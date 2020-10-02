В Башкирии запустят производство сухого кобыльего молока за 676 млн рублей

Башкирия занимает второе место по поголовью лошадей после Якутии Pixabay

Компания «Экопродукт» планирует запустить производство сухого кобыльего молока в Башкирии. Проект был рассмотрен в ходе «Инвестчаса» в правительстве региона. Инвестиции в производственные площадки суммарной мощностью до 30 т в сезон превысят 676 млн руб. Пилотный цех предполагается запустить в 2021 году. Часть продукции компания планирует отправлять на экспорт. Кроме того, на внутренний рынок будет поставляться 450 тыс. т молока и кумыса.



«В России потребность в кумысе высокая, но только в тех регионах, где он традиционно потребляется, прокомментировал «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. — Например, в Башкирии кумыс до сих пор является одним из самых популярных напитков, его там можно купить в любом магазине региона». Что касается тех регионов, где кумыс не распространен, то вряд ли спрос на него можно существенно увеличить с помощью маркетинга и рекламы, считает он. «Экспорт в другие страны реален, но это довольно узкая ниша. Речь будет идти о государствах, которые также традиционно потребляют этот продукт», — добавляет Шафоростов.



Также КФХ Фирдависа Халимова, которое специализируется на разведении башкирской породы лошадей и производстве кумыса, планирует построить в Башкирии цех для забоя скота и приготовления полуфабрикатов из конины и говядины, в том числе по стандарту «Халяль». Инвестиции составят 22,3 млн руб. Поставлять продукцию планируется в дошкольные и образовательные учреждения, больницы и торговые сети региона. Предприниматель уже заключил договоры на закупку оборудования.



Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, по итогам 2019 года республика занимает первое место в России по производству кумыса и второе — по поголовью лошадей после Якутии. Ежегодно регион производит 8,9 тыс. т конины.

В России существует отдельная отраслевая программа по мясному табунному коневодству и по ней удалось добиться неплохих результатов, рассказала «Агроинвестору» эксперт ассоциации «Росплемконзавод» Марина Политова. Мясное коневодство развито преимущественно в восточных районах страны: Калмыкии, Бурятии, Туве, Якутии, Башкортостане, Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Читинской, Оренбургской и некоторых других областях. Есть регионы, где в структуре потребления мяса до 30% приходится на конину.



Табунное коневодство является одной из самых экономически выгодных отраслей пастбищного животноводства, считает Политова. Однако в сфере коневодства Россия выполняет функцию сырьевого придатка стран, где конина востребована населением, обращает внимание Политова. Численность мясных табунных лошадей за десятилетний период их отдельного статистического учета (2008-2017 годы) увеличилась с 252,6 тыс. до 424,3 тыс. голов (на 75,8%). У населения восточных регионов около 225 тыс. лошадей содержится для получения мяса.



За последние пять лет Россия ввезла 3,8 тыс. лошадей, мулов и оленей (они проходят под тем же кодом ВЭД) на общую сумму $17,4 млн, а вывезла 5,1 тыс. на $5,5 млн. «За 2019 год наша страна сделала резкий скачок в этом направлении экспорта: продано в четыре раза больше лошадей, чем годом ранее, однако выручка в валюте увеличилась лишь в 1,8 раз, а это значит, что мы продаем лошадей за бесценок», — отмечает Политова.

