Цены на российскую пшеницу за неделю выросли на $7,5

Ухудшение видов на новый мировой урожай, закрытие коротких позиций спекулятивных фондов и технические факторы укрепили рост цен на мировом рынке Е. Разумный

За неделю со 2 по 9 июля экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) с поставкой в августе выросли на $7,5 до $203/т. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены предложения значительно выше — $208-210/т, тогда как годом ранее они составляли $192/т, сообщаеь «Интерфакс». По данным аналитического центра «СовЭкон», цены на российскую пшеницу увеличились на 2,3% до $202/т (FOB глубоководные порты).



Пшеница дорожает и на мировом рынке. На прошлой неделе американская пшеница SRW на чикагской бирже выросла в цене на 8,5% до $5,34 за бушель ($195/т), следует из мониторинга «СовЭкона». Биржевые цены на французскую пшеницу поднялись до €187/т ($211/т). Укрепление поддержано ухудшением видов на новый мировой урожай, закрытием коротких позиций спекулятивных фондов и техническими факторами. По информации Павенского, средняя текущая цена на французскую пшеницу нового урожая составляет $218/т (плюс $9), украинскую — $203,5/т (плюс $6), американскую — $226/т (плюс $20).



Египетская госкомпания GASC на тендере 7 июля закупила 230 тыс. т российской пшеницы с поставкой 8-18 августа по $204,8-205,6 за тонну FOB (по $218,8 за тонну C&F). «С учетом допзатрат в $6 за тонну цена FOB составила около $199 за тонну», — добавляет Павенский (цитата по «Интерфаксу»). По сравнению с предыдущим тендером, который прошел 18 июня, расчетная цена FOB выросла на $2,6.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем июльском отчете понизила оценку мирового урожая пшеницы с 773,4 млн т до 769,3 млн т. Прогноз был уменьшен и для России — на 0,5 млн т до 76,5 млн т. По словам Павенского, биржевой рынок пшеницы значительно укрепился на фоне отчета FAS USDA, а также новостей о сохранении низкой влажности на юге России.



«Сентябрьский фьючерс в Чикаго к закрытию четверга, 9 июля, вырос до месячного максимума в $192,9/т, сентябрьский фьючерс в Париже — до $211,9/т», — сказал Павенский. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе пшеница в Чикаго показала рекордный для последнего времени рост. За неделю котировки укрепились на 8,5%. Более быстро рынок рос лишь в мае 2019 года, на фоне сильных дождей и серьезной задержки сева в США.



На фоне укрепления экспортных цен закупочные цены пшеницы нового урожая (протеин 12,5%) в глубоководных портах за неделю выросли на 450 руб. до 12,9-13,2 тыс. руб./т (без НДС), тогда как в прошлом году они составляли в среднем 10,6-10,7 тыс. руб./т, сравнивает Павенский. Закупочные цены на малой воде увеличились до 12,5 тыс. руб./т (плюс 250 руб.), в прошлом году они были на уровне 10 тыс. руб./т. По данным «СовЭкона», в глубоководных портах закупочные цены на пшеницу за неделю выросли с 12,3-12,5 тыс. руб./т до 12,4-12,9 тыс. руб./т. В мелководных портах — до 12,2-12,5 тыс. руб./т с 12-12,3 тыс. руб/т неделю назад. «Трейдеры повышают цены на фоне приближающегося подхода судов, более высокого FOB и несколько более слабого курса рубля в последние недели», — говорится в сообщении «СовЭкона».



На внутреннем российском рынке пшеницы цены укреплялись на юге. Цены предложения EXW на пшеницу 4-го класса составляют 12,1-12,3 тыс. руб./т, говорит Павенский. «СовЭкон» ожидает продолженния роста цен на юге. «Торговая активность низка, производители пока сдерживают продажи зерна на фоне снизившегося урожая», — пояснил Павенский.



Он также добавил, что по уточненным данным, в сезоне-2019/20 Россия экспортировала 35,1 млн т пшеницы (включая поставки в ЕАЭС). Страны ЕС (без Великобритании), по информации Еврокомиссии, вывезли 35,3 млн т этого. На третьем месте США с показателем 26,4 млн т.

