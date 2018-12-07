Доля России в мировом сборе орехов не превышает 1%

Мировое производство орехов всех видов в последние несколько лет активно растет, прибавляя в среднем по 3,5% в год. Так, с 2014-го по 2017 год глобальный валовой сбор, по оценке Минсельхоза США (USDA), увеличился почти на 1 млн т до 6,4 млн т. Лидером по объемам производства в этом сегменте являются США (доля рынка — 22%), на Россию же приходится менее 1%, рассказала «Агроинвестору» партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. В прошлом году наибольшую долю в мировом урожае орехов всех видов занимал грецкий орех — 30%. Почти столько же — 29% — пришлось на миндаль. На третьем месте по объемам производства находился кешью (19%).







Производство орехоплодных культур в России тоже постепенно увеличивается благодаря расширению их площадей. Средний прирост с 2013-го по 2017 год составил 5% в год. Так, если в 2013-м было собрано около 12,8 тыс. т орехов (из них 8,8 тыс. т пришлось на грецкий орех, 4 тыс. т — на фундук), то в 2016-м — 18,6 тыс. т (12,8 тыс. т и 5,8 тыс. т соответственно). В прошлом году Росстат фиксировал снижение объемов из-за неурожая в Крыму, отмечает эксперт. В целом в 2017-м было выращено 15,6 тыс. т орехов (10,7 тыс. т грецкого и 4,9 тыс. т фундука). «Основное производство орехов сосредоточено на Юге страны и Северном Кавказе, — говорит Инна Гольфанд. — При этом сельхозпредприятия выращивают всего 3,4% от общего объема, на КФХ приходится еще около 0,3%, остальное же дают хозяйства населения». Пока в структуре сбора преобладает грецкий орех — почти 70% от общего производство, оставшаяся доля — у фундука.



Отечественный рынок орехов включает большой ассортимент продукции: грецкий орех, миндаль, кешью, фисташки, фундук и другие виды. Но основную роль здесь играют импортные поставки. «Доля иностранной продукции на нашем рынке орехов близка к 100%», — обращает внимание эксперт. После введения продовольственного эмбарго ввоз орехов в Россию сокращался, но только до 2016 года, тогда был завезен минимальный за последние пять лет объем. В частности, грецкого ореха, по данным ФTC, импортировано лишь 990 т на $6,4 млн. С 2017-го объем его ввоза в натуральном выражении практически вернулся на уровень 2013 года и составил 2,5 тыс. т против 2,8 тыс. т. В деньгах закупки увеличились с $15,1 млн в 2013-м до $16,3 млн в прошлом году. Основным поставщиком грецкого ореха в Россию до введения эмбарго была Украина (50% от общего ввоза в 2013-м). Впоследствии ее объемы заместил орех из Чили (51%).



В последнее время на российском рынке наблюдается увеличение интереса инвесторов к выращиванию орехов, говорит Инна Гольфанд. Тем не менее, несмотря на хороший потенциал, пока рано говорить о масштабных вложениях: объявленные промышленные проекты можно пересчитать по пальцам одной руки. Так, в 2016 году свой первый фундучный сад в Северной Осетии заложила компания «Елети Альба». Сейчас его площадь составляет около 100 га с перспективой увеличения до 250 га. Тогда же на 210 га в Адыгее высадили фундук и грецкий орех «Черкесские сады». Потенциальная площадь сада компании может составить до 1,15 тыс. га. В прошлом году в Краснодарском крае появился сад предприятия «Ноосфера». Пока это 5,6 га, на которых кроме грецкого и лесного орехов планируется выращивать пекан. В перспективе инвестор рассчитывает довести площадь насаждений до 1 тыс. га. В этом году в Дагестане начал реализацию проект компании «Стальские сады». Потенциал посадок оценивается в 300 га. Крупнейший же плодоносящий ореховый сад принадлежит компании «Орехпром Агро» в Адыгее. Его площадь составляет 475 га с перспективой увеличения до 2 тыс. га.

