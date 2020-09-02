Экспорт мучных кондитерских изделий вырос на 9,5%

Российские мучные кондитерские изделия экспортируются в 62 страны Pixabay

В январе-июне этого года Россия экспортировала 130 тыс. т мучных кондитерских изделий на сумму $203 млн, что в физическом выражении больше аналогичного периода прошлого года на 9,5%, в стоимостном — на 5,9%. Рост экспорта связан с расширением линейки выпускаемых изделий и более низкой ценой, чем, например, у шоколада, сообщает подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт».



В структуре экспорта мучных кондитерских изделий положительную динамику показали отгрузки сладкого сухого печенья (рост на 3,2% до $53 млн), вафель (+9,9% до $50 млн), хрустящих хлебцев (+6,6% до $3,2 млн), а также прочих хлебобулочных и кондитерских изделий (+6,8% до $83 млн). При этом вывоз сухарей и гренок в стоимостном выражении сократился на 3,3% до $11 млн.



Сейчас отгрузки мучных кондитерских изделий идут в 62 страны, хотя в первой половине года их было на три меньше. Впервые за последние годы Россия экспортировала эту продукцию в Швецию, Словакию, Бахрейн, также провела первые поставки в Сенегал, Бурунди, Уругвай.



Крупнейшими покупателями российских мучных кондитерских изделий остаются Казахстан и Беларусь: их доля в сумме составляет 54%. Экспорт в Казахстан в физическом объеме вырос на 2,1% до 43 тыс. т, хотя в стоимостном снизился на 2,2% до $65 млн. Продажи в Беларусь увеличились на 19% до 29 тыс. т и на 13% до $44 млн. На третьем месте находится Киргизия, куда было отправлено $9,1 тыс. т мучных кондитерских изделий стоимостью $13 млн, на четвертом — Китай (7,1 тыс. т на $11 млн).



По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслава Лашманкина, рост экспорта, во-первых, объясняется расширением линейки мучных кондитерских изделий, выпускаемых в России. В 2019—2020 годах был реализован ряд инвестиционных проектов по модернизации производства и закупке нового оборудования для выпуска новых видов продукции, в том числе специально под внешние рынки.



Во-вторых, мучные кондитерские изделия дешевле других видов кондитерской продукции, например, шоколада. Покупательская способность во многих странах снизилась, потребители ищут более доступное по цене предложение. Этим также объясняется и то, что в первом полугодии динамика роста экспорта мучных кондитерских изделий в физическом выражении больше, чем в стоимостном.

