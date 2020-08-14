Московская биржа планирует запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу в ноябре

В начале следующего года будут запущены фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы А. Махонин

Московская биржа планирует в ноябре этого года запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу, сообщает «Прайм». По словам директора департамента срочного рынка Арсения Глазкова, все документы уже готовы, спрос на инструмент от сектора есть, также есть партнер, готовый стать маркет-мейкером — группа компаний, в которую входят экспортеры, порты (название не уточняется). Базисом поставок по фьючерсу станет ряд элеваторов Воронежской области, работа с ними находится в финальной стадии тестирования. Кроме того, Глазков заявил, что в начале следующего года будут запущены фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы. На запрос «Агроинвестора» пресс-служба Московской биржи ответила, что других подробностей по торгам фьючерсами пока нет.



Торги поставочными фьючерсами — инструмент нужный, и он был бы очень полезен нашему рынку, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Но я с самого начала выражал большие сомнения относительно этого базиса: сейчас на коммерческие элеваторы Воронежской области приходятся очень маленькие объемы», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Рылько, маркет-мейкером скорее всего будет структура ВТБ («Деметра-Холдинг»), инициативой которого и был базис в Воронежской области. Пока же набирает обороты беспоставочный фьючерс на Причерноморскую пшеницу, запущенный Чикагской товарной биржей. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко со скептицизмом отнесся к планам Мосбиржи, однако добавил, что какие-либо выводы делать пока рано из-за недостаточной информации о торгах. Пресс-служба ВТБ пока не комментирует информацию о возможности структуры группы стать маркет-мейкером.



Как правило, вопрос закупки зерна решается быстро и зависит от его качественных характеристик, а биржевая торговля подразумевает некую унификацию качества без учета многих нюансов, так что пока нет ясности, для кого этот инструмент, говорит гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц. «Также есть процедуры заключения договоров, условия аккредитации и так далее. Наверное, крупные компании, заинтересованные в серьезных объемах, готовы все это проходить», — прокомментировал он «Агроинвестору». Григорьянц считает, что небольших трейдеров вряд ли заинтересует такой механизм, но в дальнейшем, спустя несколько лет, и они могут начать его использовать.



О планах в 2020 году начать торги поставочными фьючерсами стало известно в декабре 2019-го. Тогда РБК сообщал, что среди заинтересованных участников — ВТБ. Представитель банка тогда говорил, что фьючерсы позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, а также сбалансировать спрос на пшеницу и нагрузку на инфраструктуру. Однако большинству производителей зерна запуск этого инструмента не очень интересен, так как они просто не понимают, зачем он нужен, говорил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его словам, зерновые трейдеры также вряд ли заинтересуются фьючерсом: он может составить им определенную конкуренцию. В то же время крупные производители и потребители зерна могут проявить интерес к инструменту, поскольку он даст еще одну возможность управлять ценовым риском, хеджировать цены на товар, считает эксперт.



Развивать торги товарными фьючерсами необходимо, чтобы российский биржевой рынок развернулся в сторону международной торговли, а не был локальной площадкой, заявил в ноябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Президент «Финама» Владислав Кочетков тогда говорил РБК, что государство заинтересовано в том, чтобы цены на российское зерно определялись в России, а не на Чикагской товарной бирже. Рынок зерна непрозрачен — мелкие скупщики обирают фермеров, средние скупают у мелких и т. д. , пояснял он: власти хотят повысить его маржинальность и консолидировать его на базе ВТБ, а для этого нужна возможность продажи через биржу.



С марта 2017 года на Национальной товарной бирже, которая входит в группу Московской биржи, проводились поставочные торги зерном — оно выступало обеспечением по сделкам своп (контракты на поставку торговались, а само зерно хранилось на элеваторах под контролем биржи). Но весной 2019-го Московская биржа столкнулась с несколькими фактами недостачи зерна на шести крупных элеваторах, хотя они соответствовали всем строгим критериям отбора. Тогда бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд руб. Позднее по факту хищений возбудили уголовное дело, а биржа перестала заключать своповые контракты на рынке зерна.

