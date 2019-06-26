Потребление минеральных удобрений в мире увеличится на 0,8%

По прогнозам Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA), мировое потребление минеральных удобрений в 2019 году увеличится на 0,8%, тогда как в 2018-м прирост составил 1,8%. До 2022-го потребление будет прибавлять по 1,3% ежегодно, и через три года составит 200 млн т, прогнозирует IFA. Почти 80% от этого увеличения придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.



По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), российские аграрии в прошлом году внесли в почву рекордное количество удобрений — 3,19 млн т в действующем веществе. Но даже этот объем, по оценкам экспертов организации, в три раза меньше необходимого. Сейчас потребление минеральных удобрений в России значительно ниже, чем научно обоснованная потребность, признает представитель РАПУ. Но все-таки с каждым годом спрос на них со стороны аграриев постепенно увеличивается. Так, за последние 10 лет потребление минудобрений в стране выросло на 40%. За четыре месяца 2019 года российские аграрии приобрели 1,6 млн т в действующем веществе, что на 193 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2018-го.



По информации РАПУ, сейчас Россия входит в десятку крупнейших мировых потребителей минудобрений, занимая девятое место после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. Хотя еще недавно наша страна по этому показателю была во втором десятке. Согласно данным Росстата, если в 2008 году российские аграрии вносили около 36 кг/га (в пересчете на 100% питательных веществ), то уже в 2018-м — более 56 кг/га.



Принято считать, что основными причинами низкого уровня использования минудобрений в России являются высокие цены, однако ситуация неоднозначна, комментирует старший менеджер проектов отдела специальных исследований агентства «Клеффманн Групп» Гор Манукян. «Действительно, в условиях того, что сельхозпродукция дорожает медленнее, чем эти полезные вещества, ценовые факторы будут оказывать значительное влияние на их закупку, — признает он. — Но, во-первых, государство отчасти помогает в этом вопросе. А, во-вторых, пожалуй, одним из главных факторов, тормозящих рост потребления минудобрений, является низкий уровень агротехнологий». Так, зачастую их вносят только при проведении посевных работ и порой в объемах, намного меньше рекомендуемых. Кроме того, многие хозяйства не проводят подкормку посевов по вегетации.



По информации российского статведомства, в прошлом году в России в действующем веществе было произведено 22,8 млн т минеральных удобрений — на 1,4% больше, чем в 2017-м. Производство азотных удобрений, в частности, увеличилось на 3,7% до 10,4 млн т, фосфорных — на 3,5% до 3,9 млн т, а вот калийных снизилось на 2,1% до 8,4 млн т. Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей, разделяя лидерство с Китаем, Индией, США и Бразилией, напоминает Манукян. Вместе с тем, по данным Всемирного банка, лишь около 10% от общего российского производства минудобрений потребляется внутри страны. Отрасль является преимущественно экспортоориентированной, обращает внимание он. С 2016-го вывоз данных продуктов в натуральном выражении рос в среднем на 11% в год и в 2018-м достиг, по данным International Trade Map (ITM), 11,3 млн т.

