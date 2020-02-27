Производители пива просят ужесточить требования к его составу

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива, которые должны измениться в январе следующего года. Из письма, копия которого есть у «Агроинвестора», следует, что в 2021 году вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции», который позволит заменять зерном до 50% солода при производстве пива. Сейчас в России действует более жесткая норма: заменить можно 20% солода в пиве и не более 30% в специальном пиве. Эту норму союз и предлагает закрепить, говорится в обращении.



В письме председатель совета СРП Даниил Бриман отмечает, что увеличение доли зернопродуктов с 20% до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам страны, поскольку солодовенная промышленность в России хорошо развита, дефицита пивоваренного солода нет. «Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию», — говорится в обращении. Председатель СРП рассказал«Агроинвестору», что за пересмотр нормы содержания солода в пиве в техрегламенте ЕЭАС «О безопасности алкогольной продукции» выступает не только Союз российских пивоваров, но и, к примеру, Экспертный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, представители солодовенных производств, других ассоциаций и союзов участников пивоваренного рынка.



По мнению Бримана, зерно применяется вместо солода исключительно для снижения себестоимости пива. Это приведет к нездоровой конкуренции: производители, использующие только солод, окажутся в невыгодном положении. «Честные производители, работающие по классической технологии на 100% солоде, оказываются в неблагоприятной конкурентной ситуации. При этом до сих пор не утверждены методики по определению несоложеного сырья в готовом пиве, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%», — считает Бриман.



Гендиректор компании «Томское пиво» Василий Руссков рассказал «Ведомостям», что компания использует 100% солода, а другие производители заменяют часть солода ячменем, рисом, кукурузой, мальтозной патокой и другим. Такое сырье дешевле солода более чем в два раза, можно сэкономить сотни миллионов рублей, уверяет Руссков. А если сохранить ограничение в 20%, то компании, использующие большую долю зерна, будут вынуждены по-прежнему называть продукт пивным напитком, а не пивом, это честнее по отношению к потребителю, уверен он.



Директор по правовым вопросам AB InBev Efes (бренды Bud, «Клинское», «Старый мельник») Ораз Дурдыев говорит, что пивоварение сейчас — это творческий процесс, а крафтовая революция — яркое тому свидетельство. Стоимость некоторых несоложеных продуктов выше стоимости солода, но AB InBev Efes не собирается менять рецептуру в связи с поправками в законодательстве, пишут «Ведомости». Для всемирно известных брендов компании действуют жесткие требования, они едины для всех рынков — это напрямую влияет на имидж и стоимость бренда, подчеркивает Дурдыев. Директор по корпоративным вопросам Heineken в России (бренды Heineken, Miller, «Три медведя») Кирилл Болматов считает, что несоложеное сырье позволяет менять характеристики пива: придавать легкость, снижать содержание глютена, углеводов и прочего.



«Вопрос, что называть пивом, а что нет — важен в первую очередь для потребителей, которые должны быть уверены в своем выборе при покупке продукции любого пивоваренного завода, — считает Бриман. — Вопросы качества достаточно сложны: с одной стороны, оценивать качество могут только специалисты-технологии, с другой — вопросы качества зачастую путают с вопросами безопасности продукции для здоровья потребителей».Сегодня можно утверждать, что подавляющее большинство пивоваренной продукции в России соответствует всем принятым параметрам безопасности и в этом нет никаких сомнений, продолжает Бриман. «Но пивом, по мнению большинства членов союза, а также подавляющего большинства предприятий отрасли, должна называться лишь продукция, сваренная по классической рецептуре и при условии, что в состав сырья входит не менее 80% солода», — говорит он. Любая другая продукция должна называться «напитком на основе пива», и для этой категории товаров РСП тоже разработал определение в технический регламент.«Пиво, сваренное по рецептуре с использованием 80% солода, может и должно конкурировать с таким же пивом. А пивные напитки (при приготовлении которых использовано менее 80% солода) должны конкурировать между собой. Уверены, что такая конкуренция будет справедливой и пойдет только на пользу как пивоваренной отрасли, так и государству и потребителям», — заключил Бриман.

Опасения Бримана, связанные с сокращением производства солода поддерживают гендиректор «Грейнфорда» (поставщик солода) Владимир Бобков и исполнительный директор агрохолдинга «Авангард-агро» (владеет крупнейшим в России производителем солода) Андрей Кичигин, который считает, что качество пива ухудшится. Снижение нормы содержания солода до 80% уже было компромиссом между качеством и себестоимостью, сказал он «Ведомостям».



Ранее СРП жаловался на то, что некоторые производители пива продают его по демпинговым ценам, что стимулирует развитие серого рынка и не дает возможности большинству пивоваров развивать цивилизованный бизнес. О каких именно производителях шла речь, не уточняется, но это заявление было сделано спустя день после информации о том, что союз покинули крупнейшие компании — «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes. «Это заранее спланированная акция, вызванная нежеланием представителей указанных компаний обсуждать существующие на пивоваренном рынке России проблемы и пути их решения в соответствии с нормами устава Союза российских пивоваров», — говорится в сообщении СРП.



Сейчас СРП предлагает ввести минимальную розничную цену на пиво, соответствующее обращение также было направлено в Минфин. Из письма союза следует, что эта мера позволит создать равные конкурентные условия для легальных компаний, поспособствует снижению количества потребляемого некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков. «Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки питьевой воды. Это дискредитирует пиво как продукт в глазах потребителя, не развивает культуру потребления и оказывает прямое влияние на повышение уровня алкоголизации населения», — говорится в сообщении союза.

