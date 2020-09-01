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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Саудовская Аравия изменит требования сертификации халяль для ввозимого мяса

Страна требует от поставщиков большей безопасности продуктов питания

Елена Максимова, Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Саудовская Аравия — перспективный рынок для российской продукции птицеводства
ГАП «Ресурс»
Саудовская Аравия — перспективный рынок для российской продукции птицеводства
ГАП «Ресурс»

С 1 ноября этого года Саудовская Аравия изменит процедуру применения требований сертификации халяль для ввозимого в королевство красного мяса и мяса птицы, сообщил Национальный союз птицеводов. SFDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) объявило о введении новых санитарно-гигиенических требований, которым должны соответствовать предприятия, которые хотят экспортировать мясо птицы и сопутствующие товары в Саудовскую Аравию. Это связано с тем, что страна требует от поставщиков большей безопасности продуктов питания.

Начиная с 1 марта 2021 года, компании-экспортеры из стран, в которых нет органов, аккредитованных SFDA, должны будут получить соответствующий халяльный сертификат, выданный новым саудовским центром халяль, недавно созданным в SFDA. Для стран, где уже есть аккредитованные органы, срок переносится на 1 ноября 2021 года.

То есть теперь сопровождать продукцию, поставляемую в Саудовскую Аравию, нужно сертификатом халяль, выданным органом, аккредитованным SFDA, либо непосредственно SFDA, пояснил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Пока сложно сказать, какие новые санитарно-гигиенические требования к предприятиям-экспортерам содержатся в документах — они исключительно на арабском, мы переведем их в ближайшее время и сравним. Однако вряд ли требования будут упрощены», — добавил он. 

Крупнейший российский экспортер мяса птицы — ГАП «Ресурс» — начала поставки продукции в Саудовскую Аравию в марте 2018 года. «За прошедшее время был сформирован пул постоянных партнеров, с которыми мы работаем. Специалисты компании регулярно проводят мониторинг ситуации в стране-импортере не только в части рыночной конъюнктуры рынка, но и в отношении поддержания необходимых титулов для возможности продолжения отгрузок, — рассказывает руководитель департамента по администрированию ВЭД, GR и инспекционной работе «Ресурса» Ренат Шигапов. — Подобное развитие событий было вполне предсказуемым, поэтому ГАП «Ресурс» в течение первого полугодия 2020 года провела аттестацию четырех перерабатывающих комбинатов, а также распределительных центров непосредственно со стороны SFDA».

По итогам аудита готовность предприятий к выпуску мяса птицы, соответствующего канонам ислама, в очередной раз была подтверждена, что позволило «Ресурсу» пролонгировать действующие и заключить новые договоры с контрагентами в Саудовской Аравии. На данный момент в страну поступили, были растаможены и допущены к дальнейшей реализации 80 контейнеров с продукцией группы с сертификатами SFDA, добавляет Шигапов.

По его мнению, новые правила сертификации могут позитивно повлиять на рынок и экспорт мяса птицы из России. «Государство в лице SFDA будет более компетентно и профессионально регулировать сферу халяль, что позволит устранить недобросовестные сертифицирующие центры и в итоге гарантировать качество халяльной продукции, которая попадает на прилавки магазинов», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Саудовская Аравия — интересный, комфортный и перспективный рынок сбыта для России по нескольким причинам, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Во-первых, цены на мясо птицы в королевстве достаточно высокие и сопоставимы с внутренними российскими, поэтому с точки зрения доходности нашим поставщикам выгодно с ним работать. Во-вторых, рынок закупок представлен серьезными и надежными компаниями, с которыми можно сотрудничать, не опасаясь, что они подведут. На этом рынке однозначно нужно закрепляться», — уверен он. Конечно, у Саудовской Аравии есть специальные требования, и наши производители выращивают птицу для поставок туда в отдельных корпусах, продолжает Корнеев. В частности, есть определенные предпочтения по размеру тушек: в Саудовской Аравии потребляют бройлера меньшего размера, чем привыкли выращивать наши птицеводы — 1,1-1,2 кг.

Елена Максимова 

Татьяна Кулистикова 

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