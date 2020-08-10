Россия может стать основным экспортером водки в мире

Увеличению поставок могут способствовать маркетинговая и финансовая поддержка Pixabay

Экспорт водки из России можно увеличить до $500 млн, то есть в три раза по сравнению с показателем 2019 года, сообщает подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» со ссылкой на президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), вице-президента ГК «Руст» Игоря Косарева. Продвигая «русскую водку», отечественные производители могут занять лидирующие позиции на международных рынках, считает он.



Единственный российский продукт, который обладает аутентичностью, — это водка. «Мы не можем сказать, что у нас в стране придумали конфеты или электронику, но весь мир знает, что мы придумали водку», — прокомментировал «Агроинвестору» Косарев. Именно поэтому из 100 самых популярных брендов водки на международных рынках 18 имеют русские корни или ассоциацию с Россией, однако только один из них — «Русский стандарт» — принадлежит отечественной компании, в то время как самая популярна водка в мире — Smirnoff — американской.



Для эффективного продвижения российской водки за рубеж необходимо наличие портфеля сильных брендов, значительные (более $300 млн) инвестиции в технологии производства на территории России, ежегодная маркетинговая поддержка и оборотный капитал, так как цикл экспорта составляет более полугода, рассказывает Косарев. По его словам, также увеличению поставок могут способствовать классические инструменты: маркетинговая и финансовая поддержка, помощь в защите интеллектуальной собственности, льготное кредитование, субсидирование, но для этого необходимо снять некоторые законодательные ограничения.



В прошлом году отгрузки российской водки выросли на 8% по сравнению с 2018-м и достигли $162 млн в стоимостном выражении и 2,4 млн декалитров (дал) в пересчете на 100%-ный спирт. По сравнению с 2015 годом продажи за рубеж выросли примерно на 30% в натуральном выражении и на 36% — в денежном. В 2019-м российскую водку покупали 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия ($26 млн, — 6,1% от 2018-го), Великобритания ($25 млн, плюс 15%) и Германия ($23 млн, + 0,6%). В топ-10 стран-импортеров российской водки по итогам прошлого года также вошли Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария.



За первые шесть месяцев этого года экспорт в натуральном выражении составил 876 тыс. дал в пересчете на 100%-ный спирт, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Однако в стоимостном выражении показатели уменьшились на 3% до $61 млн (данные по ЕАЭС за январь-апрель). Снижение связано с тем, что бары, рестораны и клубы не работали несколько месяцев, а после открытия темпы возврата к тем уровням посещения, какие были до пандемии, не отличаются высокой скоростью, что связано с утвержденными нормами дистанцирования для посетителей, рассказал «Агроэкспорту» Косарев. Еще один канал, показавший рекордное падение — GTR (global travel retail/duty free). «Очевидно, при сокращении авиасообщения между странами не стоило ожидать каких бы то ни было продаж», — добавил Косарев. Однако экспортные объемы обязательно восстановятся, уверен он.



Водка является одним из ключевых продуктов мирового рынка крепкого алкоголя наряду с виски. Глобальное производство виски оценивается на уровне 365 млн дал, водки — 335 млн дал. Далее следуют ром, бренди и джин. В стоимостном выражении объем мирового рынка водки превышает $40 млрд. По данным Statista, в 2020 году он будет равен $42 млрд, и до 2023 года ежегодно будет увеличиваться на 8%. Среднее потребление водки в мире оценивается на уровне 0,3 л на человека в год.



По данным ITC Trade Map, в прошлом году мировой импорт водки составил $3,2 млрд. Более 46% этого объема приходилось на США ($1,5 млрд), также в список крупнейших покупателей входили Великобритания ($146 млн), Франция ($128 млн), Германия ($123 млн) и Канада ($117 млн). Среди экспортеров водки Россия занимала третье место с долей 7,4%, значительно уступая Швеции (21%) и Франции (19%).



По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, категория «напитки» (и алкогольные, и безалкогольные) традиционно хорошо представлена в экспорте. В 2019 Россия вывезла водки на $161 млн, всех напитков — на $620 млн, и эта группа занимает третье место среди готовой пищевой продукции (не сырья) после растительных масел и кондитерских изделий. В мире конкуренция развивается в основном с сильными брендами международных лидеров алкогольного рынка, которые также активно эксплуатируют в маркетинге своих продуктов «русскую тему», прокомментировала она «Агроинвестору».



При этом экспорт водки занимает чуть менее 1% российского экспорта продукции АПК, обращает внимание старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Получается, что даже имея известный на мировом рынке бренд «русская водка», Россия не преуспела в данном направлении и продолжает, в основном, экспортировать небрендированную продукцию низкого передела.



Нарастить поставки в целом возможно, однако на небольшой процент, а трехкратный рост экспорта крайне маловероятен, категоричен Никиточкин. «Он возможен только в одном случае: если Made in Russia будут воспринимать в мире примерно как Made in Italy. Даже если не принимать в расчет, что половина мирового импорта водки приходится на США, с которыми у нас довольно напряженные политические отношения, накладывающие отпечаток на объемы и характер международной торговли, то потребители больше реагируют на итоговый бренд (Absolut, Grey Goose)», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, водка уже перестала восприниматься в мире как нечто исключительно русское, а примеры Швеции, Франции и других стран это доказывают. Основные надежды — на изменение потребления в странах Азии, однако культура потребления алкоголя там многовековая и вероятность того, что они существенно увеличат закупки водки, Никиточкин также оценивает как низкую.

