновение законному распоряжению должностного лица контролирующего органа и непредставление сведений соответственно. Штрафы по ним невелики, однако в КоАП могут быть внесены специальные нормы с более серьезной ответственностью. Перевозчик при этом, как правило, не имеет доступа к личному кабинету заявителя и зависит от того, передал ли ему импортер корректный QR-код. Это меняет распределение ответственности в логистических цепочках, и об этом стоит поговорить отдельно.



Что изменится в работе агроимпортера

Первое и самое заметное — горизонт планирования сжимается. Норма «за два календарных дня до ввоза» означает, что заявку нужно подавать не «когда фура уже едет», а строго заранее. Для коротких маршрутов из Беларуси или Казахстана, где плечо может занимать сутки или меньше, это требует пересборки логистических процессов: ДоПП формируется в момент готовности отгрузки у поставщика, а не в момент подъезда машины к границе. Любое изменение состава, веса или маршрута поставки после подачи документа требует его корректировки — и здесь ключевым становится оператор электронного документооборота, через которого идут обновления.



Второе — обеспечительный платеж становится самостоятельной статьей оборотных средств. По каждой поставке деньги, эквивалентные предстоящему НДС и акцизам, замораживаются на едином налоговом счете компании. Для импортера, который раньше платил НДС постфактум за весь месяц по одной декларации, это переходит в режим предоплаты за каждую машину. Для крупных оптовых поставщиков с десятками и сотнями поставок в неделю риск кассового разрыва нужно считать заранее — и закладывать в финансовую модель. Особенно болезненно это ощутят сезонные импортеры, кто завозит овощи и фрукты летом или удобрения перед посевной: момент пиковой потребности в оборотных средствах совпадает с пиковым объемом ДоПП.



Третье — внутренний регламент работы с поставщиками и перевозчиками придется переписывать. Кто отвечает за своевременную подачу ДоПП? Кто рассчитывает сумму обеспечительного платежа? Как QR-код передается перевозчику — по электронной почте, через мессенджер, через систему электронного документооборота? Что делать, если статус документа поменялся уже после выезда машины? Эти вопросы раньше не существовали — теперь они должны быть прописаны в договорах поставки и перевозки, иначе при первом же сбое стороны окажутся в споре, кто виноват в развернутой на границе фуре.



Таким образом, СПОТ — это не очередная техническая надстройка, а смена правил игры для всех, кто возит товары из ЕАЭС в Россию автомобильным транспортом. Для крупнейших налогоплательщиков и УЭО изменения сводятся к новому документообороту; для всех остальных — это сдвиг финансовой модели в сторону предоплаты налогов и пересборка логистических процессов в горизонте «двух календарных дней до границы». Ближайшие два-три месяца станут периодом, когда у каждого импортера либо появится отлаженный процесс работы с ДоПП и обеспечительным платежом, либо начнут накапливаться развернутые на границе фуры, санкции по договорам и, возможно, штрафы по КоАП. Третьего сценария рынок, к сожалению, не предусматривает.



Автор — адвокат, партнер, руководитель практики налогового и таможенного права юридической фирмы Lidings. Мнение носит общий характер и не является юридической консультацией по конкретной ситуации.

