В России началась уборка кукурузы

В ряде российских регионов стартовала уборка кукурузы на зерно. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, обмолот начался в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае, где к 27 августа убраны первые 6,6 тыс. га или 0,3% к посевной площади. Намолочено 44 тыс. т при урожайности 66,3 ц/га. В 2018-м к этой дате сбор кукурузы с 1 га составлял 31,8 ц/га, а итоговая урожайность прошлого года, по данным Росстата, равнялась 48,1 ц/га.



В Белгородской области к уборке кукурузы на зерно приступили три из 21 муниципальных районов, подтверждает департамент АПК региона. По его информации, в этом году под агрокультуру отведено 100,6 тыс. га, из них обмолочено 3% или 2,7 тыс. га. «Намолочено 26,6 тыс. т с урожайностью 98,7 ц/га», — сообщается на сайте аграрного ведомства. В Краснодарском крае — регионе-лидере по посевным площадям — зерновая кукуруза в этом году заняла более 493 тыс. га, на сегодняшний день аграрии убрали первые 800 га. Согласно оперативной информации Минсельхоза Кубани, валовой сбор составляет 3,3 тыс. т при среднекраевой урожайности 42,7 ц/га.



Аграрии пока выборочно приступили к уборке кукурузы на зерно, а массовая уборка начнется позднее, отмечает президент попечительского совета Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. По его словам, на обмолачиваемых площадях кукуруза была посеяна в ранние сроки, что дало возможность в большей степени снизить риски от засухи. Именно этим он объясняет первые высокие показатели урожайности. «Однако такая радужная картина наблюдается не во всех регионах. Под влияние устоявшейся жаркой и засушливой погоды в период вегетации и формирования початков кукурузы попало 2/3 всех площадей, особенно в Центральном и Приволжском федеральных округах, что сказалось на дальнейшем развитии растений — на одном стебле один початок сформирован полноценно, а второй недоразвит», — сообщил «Агроинвестору» Скурихин. Поэтому на таких площадях будет фиксироваться снижение по урожайности и валовому сбору, предупреждает он.



По данным Росстата, в этом году в стране посевная площадь кукурузы на зерно увеличилась на 92 тыс. га до 2,59 млн га. В лидеры по размеру посевам вышел Центральный федеральный округ, где сев агрокультуры вырос на 16% до 786 тыс. га. Южный федеральный округ опустился на второе место с 782 тыс. га, что на 10% меньше показателя 2018-го. На третьем месте, как и годом ранее, — Северный Кавказ, где площади сократились на 4% до 535 тыс. га.



Аналитики зернового рынка ожидают роста урожая кукурузы в этом сезоне. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает валовой сбор в 12,3 млн т против 11,4 млн т в 2018-м. Как сообщил руководитель центра Игорь Павенский, увеличение прогнозируется как за счет расширения площадей, так и прироста урожайности в ряде регионов Юга по сравнению с неблагоприятным прошлым годом. «На юге в прошлом году урожайность была крайне низкой — 32,5 ц/га в результате засухи. В этом году, несмотря на то что засушливые условия в июне также некоторым образом негативно сказались на урожайности, мы прогнозируем, что показатель вернется на уровень 2017 года и составит 46,8 ц/га», — рассказал «Агроинвестору» Павенский. Что касается регионов Центра, то в них в этом году погодные условия для кукурузы складывались в целом благоприятно. «Однако на фоне того, что в прошлом году урожайность в Центре была рекордная — 68,2 ц/га, в этом году из-за более холодной погоды она будет несколько ниже», — предположил Павенский, но не исключил, что после получения первых результатов уборки прогноз будет пересмотрен в сторону повышения.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует урожай кукурузы в диапазоне 13,5-14 млн т. «Основной прирост будет за счет Центра, где погодные условия в этом году были близки к идеальным, — пояснил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. — Теперь главное, чтобы дожди не помешали уборке». Он напомнил, что массовая уборка кукурузы начнется в середине сентября.

