Росптицесоюз создал новую отраслевую ассоциацию

По инициативе Росптицесоюза создана Ассоциация птицеводов Евразийского экономического союза. Как сообщил «Агроинвестору» Росптицесоюз, кроме него в новое объединение пока вошли отраслевые союзы Беларуси и Казахстана. По данным kartoteka.ru, ассоциация зарегистрирована в Москве, исполнительным директором является гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.



В ноябре прошлого года Росптицесоюз совместно с Евразийской экономической комиссией и Минсельхозом разработал рекомендации о развитии сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки. Для повышения эффективности межгосударственного взаимодействия на аграрном рынке было рекомендовано создать птицеводческую ассоциацию.



Также в документе обозначены другие меры для «обеспечения устойчивого функционирования птицеводства» в странах ЕАЭС. Например, для снижения зависимости участников рынка от импорта генетического материала, сырья и средств производства рекомендуется содействовать созданию и развитию системы племенного птицеводства, в том числе селекционно-генетических центров по разведению птицы, предприятий по производству кормов, аминокислот, витаминов, премиксов, оборудования и др. Так, Минсельхоз России разработал подпрограмму по созданию отечественного конкурентоспособного кросса бройлеров, отличающегося высокой продуктивностью и жизнеспособностью. На ее реализацию нужно 5,1 млрд руб. из федерального бюджета.



Для развития экспорта мяса птицы и продукции его переработки на рынки третьих стран в частности рекомендуется обеспечить гармонизацию нормативных правовых актов в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных мер и технического регулирования с международными стандартами. Также необходимо актуализировать межгосударственные и национальные стандарты в области птицеводства и птицеперерабатывающей промышленности, провести регионализацию территории ЕАЭС по опасным болезням птицы и принять меры по признанию ее результатов компетентными органами третьих стран — основных торговых партнеров. В числе рекомендаций для развития экспорта также указано проведение переговоров и консультаций с ведущими торговыми партнерами, присоединение государств-членов ЕАЭС к международной системе экспортного комплаенса, координация выставочно-ярмарочной деятельности и др.



Сейчас члены птицеводческой ассоциации взаимодействуют по вопросам поставок из России кормовых добавок, ветеринарных препаратов, технологического оборудования и других ресурсов, используемых в птицеводстве, уточняет Росптицесоюз. «В августе мы проводим конференцию Евразийского союза по птицеводству в Казахстане. Хотя и до возникновения Ассоциации на все организованные нашим союзом птицеводческие мероприятия мы приглашали и Казахстан, и Белоруссию, а сейчас будем подтягивать также Армению и Киргизию», — рассказала Бобылева.



В марте в России было создано новое отраслевое объединение — Национальный союз птицеводов. В совет директоров союза вошли представители группы «Ресурс», «Продо», «Черкизово», «Приосколья», «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева и «БЭЗРК-Белгранкорма», в сумме контролирующих около 60% рынка мяса птицы. По словам Бобылевой, НСП пока не обращался к Росптицесоюзу, хотя последний готов с ним взаимодействовать, делиться накопленным опытом и знаниями. «Сейчас мы видим, что НСП в основном ориентирован на крупные птицеводческие предприятия, в первую очередь, на производителей мяса птицы. Мы же считаем, что очень важно обращать внимание на всех производителей отрасли — и мясные, и яичные фабрики, — отмечает она. — Кроме того, нужды средних и мелких предприятий тоже важны, ведь они дают рабочие места людям, живущим в небольших населенных пунктах, где ситуация с трудоустройством гораздо сложнее, чем в крупных городах».

