Аграрии увеличили закупки удобрений на 18,2%

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), по итогам января-июня 2019 года поставки минеральных удобрений на внутренний рынок увеличились на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,2 млн т в действующем веществе. В физическом весе показатель вырос на 14,1% до 5,46 млн т. При этом отгрузки на экспорт в первом полугодии уменьшились на 2%. «Реализация продукции растениеводства — часто единственный источник дохода хозяйств. Поэтому рост закупок, в первую очередь, обусловлен благоприятной ситуацией в российском АПК, — прокомментировал «Агроинвестору» представитель РАПУ. — На фоне удачных результатов прошлого года сельхозпредприятия готовы активнее инвестировать в минеральное питание под будущий урожай».



По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, российские производители минеральных удобрений успешно справились с ажиотажным спросом на азотные удобрения этой весной — за два предпосевных месяца все поставки аммиачной селитры были направлены на внутренний рынок. «На фоне рекордной цены на зерно буквально накануне весенних полевых работ ажиотажно вырос и спрос на азотные удобрения. При этом складские запасы аммиачной селитры для внутреннего рынка были сформированы, исходя из обычного спроса на этот период, — рассказал представитель РАПУ. — Но отрасль справилась: увеличили объемы производства селитры, перенаправили экспортные потоки на внутренний рынок, частично заменили селитру другими азотными удобрениями — карбамидом и КАС. Поэтому дефицита не было».



Сейчас также в приоритете продажи удобрений отечественным аграриям для осенних полевых работ. «Заявленная Минсельхозом потребность аграриев в минеральных удобрениях на 2019 год сохраняется на уровне в 3,1 млн т д. в. и удовлетворяется в полном объеме», — заверяет Гурьев. В прошлом году поставки минеральных удобрений на внутренний рынок достигли рекордных 3,19 млн т д. в. По данным Росстата, в среднем сельхозпроизводители вносили 56,2 кг/га д. в. минеральных удобрений — на 7,4 кг/га больше, чем в 2017 году. «Как показывает практика последних трех лет, фактическая потребность в удобрениях оказывалась выше заявленной. В этом году мы ожидаем роста примерно на 5%, если, конечно, не подведет погода», — говорит представитель РАПУ.



Также глава ассоциации обращает внимание, что увеличение поставок обеспечивается за счет повышения спроса на наиболее прогрессивные виды минеральных удобрений: комплексные NPK-удобрения, жидкие минеральные удобрения, сложные фосфорные удобрения, карбамид. По итогам первого полугодия на них пришлось более 70% роста рынка. Использование новейших марок продукции стало экономически оправданным средством увеличения объемов производства сельхозпродукции, поясняет Гурьев. В том числе удобрения стали более доступными благодаря сдерживанию роста цен на них. «Безусловно, есть сезонные колебания спроса, влияющие на рыночную стоимость удобрений, но российские аграрии по-прежнему имеют возможность приобретать удобрения по более низкой цене, чем их глобальные конкуренты», — добавляет он.



По данным Росстата, в июне средние цены азотных удобрений для внутреннего рынка были на уровне 10,6 тыс. руб./т, калийных — 12,8 тыс. руб./т, фосфорных — 16 тыс. руб./т. Экспортные цены на азотные удобрения составляли в среднем 11,5 тыс. руб./т, на калийные — 14 тыс. руб./т. В июне прошлого года российские аграрии покупали азотные удобрения в среднем по 8,9 тыс. руб./т, калийные — по 8,8 тыс. руб./т, фосфорные — по 12,1 тыс. руб./т.

