Пшеница может начать дешеветь после выхода отчета Минсельхоза США

Американские аналитики повысили прогноз урожая зерна в России Е. Разумный

На этой неделе экспортные цены российской пшеницы продолжили повышаться и достигли $222/т, что стало рекордным показателем для последних месяцев. «Такого роста мы не ожидали, более вероятным казалось снижение рынка», — прокомментировал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Ранее он не исключал, что цены достигли своего пика на прошлой неделе, и, если не случится никаких форс-мажоров, они могут пойти вниз. Однако ситуацию во многом изменило сообщение о выходе на рынок крупных покупателей. В последнее время Турция и Саудовская Аравия объявили новые тендеры — на 0,5 млн т и 0,7 млн т пшеницы соответственно, поясняет Сизов. «Россия в этих тендерах, весьма вероятно, будет активно участвовать», — считает он.



Цены на пшеницу сейчас действительно находятся на высокой отметке для начала сезона, например, в сентябре 2019-го они составляли $186 за тонну, сравнивает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от обновленных прогнозов Минсельхоза США, считают аналитики. За несколько часов до публикации отчета Андрей Сизов предположил, что, скорее всего, оценка сбора пшеницы в России будет заметно повышена. Российские аналитики в последние недели не раз корректировали вверх свои прогнозы. Так, «СовЭкон» накануне в очередной раз пересмотрел потенциал производства пшеницы в сторону увеличения — с 82,6 млн т до 83,3 млн т. Это связано с тем, что урожайность в Сибири выше, чем ожидалось ранее.



Однако американское ведомство оставило прогноз валового сбора агрокультуры на уровне 78 млн т в чистом весе — 58 млн т озимой и 20 млн т яровой пшеницы (без учета Крыма). Снижение производства на Юге из-за засушливых погодных условий компенсировалось небывалым урожаем в Центральном и Приволжском округах, отмечает Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Средняя урожайность составит 27,6 ц/га, показатель также не изменился по сравнению с августовским отчетом. В целом прогноз производства зерна в России повышен со 117,6 млн т до 120,3 млн т, в частности за счет увеличения оценки валового сбора ячменя на 3 млн т до 20,3 млн т.



По данным российского Минсельхоза на 11 сентября, валовой сбор пшеницы составил 80,1 млн т в бункерном весе — на 13,2 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В целом урожай зерновых и зернобобовых достиг 111,8 млн т против 96 млн т год назад.

Впрочем, по словам Сизова, в основном участники рынка будут смотреть на другие цифры отчета американского агроведомства — на прогноз сбора кукурузы в США. «Он может быть сильно понижен из-за ухудшения общих погодных условий, а также недавно прошедшего шторма, который нанес серьезный урон производителям кукурузы. В среднем, рынок ждет уменьшения примерно на 10 млн т, — сказал эксперт до публикации отчета. — Если будет заметно больше, можем увидеть новый виток роста цен на кукурузу и пшеницу». Также интерес представляют цифры по России и Украине: там сокращение урожая потенциально может составить около 5 млн т и больше, добавил он.



Владимир Петриченко накануне публикации обновленных прогнозов Минсельхоза США предположил, что, скорее всего, будут несколько понижены оценки сбора кукурузы на Украине и в США, а также пшеницы и масличных в Аргентине, что даст дополнительную поддержку рынку. «Что касается негативных прогнозов по сбору зерна на Украине и в ЕС, то текущая цена уже формируется с их учетом, и эти тенденции лишь подтвердятся в отчете американского Минсельхоза», — сказал эксперт «Агроинвестору».



В отчете FAS USDA прогноз урожая кукурузы в США по сравнению с августом понижен на 9,6 млн т до 378,5 млн т. Оценка по России скорректирована вниз всего на 0,3 млн т до 15 млн т. Потенциал валового сбора кукурузы на Украине уменьшен на 1 млн т до 38,5 млн т и за счет этого оценка урожая зерна в целом снижена до 75,9 млн т. Прогноз производства пшеницы в Аргентине на 1 млн т меньше, чем месяцем ранее — 19,5 млн т. При этом оценка урожая пшеницы в ЕС оказалась на 0,65 млн т выше, чем в августе — 136,15 млн т, тогда как фуражного зерна на 0,7 млн т меньше — 161,66 млн т.



По словам Сизова, более вероятным кажется сценарий, что все плохие новости уже отражены в нынешних ценах на пшеницу, и после выхода отчета мы увидим снижение рынков. «По нашим прогнозам, цены на пшеницу будут продолжать расти, однако из-за быстрого укрепления позиций агрокультуры в начале сезона через некоторое время можно ожидать коррекцию цен в меньшую сторону или приостановку их повышения, — считает Петриченко. — Но после коррекции цены снова пойдут вверх».



FAS USDA ожидает, что в обозримом будущем глобальная ценовая конкуренция на рынке пшеницы будет жесткой. Прогноз ее валового сбора в мире повышен на 4,5 млн т до 770,5 млн т, в целом оценка производства зерновых осталась примерно на уровне августа, снизившись лишь на 0,5 млн т до 2730,3 млн т.

