Импортеры кормовых добавок просят Михаила Мишустина решить вопрос с доначислением НДС

Минфин считает, что при ввозе добавок нужно применять стандартную ставку налога Flickr.com

Национальный кормовой союз (НКС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в урегулировании спора с Минфином и Федеральной таможенной службой (ФТС) по поводу ретроспективного начисления НДС для импортеров кормовых добавок. Решение этой проблемы может оказать ощутимый эффект без фактического привлечения бюджетных средств, говорится в письме НКС главе правительства (обращение есть в распоряжении «Агроинвестора»).



«Просим вас поддержать ранее предложенные инициативы по поддержке рынка кормовых добавок, включая окончательное урегулирование существующей правовой коллизии по начислению ставки НДС», — говорится в письме. В апреле НКС обращался к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко с просьбой урегулировать проблему доначисления налогов за 2016-2018 годы. В том письме говорится, что кормовые добавки, согласно постановлению правительства и ряду других документов, в том числе постановлению Пленума Верховного суда, разъяснениям Минфина и Минсельхоза, облагаются льготным НДС в размере 10%.



Но в своем письме от 29 декабря 2018 года Минфин указывал на необходимость применять к добавкам НДС в размере 18% (с 2019 года — 20%). Эта инициатива ведомства, которую реализует ФТС, строилась на субъективных выводах после опубликования постановления правительства № 1487 от 6.12.2018, которое носило разъяснительно-уточняющий характер. Кроме того, письмо Минфина противоречит ст. 57 Конституции и п. 2 ст. 5 Налогового кодекса. Общий ущерб от коллизии оценивается в 6 млрд руб., что составляет около 10% от годового оборота рынка кормовых добавок.



«На основании вышеизложенного просим вас (Викторию Абрамченко — «Агроинвестор») поддержать субъекты среднего бизнеса в сфере импорта кормовых добавок в рамках реализуемых правительством РФ текущих мер государственной поддержки и оказать содействие в урегулировании описанного административного давления мерами нефинансового характера», — говорится в письме.



Кроме того, в своем обращении к Мишустину НКС просит рассмотреть возможность кредитования импортеров кормовых добавок на пополнение оборотных средств и создание достаточных запасов внутри страны для сохранения ритмичности технологических процессов животноводства и птицеводства, а также создать «зеленый коридор» на границе с устранением избыточных проверок со стороны Россельхознадзора на таможне и др.



В апреле прошлого года к Алексею Гордееву (тогда занимал пост вице-премьера) обращался президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он отмечал, что доначисление НДС за ввоз в Россию кормовых добавок может привести к банкротству компаний и росту цен на российскую животноводческую продукцию, писал РБК. В конце 2018-го бизнес-омбудсмен Борис Титов также просил Гордеева обратить внимание на письмо Минфина, согласно которому при ввозе в Россию кормовых добавок к ним следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%, при том что кормовые добавки внесены в перечень товаров, облагаемых льготным НДС 10%, но эта норма вступила в силу только 1 апреля 2019 года.



Руководитель НКС Сергей Михнюк надеется, что вопрос с доначислением налогов будет решен. Кроме того, при импорте есть ряд других проблем, в том числе административного характера. «Мы надеемся, что в диалоге с Россельхознадзором нам удастся урегулировать их и найти здравый компромисс», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Михнюк добавляет, что сильная зависимость от импорта кормовых добавок в России сохраняется, а поручения Виктории Абрамченко о разработке дорожной карты по решению этой проблемы находятся только на стадии разработки. «У нас есть понимание, что делать. Проведем инвентаризацию ресурсов, поймем, что у нас сегодня есть, на что можем рассчитывать. А после уже будем делать прогнозы», — добавил он.

