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Рынки
Бизнес просит отложить санкции за нарушения закона об органике
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
20 декабря 2019
Производители органической продукции считают сложившуюся в отрасли ситуацию критической
Закон «Об органической продукции» вступит в силу с начала 2020 года
Фото: mcx.ru

Производители органик-продуктов просят вице-премьера Алексея Гордеева перенести на год введение административных санкций за нарушение закона об органике, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

С просьбой о временном моратории к Гордееву обратились Национальный органический союз, ассоциация «Русбренд», Ассоциация компаний розничной торговли и Союз участников потребительского рынка. «Просим вас дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти, федеральным контрольно-надзорным органам предпринять срочные меры по разъяснению порядка обращения органической продукции с 1 января 2020 года, включая импортированную, а также рассмотреть возможность введения моратория на применение административных санкций к участникам обращения не менее чем на год», — цитирует совместное обращение ассоциаций в адрес вице-премьера РИА «Новости».

Авторы письма называют сложившуюся в отрасли ситуацию критической, поскольку, согласно закону об органике, за его нарушение компаниям грозит штраф в 500 тыс. руб. и изъятие продукции из продажи. «В целях реализации закона необходимо принятие подзаконных актов, которые так и не были приняты», — подчеркивается в обращении. Авторы письма утверждают, что компании смогли начать проходить национальную сертификацию органической продукции только 4 декабря 2019 года, после восстановления аккредитации единственного органа по сертификации — компании «Органик эксперт». Также участники рынка не смогли в срок пройти все необходимые процедуры из-за сезонности процесса производства органической продукции.

Авторы письма обращают внимание, что сейчас в обороте находится обширный ассортимент пищевой органической продукции, складские запасы которой в денежном выражении измеряются миллиардами рублей. Если ответственность за несоблюдение нового закона вступит в силу с 1 января следующего года, то будут изъяты популярные органические продукты, что приведет к убыткам изготовителей, импортеров и торговых сетей, а также отсутствию выбора для покупателей.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко рассказал «Агроинвестору», что сейчас в базе органических производителей более 100 компаний, имеющих как российские, так и международные сертификаты. Международные сертификаты имеют более 80% из них. «В соответствии с вступающим в силу с 1 января 2020 года законом, все российские компании, в том числе те, у которых есть международная сертификация, должны пройти официальную сертификацию у российской компании-сертификатора, аккредитованной в Росаккредитации, и попасть в реестр. Сегодня таких компаний всего две, но сертификацию по всему циклу производства может осуществлять лишь одна — «Органик-эксперт», — уточнил Мироненко, добавив, что сейчас около 60 компаний подали заявления на сертификацию, но до Нового года пройти аккредитацию они не успеют.

В соответствии с законом необходимо, чтобы после сертификации информация о компании была занесена в государственный реестр, после чего на упаковке могут появиться слова «органический», графический знак и QR-код. Сейчас реестра еще нет, если он появится в ближайшие дни, информация в него может быть занесена не ранее 1 января 2020 года. А запустить печать новых этикеток компании смогут не раньше 1 февраля, утверждает Мироненко. В таком случае, согласно закону, вся органическая продукция, даже если она сертифицирована, должна быть снята с полки, потому что она не в реестре и не имеет соответствующей маркировки, говорит он. 

«У Минсельхоза уже есть зарегистрированный Минюстом приказ о форме и порядке использования графического знака органической продукции, но до сих пор нет согласования с Минюстом приказа о реестре. Мы не знаем, когда он будет введен в действие, — подчеркивает глава союза. — Нужно помнить и о том, что иностранные производители сейчас не имеют официальных документов от государственных органов, разъясняющих им, могут ли они продавать свою продукцию как органическую на российских полках после вступления закона в силу». По его словам, Национальный органический союз еще в октябре обращался в Минсельхоз, Роспотребнадзор и другие ведомства с вопросом об обороте импортной органической продукции после 1 января 2020 года, но четких ответов не получил.

«Сейчас почти все крупные торговые сети либо создали полку органической продукции, либо выставляют органическую продукцию на обычной полке, и у них есть складские запасы. В сложившейся ситуации неопределенности они либо снимут продукцию с полки, либо будут рисковать до первой проверки, которая выявит несоответствие полки закону и приведет к штрафным санкциям, — обращает внимание Мироненко. —  В обоих случаях они будут нести убытки. Если исходить из последней информации сети гипермаркетов Globus, то только у них на полках более 750 позиций органической продукции, из которых 120 — это российская органика. Поэтому мы можем согласиться с мнением Ассоциацией компаний розничной торговли о том, что совокупные убытки только сетей могут составить более нескольких миллиардов рублей. И это мы еще не говорим о прямых убытках производителей».

Ранее Минсельхоз сообщал, что не видит причин для переноса даты вступления в силу закона об органике, так как все подзаконные акты уже разработаны и утверждены или регистрируются в Минюсте. Также министерство напоминает, что производители, которые уже прошли международную сертификацию, могут отказаться от получения российского документа о соответствии. Однако без сертификата компании не смогут использовать российский единый знак органической продукции (белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице) и не попадут в единый государственный реестр. Но, как и прежде, товары без российской сертификации смогут продаваться с маркировкой международным знаком соответствия, уточняло ведомство.


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