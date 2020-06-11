Египет закупил на тендере российскую пшеницу

Государственное агентство Египта (GASC) закупило на тендере 120 тыс. т российской пшеницы с поставкой 12-22 июля, сообщает Reuters. 60 тыс. т по цене $216,9/т плюс $10 фрахт отгрузит корейская Posco, столько же по цене $217,59/т плюс $10 за фрахт — швейцарская Ameropa.



GASC заявило, что оплатит зерно с отсрочкой в 180 дней. Невыполнение обязательств по выдаче аккредитивов до отгрузки с гарантированным платежом в течение 180 дней способствовало повышению цен предложений на тендере, сообщает Зерновой портал Центрального Черноземья. В тендере участвовала только российская пшеница. Кроме победивших Posco и Ameropa 55 тыс. т пшеницы по $222/т (FOB) предлагал поставить ТД «Риф», 60 тыс. т по $223/т (FOB) — Agro AST. Стоимость фрахта составляла $11,3 и $10 соответственно.



На первом египетском тендере 2 июня российская пшеница оказалась неконкурентоспособной по цене: тогда GASC закупило 120 тыс. т украинской пшеницы по $210/т (FOB) с поставкой 10-25 июля. Минимальная цена предложения поставки из России составляла $213/т (FOB), максимальная — $220/т (FOB).



По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, сейчас экспортеры осторожны: поскольку у них был тяжелый сезон, многие сработали в ноль, а кто-то и с убытком, им нельзя ошибаться. «Они также понимают, что южный сельхозпроизводитель не побежит массово продавать новый урожай, рубль укрепляется, переходящие запасы очень невысоки, поэтому многие осторожничают, но, на мой взгляд, эта ситуация не продлиться долго», — рассказал он в ходе онлайн программы «БайАрена», организованной компанией Bayer.



Более интересным моментом текущего сезона, который будет актуальным и для 2020/21-го, Сизов называет то, что Россия перестала быть самым дешевым поставщиком относительно качественной пшеницы. «Мы не спешим конкурировать по цене. Будет большой тендер — купят Россию, но теперь мы не будем спешить продавать, — отметил он. — Российский сельхозпроизводитель всегда хочет пересидеть покупателя: один хочет цену повыше, другой — пониже, довольно часто он успешно это делает в масштабах России. А в текущем сезоне сельхозпроизводитель пересидел весь мировой рынок, и его нежелание массово продавать пшеницу в начале сезона, несмотря на неплохой урожай, поддержало мировые цены на пшеницу». По мнению Сизова, такую же ситуацию мы можем увидеть в новом сезоне: российские аграрии во многом будут определять мировую конъюнктуру на рынке пшеницы.



Стартовые цены нового сезона — $205-206/т (FOB), что с учетом расходов на перевалку и небольшой маржи трейдера при курсе 68 руб./$1 дает цену на уровне 13 тыс. руб./т (CPT Новороссийск, без НДС). Цены для начала сезона очень неплохие, но пока не видно потенциала для их дальнейшего роста в ближайшие месяцы, как привыкли многие сельхозпроизводители, обратил внимание Сизов. «Вполне вероятно, далее мы увидим более высокие цены, но темпы роста будут существенно ниже, чем в предыдущие сезоны и не далее, как в 2019/20-м, — сказал он. — Мы видим премию за более позднюю поставку к концу года всего лишь в пределах $10/т — это чикагский контракт на черноморскую пшеницу».

